选择 MES 软件时的 12 个考量因素

年轻的工程师正在操作机械臂

制造执行系统 (MES) 在制造业中日益普及。实施此类解决方案可能为企业开启生产力新时代，但实施全新且庞大的 IT 软件会令人望而却步。实施 MES 的最佳时机取决于每个组织的具体需求和实际情况，虽然没有放之四海而皆准的答案，但若干关键指标可提示实施时机是否成熟。

若制造流程日趋复杂且难以人工管理，MES 能帮助简化生产运营管理、提升效率并减少错误。随着企业规模扩大和制造能力提升，MES 可为管理更庞大复杂的生产流程提供必要工具。若生产过程中存在效率低下、瓶颈、质量控制难题或合规问题，MES 能通过实时数据和生产线的性能分析来及时发现并解决这些问题。

MES 软件解决方案的优势

作为企业规划控制系统（如企业资源计划系统 (ERP)）与实际制造运营之间的连接纽带，MES 系统是“智能工厂”的大脑，在实时追踪原材料到成品的转化过程及无纸化记录方面至关重要。

通过从机器、传感器、操作员和其他工业物联网 (IIoT) 设备收集数据，MES 系统能提供准确且及时的生产活动状态洞察。MES 系统赋予生产过程实时可视化与可控性，使利益相关者能够监控运营、解决瓶颈、减少停机与返工，并及时作出明智决策。MES 系统可协助管理者进行流程管理与控制，助力实现制造性能最优化。系统能在生产线创建并分发信息，根据触发事件调度工单和作业指导。

通过优化生产计划与排程，这些系统能确保资源高效配置、工作量平衡和准时交付，从而提升盈利能力。此外，它们通过执行质量控制程序、监测指标并捕获实时数据，在质量管理和合规方面发挥着关键作用。通过管理库存水平和物料流动，MES 系统实现了有效的库存管理、最小化生产延误以及及时的物料供应。

此外，MES 系统为组织提供全面准确的生产数据，支持基于数据的决策制定，从而持续优化业务流程和提高资源利用率。该系统还支持测量整体设备效能 (OEE)——这是衡量制造效率的重要指标。通过简化工作流程、自动化任务并提供实时反馈，MES 系统提升了车间效率与生产力。此外，它们实现了供应链可追溯性与谱系管理，对于面临严格监管的行业至关重要，因为系统能够追踪智能制造全生命周期中的物料流动与工序过程。

在实施 MES 前，必须对生产运营进行全面评估，设定清晰目标，让关键利益相关方参与其中，并选择符合具体需求的合适 MES 供应商。完善的规划与准备将助力 MES 成功实施，并为企业最大化其效益。

选择合适 MES 软件：需要思考的 12 个要点

选择制造执行系统 (MES) 软件是任何制造企业的关键决策。MES 软件有助于优化生产流程、提升生产效率、加强质量控制并简化运营管理。

以下步骤可指导您根据具体需求选择合适的 MES 软件：

  1. 评估需求：了解您的制造流程、工作流和关键绩效指标。明确需要改进的具体领域，如库存管理、产品质量、可追溯性或生产排程。让相关利益相关方（包括生产经理、IT 人员和质量控制团队）参与进来，以全面收集需求。
  2. 供应商调研：对 MES 软件供应商及其产品进行全面调研。寻找具有行业经验且拥有成功实施记录的供应商。查看在线评价、案例研究和客户推荐，以评估其声誉和客户满意度水平。
  3. 可扩展性与灵活性：选择能随业务扩展并适应需求变化的 MES 软件。灵活的系统允许定制化，并能与现有应用程序及系统集成而不会造成重大干扰。
  4. 用户友好性：该软件应易于使用，配备直观的仪表板与用户界面。复杂的系统可能导致员工抵触情绪，从而引发实施挑战。
  5. 移动端能力：在当今动态的制造环境中，移动端访问 MES 功能至关重要。这使得主管和操作员能在车间任何位置监控和管理生产。
  6. 集成能力：确保 MES 解决方案能与您现有系统（如企业资源规划软件、监控与数据采集 (SCADA) 系统及其他相关制造软件）实现无缝集成。
  7. 支持与培训：考量供应商在实施期间及后续提供的支持水平。为团队成员提供充分培训对成功采用系统至关重要。
  8. 数据分析与报告：MES 软件应具备全面的分析与报告功能，使您能够追踪并分析关键绩效指标、生产趋势及效率度量数据。
  9. 合规性与安全性：对于具有严格监管要求的行业（如制药、航空航天等），需确保 MES 软件符合相关标准，并提供可靠的安全措施以保护敏感数据。
  10. 成本评估：全面考量 MES 软件的总拥有成本 (TCO)，包括许可授权、实施部署、培训及持续维护管理。基于生产率提升、停机时间减少和效率增强等方面评估潜在投资回报率 (ROI)。
  11. 概念验证 (PoC)：在最终决策前，建议与候选 MES 软件进行概念验证，以评估其与您特定制造环境的适配度。
  12. 参考案例与实地考察：联系供应商现有客户获取软件使用反馈。如条件允许可进行实地考察，直观了解软件运行状况及其对制造流程的实际影响。

遵循这些步骤并充分评估各选项，将有助于提高选择符合企业目标、助推制造成功的 MES 软件的概率。

将 MES 软件提升至新高度

制造执行系统 (MES) 是制造商数据收集的重要工具，也是数字化转型的关键组成部分。但对于大型企业而言，这仅是众多数据源之一。当 MES 软件与企业资产管理 (EAM) 平台或资产性能管理 (APM) 平台内的其他数据源整合时，能发挥更大效能。

IBM Maximo Application Suite 作为统一的云环境，可与您的 MES 系统集成，助力提升制造运营水平、可靠性与绩效表现。依托三十余年市场领先技术打造的应用方案，助您降低风险、保持合规并提高投资回报率。
