灾难恢复 (DR) 是一个由政策、程序和产品组成的战略框架，旨在在灾难性意外事件发生后保护和恢复组织的重要运营。这些事件包括地震、洪水等自然灾害，以及系统故障、人为错误和网络攻击。IBM 的灾难恢复解决方案可帮助组织响应破坏性事件并从中恢复，最大限度地减少数据丢失并确保业务连续性和数据弹性。
端到端数据弹性解决方案和服务，有助于在意外的灾难事件后重新启动基本操作。
AI 驱动的威胁检测和不可篡改备份，不会因勒索软件或其他数据丢失风险而遭到修改或删除。
专业团队，致力于帮助您预防和最大限度地减少意外事件和威胁的影响。
实现业务连续性的灾难恢复解决方案
IBM Storage Defender 是一种专门的解决方案，旨在通过提供跨混合云的数据保护和网络弹性状态的统一视图来简化和协调业务恢复流程。它无缝集成到安全仪表板中，并使用 AI 驱动的传感器通过 IBM Research® 开发的独特检测方法快速检测异常。
IBM Storage FlashSystem 基于与生产环境逻辑隔离的不可篡改数据副本提供存储保护，这些副本无法通过恶意操作或勒索软件攻击进行修改或删除。IBM Storage FlashSystem 还通过其 Flash Core Modules 4 (FCM4) 提供内联数据损坏检测，该模块使用机器学习模型在块级别检测异常，从而持续监控从每个 I/O 收集的统计信息。
IBM X-Force® 事件响应服务可以通过快速响应网络安全事件，帮助组织最大限度地减少数据泄露的影响。这些服务包括一支由经验丰富的威胁搜寻者、研究人员和情报分析师组成的团队，他们专门从事破坏性事件的事件准备、检测、响应和从中恢复。