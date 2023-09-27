澄清可观测性误区第六部分：可观测性仅关乎技术堆栈的某个局部

在现代软件和系统管理中，可观测性不仅仅局限于堆栈的一个部分。它涵盖整个系统，从应用程序层到基础设施层以及这之间的所有内容。

这种误解可能源于一种狭隘的观点，即仅监控一个特定组件（例如应用程序）就足以了解系统行为。然而，这种方法可能会忽略堆栈不同部分之间复杂的交互和依赖关系。

真正的可观测性需要观察和分析系统各个层的数据，包括应用程序指标、跟踪和基础设施遥测。这种全面的方法使团队能够洞察分析整个系统的运作方式，识别性能瓶颈，检测异常，并最终为用户提供更可靠、更高效的体验。