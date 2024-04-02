CISO 的演变：角色如何变化

在许多组织中，首席信息安全官 (CISO) 主要关注（有时甚至专门）网络安全。但是，随着当今复杂的威胁和不断变化的环境，企业正在转移许多角色的责任，而扩大CISO的角色是这些变化的重中之重。根据 Gartner 的数据，到 2027 年，监管压力和攻击面扩张将导致 45% 的 CISO 职责范围扩展到网络安全之外。

随着 CISO 职责范围的迅速变化，这一角色将如何调整以应对未来的网络挑战？