流程映射工具和解决方案

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手里拿着笔记本电脑抬头看的男子

概述

为什么流程映射工具十分重要

流程映射工具使您能够迈出任何自动化战略的第一步。 该工具帮助非技术人员跨部门工作，了解流程情况。

效率低下的流程只会白白浪费您的时间和金钱。 瓶颈、复杂性以及缺乏了解掩盖了流程改进机会。 流程建模可帮助您更好地了解业务运营，从而大规模提高效率。 您的流程映射成熟度如何？

优点

消除壁垒

聘用跨组织主题专家来记录和设计更有效的流程。
优化业务运营

分析现有流程以快速轻松地发现需要改进的领域。
保留单一版本的事实

在通用工具中存储流程图，以便您拥有更新的业务运营记录。

 

解决方案

流程映射软件解决方案

您可使用 IBM Blueworks Live（一种基于云的软件，提供可随处访问的专用环境）进行轻松协作，以改进业务流程映射。
探索全套的 IBM 自动化解决方案，以大规模加速所有类型的工作。

优势

成功案例

如果您在使用 Visio 对流程进行建模，不妨开始使用 Blueworks Live 来节省时间，您会再也不想回到以前的方式。 您可以快速对流程进行建模，轻松分享结果，以及有效绘制决策图表。 查看 G2 对 IBM Blueworks Live 的评论

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