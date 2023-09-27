澄清可观测性误区第六部分：可观测性仅关乎技术堆栈的某个局部

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：
今天，我们将深入澄清关于可观测性的另一个误区，即认为它仅适用于技术堆栈或应用程序的特定部分。
这种误解源于对可观测性核心概念的根本误解。若将可观测性局限于单一层级，便会忽视其贯穿所有技术堆栈层级及其相互连接的整体性本质。通过澄清这种误区，我们的目标是阐明可观测性的本质，将其作为一项综合实践，为整个系统的功能和性能提供深刻的见解。
在现代软件和系统管理中，可观测性不仅仅局限于堆栈的一个部分。它涵盖整个系统，从应用程序层到基础设施层以及这之间的所有内容。
这种误解可能源于一种狭隘的观点，即仅监控一个特定组件（例如应用程序）就足以了解系统行为。然而，这种方法可能会忽略堆栈不同部分之间复杂的交互和依赖关系。
真正的可观测性需要观察和分析系统各个层的数据，包括应用程序指标、跟踪和基础设施遥测。这种全面的方法使团队能够洞察分析整个系统的运作方式，识别性能瓶颈，检测异常，并最终为用户提供更可靠、更高效的体验。
可观测性适用于各种平台（包括移动与网络、云和大型机系统），因为它涵盖了广泛的科技和环境。
让我们深入了解一下可观测性在不同科技堆栈中如何工作的技术细节，以及为什么应该普遍采用它：
总体而言，普遍采用可观测性使组织能够获得可操作的洞察分析、增强系统性能并在不同科技堆栈和环境中提供更好的体验。
IBM 的可观测性解决方案 (IBM Instana)，专为云原生构建，能自动持续提供高保真数据（包括秒级粒度与端到端追踪），并呈现移动端、Web、应用程序及基础设施间逻辑与物理依赖关系的全景上下文。
若想通过全栈可视化与实时云依赖监控能力提升可观测性实践，我们诚邀您预约演示。
许多客户利用 IBM Instana 取得了切实的结果。例如，Conrad Electronic 在全球范围内多渠道销售 450,000 多种组件和设备，并实时处理数百万个更新和请求。
敬请期待我们即将推出的电子书，其可下载的可观测性见解合集，或许能对您下一步关于增强或启动可观测性实践的决策产生重要影响。
快速识别并修复问题根源。 实时、高保真的数据提供了动态应用程序和基础设施环境的完整可见性。
使用生成式 AI 增强 IT 自动化和运营，将 IT 基础设施的每个方面与业务优先事项保持一致。
IBM SevOne Network Performance Management 是一款监视和分析软件，可提供对复杂网络的实时可见性和洞察。