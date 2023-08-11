选择 MES 软件时的 12 个考量因素

制造执行系统 (MES) 在制造业中日益普及。实施此类解决方案可能为企业开启生产力新时代，但实施全新且庞大的 IT 软件会令人望而却步。实施 MES 的最佳时机取决于每个组织的具体需求和实际情况，虽然没有放之四海而皆准的答案，但若干关键指标可提示实施时机是否成熟。
若制造流程日趋复杂且难以人工管理，MES 能帮助简化生产运营管理、提升效率并减少错误。随着企业规模扩大和制造能力提升，MES 可为管理更庞大复杂的生产流程提供必要工具。若生产过程中存在效率低下、瓶颈、质量控制难题或合规问题，MES 能通过实时数据和生产线的性能分析来及时发现并解决这些问题。
作为企业规划控制系统（如企业资源计划系统 (ERP)）与实际制造运营之间的连接纽带，MES 系统是“智能工厂”的大脑，在实时追踪原材料到成品的转化过程及无纸化记录方面至关重要。
通过从机器、传感器、操作员和其他工业物联网 (IIoT) 设备收集数据，MES 系统能提供准确且及时的生产活动状态洞察。MES 系统赋予生产过程实时可视化与可控性，使利益相关者能够监控运营、解决瓶颈、减少停机与返工，并及时作出明智决策。MES 系统可协助管理者进行流程管理与控制，助力实现制造性能最优化。系统能在生产线创建并分发信息，根据触发事件调度工单和作业指导。
通过优化生产计划与排程，这些系统能确保资源高效配置、工作量平衡和准时交付，从而提升盈利能力。此外，它们通过执行质量控制程序、监测指标并捕获实时数据，在质量管理和合规方面发挥着关键作用。通过管理库存水平和物料流动，MES 系统实现了有效的库存管理、最小化生产延误以及及时的物料供应。
此外，MES 系统为组织提供全面准确的生产数据，支持基于数据的决策制定，从而持续优化业务流程和提高资源利用率。该系统还支持测量整体设备效能 (OEE)——这是衡量制造效率的重要指标。通过简化工作流程、自动化任务并提供实时反馈，MES 系统提升了车间效率与生产力。此外，它们实现了供应链可追溯性与谱系管理，对于面临严格监管的行业至关重要，因为系统能够追踪智能制造全生命周期中的物料流动与工序过程。
在实施 MES 前，必须对生产运营进行全面评估，设定清晰目标，让关键利益相关方参与其中，并选择符合具体需求的合适 MES 供应商。完善的规划与准备将助力 MES 成功实施，并为企业最大化其效益。
选择制造执行系统 (MES) 软件是任何制造企业的关键决策。MES 软件有助于优化生产流程、提升生产效率、加强质量控制并简化运营管理。
以下步骤可指导您根据具体需求选择合适的 MES 软件：
遵循这些步骤并充分评估各选项，将有助于提高选择符合企业目标、助推制造成功的 MES 软件的概率。
制造执行系统 (MES) 是制造商数据收集的重要工具，也是数字化转型的关键组成部分。但对于大型企业而言，这仅是众多数据源之一。当 MES 软件与企业资产管理 (EAM) 平台或资产性能管理 (APM) 平台内的其他数据源整合时，能发挥更大效能。
IBM Maximo Application Suite 作为统一的云环境，可与您的 MES 系统集成，助力提升制造运营水平、可靠性与绩效表现。依托三十余年市场领先技术打造的应用方案，助您降低风险、保持合规并提高投资回报率。
