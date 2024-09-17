为什么数据安全对 AI 至关重要

数据就是新的石油。它可为我们的经济提供动力，并推动科技的发展—尤其是生成式 AI。然而，为了让 AI 得到广泛采用，它必须值得信赖且足够安全。
正如 IBM 最新的《数据泄露成本报告》所展示的，业务中断会将泄露成本和监管罚款推向新的高度，而数据泄露的平均成本也高达 488 万美元。
然而，根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 针对网络安全和生成式 AI 所进行的一项调研，超过 94% 的企业领导者认为保护 AI 很重要，但只有 24% 的企业领导者表示，他们的 AI 项目将在未来六个月内引入网络安全组件。
此情况会使很多企业易于受到攻击，因为生成式 AI 也会带来新的风险，例如数据泄露、数据投毒和提示注入攻击。IBM 网络安全服务全球管理合伙人 Scott McCarthy 指出：企业也可能很难控制谁能访问其数据。
McCarthy 解释道：“确保控制措施到位非常重要，这样企业和客户的数据才不会被泄露。”
为了保护其数据和 AI，企业应制定人工智能治理并保障基础设施安全：数据、模型以及模型的使用情况。这是 IBM 用于保护生成式 AI 的框架—该框架可应用于其他环境，包括 Salesforce 的 Einstein（一套用于 CRM 的 AI 工具）。
企业可采取以下 3 个步骤来启动此流程。
Think 时事通讯
加入安全领导者的行列，订阅 Think 时事通讯，获取有关 AI、网络安全、数据和自动化的精选资讯。快速访问专家教程和阅读解释器，我们会将这些内容直接发送到您的收件箱。请参阅 IBM 隐私声明。
无论您处理的是客户数据还是业务数据，不同类型的数据都会产生不同的影响，且可能适用不同的政策和程序。
根据根据分类，可对这些数据施加适当的控制措施，比如客户数据、业务数据普查或公开数据，从而帮助确保合适的人员在正确的时间访问到正确的数据。
总之，“安全团队需成为业务推动者，而不仅仅是安全策略和程序的看门人”，McCarthy 认为。
根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index 获取洞察分析，更快且更有效地准备和应对网络攻击。
通过这项 Forrester 提供的 TEI 研究结果，了解 IBM® Security Guardium Data Protection 的优势和投资回报率。
访问此 Gartner 报告，了解如何管理完整的 AI 资产清单、通过防护机制保障 AI 工作负载安全、降低风险、管理治理流程，从而为组织内所有 AI 应用场景建立 AI 信任。
保护多个环境中的企业数据，遵守隐私法规并降低操作复杂性。
了解 IBM Guardium，这是一系列数据安全软件，可保护敏感的本地数据和云端数据。
IBM 提供全面的数据安全服务，以保护企业数据、应用程序和 AI。