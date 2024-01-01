灾难恢复 (DR) 是一个由政策、程序和产品组成的战略框架，旨在在灾难性意外事件发生后保护和恢复组织的重要运营。这些事件包括地震、洪水等自然灾害，以及系统故障、人为错误和网络攻击。IBM 的灾难恢复解决方案可帮助组织响应破坏性事件并从中恢复，最大限度地减少数据丢失并确保业务连续性和数据弹性。