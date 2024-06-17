标签
利用云存储的不可篡改备份战略

一名员工一手拿着笔记本电脑，另一手触摸开放式服务器中的一根电源线

网络威胁曾经是一种仅限于孤立事件的可预测风险，但现在却无处不在。随着 AI 和全球互连的持续推进，攻击者不断寻找安全防御中的漏洞，以便能够访问关键基础设施和客户数据。最终，攻击将破坏管理帐户或网络组件，或者利用软件漏洞，最终获得对生产基础设施的访问权限。这些不可避免的攻击就是为什么对应用程序和客户数据进行不可更改的异地备份对于实现快速恢复、最大限度地减少停机时间和限制数据丢失至关重要。

在一个以数字互联为特征的时代，企业必须面对不断演变的一系列网络威胁，这些威胁在防御攻击方面构成了严峻挑战。企业在保护数据时面临的一些常见挑战是：

  • 在潜在数据泄露和数据泄漏的威胁下维持数据完整性和隐私。
  • 管理 IT 预算，同时应对日益加剧的网络威胁和监管合规问题。
  • 应对实施稳健数据保护措施所导致的资源和专业知识紧张问题，这使得企业容易遭受数据丢失和网络攻击。
  • 应对管理和保护来自海量信息生产工作负载（如物联网、人工智能、移动和媒体内容工作负载）中敏感数据的新复杂性。

使用备份来保护您的数据

备份是任何稳健数据保护策略中的基础要素，它提供了一条抵御各种威胁的生命线，这些威胁包括从网络攻击到硬件故障再到自然灾害。通过创建关键数据的副本并将其存储在单独的位置，企业可以降低永久丢失的风险，并在面临入侵或不可预见的灾难时确保运营的连续性。备份提供了防范勒索软件攻击的安全网，使组织能够将系统和数据恢复到事件前状态，而无需屈服于勒索要求。

此外，备份提供了一种从人为错误（如意外删除或损坏）中恢复的方法，从而防止可能造成高昂损失的运营中断，并保护宝贵的知识产权和客户信息。实质上，备份充当了一项基本的保险策略，在日益动荡的数字环境中提供安心感和韧性。

受益于全面备份战略的工作负载和模式

在一些典型情况下，备份策略尤其有用。

云原生工作负载：

  • 在 AWS、Microsoft® Azure 及其他云中使用虚拟机 (VM)、容器、数据库或对象存储的应用程序应具有备份战略。将这些备份存储在独立的云环境中，如 IBM® Cloud，这样可为备份提供最佳的隔离和保护。
  • 顶级云服务提供商：AWS、Microsoft Azure、IBM Cloud、Google Cloud 和 Oracle。

虚拟机：

  • 大多数组织在本地或云端的虚拟环境中运行一些应用程序。这些虚拟机必须进行备份，以保留其存储、配置和元数据，确保在网络攻击或灾难场景下能够快速恢复应用程序。
  • 关键虚拟化技术：VMware、Microsoft Hyper-V、Red Hat 和 Nutanix。

企业级应用程序和基础设施：

  • 企业级应用程序和基础设施支持关键业务工作负载和员工协作。确保在网络攻击情况下能够快速恢复应用程序和数据至关重要，以避免对总体业务产生影响。
  • 关键企业级应用程序：Microsoft Suite、Oracle Database、SAP 及其他数据库技术。

SaaS 应用程序：

  • 许多客户并未意识到他们在 SaaS 应用程序中备份数据的责任。即使他们使用了 SaaS，他们也能从备份解决方案中受益，该解决方案可以在 SaaS 服务受损时防止客户数据丢失。
  • 常见的企业级 SaaS 应用程序：Microsoft 365、Salesforce、ServiceNow 和 Splunk。

将数据备份到云端以增强数据保护

有效的灾难恢复 (DR) 实践要求将可用的业务关键型备份保留在异地且不可篡改。传统上，这是通过将备份发送到异地磁带库来实现的。然而，由于需要确保备份可在灾难情况下用于恢复，管理磁带库在操作层面变得复杂。从磁带库恢复也可能缓慢且繁琐，无法满足关键应用工作负载所需的恢复时间要求。

云存储为传统磁带备份提供了出色的异地备份替代方案。IBM® Cloud Object Storage 是完全托管的云存储服务，内置冗余、安全性、可用性和可扩展性，对灾难事件具有高度的恢复能力，确保数据在需要时便可用。云存储通过互联网 API 访问，简化了运营恢复过程，从而加快了恢复并降低网络攻击场景中的数据丢失风险。

IBM Cloud Object Storage 如何保护备份

IBM Cloud  Object Storage 是一种多功能且可扩展的解决方案，对于存储和保护数据备份至关重要。各行各业的客户将其用于各种工作负载，存储数百拍字节的备份数据。美国前五大银行中有四家使用 IBM Cloud Object Storage 来保护其数据。

客户可以开发其针对 IBM Cloud Object Storage 的原生数据备份解决方案，或者选择行业领先的数据保护工具，如 Veeam、Storage Protect、Commvault、Cohesity、Rubrik 及其他原生支持备份到 IBM Cloud Object Storage 的工具。

使用 IBM Cloud Object Storage 进行备份的主要优势

不可变数据保护：原生不可变性功能有助于防止备份在保留期内被修改或删除。不可变性通过削弱勒索软件使用加密覆盖备份数据的能力，提供了针对勒索软件的终极数据保护。

缩短灾难恢复时间：由于您的备份数据存储在安全且独立的环境中，您可以确信备份将 不受生产环境网络攻击的影响。这些未受影响的备份使恢复数据和快速复原变得更加容易。

降低备份成本：对象存储是一种全托管存储服务，可用成本极低，使组织能够在确保持续保护的同时保持较低的备份运营成本。

弹性与可用性：IBM Cloud Object Storage 是一项全球可访问的服务，由冗余存储区和网络技术提供支持，因此您的备份始终保持可用。

IBM Cloud Object Storage 的稳健架构确保持久性、可扩展性和成本效益，使其适用于各种规模的组织。此外，其不可变性功能通过防止备份数据被意外或恶意篡改，增加了额外的保护层，从而确保数据完整性并符合监管要求。此功能与 IBM 严格的安全措施和广泛的数据保护能力相结合，使 IBM Cloud Object Storage 成为寻求安全可靠地保护其备份数据的企业的可信选择。通过使用 IBM Cloud Object Storage，组织可以降低风险、简化备份流程，并因知道其关键数据已安全存储并免受任何不可预见事件的影响而高枕无忧。

