为什么数据安全对 AI 至关重要

数据就是新的石油。它可为我们的经济提供动力，并推动科技的发展—尤其是生成式 AI。然而，为了让 AI 得到广泛采用，它必须值得信赖且足够安全。

正如 IBM 最新的《数据泄露成本报告》所展示的，业务中断会将泄露成本和监管罚款推向新的高度，而数据泄露的平均成本也高达 488 万美元。

然而，根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 针对网络安全和生成式 AI 所进行的一项调研，超过 94% 的企业领导者认为保护 AI 很重要，但只有 24% 的企业领导者表示，他们的 AI 项目将在未来六个月内引入网络安全组件。

此情况会使很多企业易于受到攻击，因为生成式 AI 也会带来新的风险，例如数据泄露、数据投毒和提示注入攻击。IBM 网络安全服务全球管理合伙人 Scott McCarthy 指出：企业也可能很难控制谁能访问其数据。

McCarthy 解释道：“确保控制措施到位非常重要，这样企业和客户的数据才不会被泄露。”

为了保护其数据和 AI，企业应制定人工智能治理并保障基础设施安全：数据、模型以及模型的使用情况。这是 IBM 用于保护生成式 AI 的框架—该框架可应用于其他环境，包括 Salesforce 的 Einstein（一套用于 CRM 的 AI 工具）。

企业可采取以下 3 个步骤来启动此流程。