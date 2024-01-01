灾难恢复解决方案

让您的企业做好准备，以应对意想不到的现实威胁
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Storage Defender Data Protect 的混合 UI 样式插图，已针对中型 Leadspace 规范进行格式调整。
确保重要业务运营的连续性

灾难恢复 (DR) 是一个由政策、程序和产品组成的战略框架，旨在在灾难性意外事件发生后保护和恢复组织的重要运营。这些事件包括地震、洪水等自然灾害，以及系统故障、人为错误和网络攻击。IBM 的灾难恢复解决方案可帮助组织响应破坏性事件并从中恢复，最大限度地减少数据丢失并确保业务连续性和数据弹性。
优势
确保业务持续运营

端到端数据弹性解决方案和服务，有助于在意外的灾难事件后重新启动基本操作。
保护敏感数据

AI 驱动的威胁检测和不可篡改备份，不会因勒索软件或其他数据丢失风险而遭到修改或删除。
体验灾难恢复专家提供的协助

专业团队，致力于帮助您预防和最大限度地减少意外事件和威胁的影响。
产品

实现业务连续性的灾难恢复解决方案

 IBM Storage Defender

IBM Storage Defender 是一种专门的解决方案，旨在通过提供跨混合云的数据保护和网络弹性状态的统一视图来简化和协调业务恢复流程。它无缝集成到安全仪表板中，并使用 AI 驱动的传感器通过 IBM Research® 开发的独特检测方法快速检测异常。

 了解 IBM Storage Defender IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem 基于与生产环境逻辑隔离的不可篡改数据副本提供存储保护，这些副本无法通过恶意操作或勒索软件攻击进行修改或删除。IBM Storage FlashSystem 还通过其 Flash Core Modules 4 (FCM4) 提供内联数据损坏检测，该模块使用机器学习模型在块级别检测异常，从而持续监控从每个 I/O 收集的统计信息。

 了解 IBM Storage FlashSystem
服务
事件响应服务

IBM X-Force® 事件响应服务可以通过快速响应网络安全事件，帮助组织最大限度地减少数据泄露的影响。这些服务包括一支由经验丰富的威胁搜寻者、研究人员和情报分析师组成的团队，他们专门从事破坏性事件的事件准备、检测、响应和从中恢复。

 了解事件响应服务
资源 从网络安全转向网络弹性。
阅读 ESG 报告，了解恢复解决方案，以便在发生攻击时尽快恢复正常。
利用 IBM Storage Defender 战胜勒索软件
阅读 ESG 白皮书，了解 IBM Storage Defender 如何帮助降低勒索软件攻击的风险并确保面对网络威胁时的业务连续性。
勒索软件权威指南
了解您的组织在勒索软件攻击之前和期间必须采取的基本步骤。
相关解决方案 备份和恢复解决方案
有效备份敏感数据并快速恢复本地和云环境中的重要业务流程，确保运营连续性、法规合规性以及保护关键信息免受网络威胁和其他数据丢失风险。
网络恢复解决方案
深入了解 IBM Cloud Cyber Recovery，它是一种全面的现代化网络风险缓解方法，可提供易于实施的已隔离网络弹性基础架构，以应对勒索软件和高级网络攻击的现代威胁。
采取后续步骤

了解 IBM 的灾难恢复解决方案如何帮助您的组织响应破坏性事件并从中恢复，减少数据丢失并确保业务连续性。

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