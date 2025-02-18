保护数据



在数据收集和处理阶段，您不仅需要收集大量数据馈送 AI 模型，还需要为许多不同的人员提供访问权限，例如数据科学家、工程师、开发人员等。将所有数据集中在一个位置，并授予每个利益相关者（其中大多数人没有安全经验）访问权限，存在固有风险。

只需考虑一下，如果对于业务至关重要的知识产权 (IP) 由于训练数据处理不当而暴露，从而可能对业务造成生存威胁。利用大量数据建立 AI 模型意味着组织需要评估与个人身份信息 (PII)、隐私问题和其他敏感信息相关的不同风险，然后针对这些数据实施适当的安全控制。

针对最可能攻击的保障和防御措施

数据收集阶段的主要目标是基础数据集，数据渗漏被认为是攻击者最有可能采用的技术，以便获取有价值且可货币化的信息。当攻击者寻求阻力最小的路径时，底层数据集是闪烁的明灯，有望获得高收益。

组织绝不能忽视安全基础知识的重要性 - 事实上，它们应该被优先考虑。如果应用得当，这些基本原则就能对组织的安全状况产生重大影响。这包括重点关注数据发现和分类、静态和传输中加密以及由 IBM® Security Guardium 等数据安全平台提供的密钥管理。这也意味着要关注由 IBM® Security Verify 等解决方案强制执行的身份和访问管理基础原则，这有助于确保没有任何单一实体可以不受限制地访问 AI 模型。最后，组织必须提高数据科学家和研究人员的安全意识，并确保安全团队与这些团队密切合作，以确保适当的防护。

保护模型

在模型开发过程中，您以新的方式构建应用程序，这通常涉及引入新的可利用漏洞，攻击者可以将其用作进入环境的切入点，进而进入您的 AI 模型。考虑到在管理自身环境中发现的日益增多的已知漏洞方面，组织历来举步维艰，这种风险将延续到 AI。

开发 AI 应用程序通常从数据科学团队重新利用在线模型存储库中预训练的开源机器学习 (ML) 模型开始，而这些模型通常缺乏全面的安全控制。然而，它们为组织提供的价值（例如大幅减少采用生成式 AI 所需的时间和精力）往往超过这种风险，最终将风险转嫁给了企业。ML 模型相关的安全技术普遍匮乏，加上 ML 模型接触到的敏感数据日益增多，这意味着针对这些模型的攻击很有可能会造成损害。

针对最可能攻击的保障和防御措施

模型开发过程中的主要攻击技术是供应链攻击，因为此过程严重依赖在线模型库中预先训练的开源代码 ML 模型来加速开发工作。攻击者对这些在线存储库具有相同的访问权限，并且可以在其中部署后门程序或恶意软件。一旦上传回存储库，它们就可以成为任何下载受感染模型的对象的入口点。如果这些模型被感染，可能很难检测。组织必须非常谨慎地对待他们在何处使用模型以及来源的可信度。

应用程序编程接口 (API) 攻击是另一个问题。没有资源或专业知识来构建自己的大型语言模型 (LLM) 的组织，可依靠 API 来使用预打包的预训练模型的能力。攻击者意识到，这将是 LLM 的主要消费模式，因此将瞄准 API 接口为目标，以访问和利用通过API传输的数据。

攻击者还可能试图利用具有过多权限的 LLM 代理或插件，以访问可以在业务工作流中执行特权操作的开放式函数或下游系统。如果攻击者能够窃取授予 AI 代理的权限，那么损失可能会是毁灭性的。

组织的重点应包括：

确保使用安全

在推理和实时使用过程中，攻击者可以操纵提示来突破防护措施，并通过对包含偏见、虚假和其他有害信息的有害提示生成禁止响应。以诱使模型做出不当行为。这可能会对企业造成声誉损害。攻击者还可能试图操纵模型，并分析输入/输出对，以训练代理模型来模仿目标模型的行为，从而有效地“窃取”其能力，并损害企业的竞争优势。

针对最可能攻击的保障和防御措施

在 AI 管道的这个阶段，有几种类型的攻击令人担忧。首先是提示注入，即攻击者使用恶意提示来越狱模型并获得未经授权的访问权限、窃取敏感数据或在输出中引入偏差。另一种令人担忧的攻击是模型拒绝服务，即攻击者通过降低服务质量的输入来淹没 LLM，并产生高昂的资源成本。组织还应谋划应对和防范模型盗窃，即攻击者编制输入来收集模型输出，以进行模仿目标模型行为的替代模型的培训。

我们的最佳实践包括监控恶意输入（如提示注入）和包含敏感数据或不当内容的输出，并实施新的防御措施，以检测和响应特定于 AI 的攻击，如数据投毒、模型规避和模型提取。AI 专用的新解决方案以机器学习检测和响应 (MLDR) 的名义进入市场。这些解决方案生成的警报可集成到安全运营解决方案（例如 IBM® Security QRadar）中，从而使安全运营中心 (SOC) 团队能够快速启动响应运行手册，拒绝访问、隔离或断开受损模型。

保护基础架构

安全的基础设施是第一道防线。组织应充分利用现有的专业知识来优化托管 AI 系统的分布式环境中的安全性、隐私和合规标准。重要的是要加强围绕 AI 环境的网络安全、访问控制、数据加密以及入侵检测和防御。他们还应该考虑投资专门为保护 AI 而设计的新安全防御措施。

建立治理机制

IBM 不仅为 AI 提供安全性，还为 AI 提供运营管理。IBM 在人工智能治理方面处于行业领先地位，旨在实现值得信赖的 AI 模型。当组织将运营业务流程转移到 AI 时，他们需要确保 AI 系统不会漂移，并按预期运行。这使得运营防御措施成为有效 AI 战略的核心。在操作上偏离其设计目标的模型可能会带来与破坏基础架构的对手相同的风险。