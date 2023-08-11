选择 MES 软件时的 12 个考量因素

作为企业规划控制系统（如企业资源计划系统 (ERP)）与实际制造运营之间的连接纽带，MES 系统是“智能工厂”的大脑，在实时追踪原材料到成品的转化过程及无纸化记录方面至关重要。

通过从机器、传感器、操作员和其他工业物联网 (IIoT) 设备收集数据，MES 系统能提供准确且及时的生产活动状态洞察。MES 系统赋予生产过程实时可视化与可控性，使利益相关者能够监控运营、解决瓶颈、减少停机与返工，并及时作出明智决策。MES 系统可协助管理者进行流程管理与控制，助力实现制造性能最优化。系统能在生产线创建并分发信息，根据触发事件调度工单和作业指导。

通过优化生产计划与排程，这些系统能确保资源高效配置、工作量平衡和准时交付，从而提升盈利能力。此外，它们通过执行质量控制程序、监测指标并捕获实时数据，在质量管理和合规方面发挥着关键作用。通过管理库存水平和物料流动，MES 系统实现了有效的库存管理、最小化生产延误以及及时的物料供应。

此外，MES 系统为组织提供全面准确的生产数据，支持基于数据的决策制定，从而持续优化业务流程和提高资源利用率。该系统还支持测量整体设备效能 (OEE)——这是衡量制造效率的重要指标。通过简化工作流程、自动化任务并提供实时反馈，MES 系统提升了车间效率与生产力。此外，它们实现了供应链可追溯性与谱系管理，对于面临严格监管的行业至关重要，因为系统能够追踪智能制造全生命周期中的物料流动与工序过程。

在实施 MES 前，必须对生产运营进行全面评估，设定清晰目标，让关键利益相关方参与其中，并选择符合具体需求的合适 MES 供应商。完善的规划与准备将助力 MES 成功实施，并为企业最大化其效益。