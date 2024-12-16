用于服务器及桌面虚拟化的存储

适用于 VMware 环境且简单安全的存储
VMware 实施指南
显示数据和存储虚拟化的插图

存储虚拟化使用于虚拟化服务器和桌面环境的数据和存储资源变得安全、可靠且高效。

利用云的敏捷性，从边缘到云端最大限度地发挥数据的价值。借助混合云和云原生数据架构，您可以轻松为所有应用程序提供支持，简化数据管理，减少孤岛，降低复杂性，从而优化数据中心。甚至能够实现基于主机的所有“即服务”功能。

无论您的存储基础架构位于何处，您都可以使用与本地部署相同的工具、操作系统和界面来管理所有存储设备。这是通过采用 IBM Spectrum® Virtualize 构建的虚拟环境来实现的，该软件为 IBM FlashSystem® 提供支持。
下一代数据存储和虚拟化存储 IBM FlashSystem 存储系统可实现与您的服务器以及桌面虚拟机管理程序的紧密集成。
本地部署到云端的一致性

减少冗余，统一存储环境的视图，并在本地和云存储中实现无缝的数据流动性和存储管理。
可针对任何环境进行扩展

自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业通过分层来克服物理存储设备难题，从而获得可扩展性。
灵活使用

通过虚拟机按需采购存储容量，并将本地存储的控制能力、云的敏捷性与 IBM 维护的“存储即服务”相结合。
智能操作

借助一致的软件定义存储平台和人工智能驱动 IBM Storage Insights 的预测分析，简化并优化跨环境的存储服务。
高性能

借助行业领先的 IBM FlashCore® 技术和用于任务关键型工作负载的端到端 NVMe FlashSystem，实现快速响应、低延迟和高可用性。
坚如磐石的数据存储弹性

Safeguarded Copy 通过基于硬件的高性能加密和可快速恢复的不可变隔离副本，来提供数据保护、灾难恢复并减少停机时间。

使用方法

了解一家公司如何使用 VMware 和 IBM FlashSystem 存储执行设备虚拟化，以托管高性能 IBM QRadar® SIEM 解决方案。
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Data Action 结合 IBM 技术更好地管理网络安全。 阅读成功案例
资源 IBM FlashSystem 和 VMware 实施及最佳实践指南
主题说明了规划、配置、运营和首选做法，包括虚拟存储 VMware vCloud 应用程序套件。
IBM FlashSystem for VMware vSphere with Tanzu Basic Edition
演示如何将 IBM FlashSystem with IBM Spectrum Virtualize 用作基于 VMware Tanzu 的部署首选后端持久存储。
IBM Spectrum Virtualize 技术概述
获取有关仅使用 IBM Spectrum Virtualize as Software 需要了解的主要概念信息。
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后续步骤

查看产品导览。此导览支持与 IBM FlashSystem 进行互动。深入了解涵盖服务器虚拟化、存储虚拟化软件、系统管理、性能等方面的模块。

 

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