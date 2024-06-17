不可变数据保护：原生不可变性功能有助于防止备份在保留期内被修改或删除。不可变性通过削弱勒索软件使用加密覆盖备份数据的能力，提供了针对勒索软件的终极数据保护。

缩短灾难恢复时间：由于您的备份数据存储在安全且独立的环境中，您可以确信备份将 不受生产环境网络攻击的影响。这些未受影响的备份使恢复数据和快速复原变得更加容易。

降低备份成本：对象存储是一种全托管存储服务，可用成本极低，使组织能够在确保持续保护的同时保持较低的备份运营成本。

弹性与可用性：IBM Cloud Object Storage 是一项全球可访问的服务，由冗余存储区和网络技术提供支持，因此您的备份始终保持可用。

IBM Cloud Object Storage 的稳健架构确保持久性、可扩展性和成本效益，使其适用于各种规模的组织。此外，其不可变性功能通过防止备份数据被意外或恶意篡改，增加了额外的保护层，从而确保数据完整性并符合监管要求。此功能与 IBM 严格的安全措施和广泛的数据保护能力相结合，使 IBM Cloud Object Storage 成为寻求安全可靠地保护其备份数据的企业的可信选择。通过使用 IBM Cloud Object Storage，组织可以降低风险、简化备份流程，并因知道其关键数据已安全存储并免受任何不可预见事件的影响而高枕无忧。