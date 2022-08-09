流程映射工具和解决方案

流程映射工具使您能够迈出任何自动化战略的第一步。 该工具帮助非技术人员跨部门工作，了解流程情况。
效率低下的流程只会白白浪费您的时间和金钱。 瓶颈、复杂性以及缺乏了解掩盖了流程改进机会。 流程建模可帮助您更好地了解业务运营，从而大规模提高效率。 您的流程映射成熟度如何？
聘用跨组织主题专家来记录和设计更有效的流程。
分析现有流程以快速轻松地发现需要改进的领域。
在通用工具中存储流程图，以便您拥有更新的业务运营记录。
您可使用 IBM Blueworks Live（一种基于云的软件，提供可随处访问的专用环境）进行轻松协作，以改进业务流程映射。
在我们的 IBM Cloud® Learn Hub 页面上，探索创建流程映射以帮助您推动业务向前发展的最佳实践。
了解流程挖掘、流程建模和流程映射之间的区别。
了解 BPM 以及它如何帮助您持续优化和自动执行业务流程以提高效率。
认识工作流，了解企业如何通过使用业务流程管理系统和自动化来优化效率。
了解什么是业务流程分析 (BPA) 以及中小型企业 (SME) 需要考虑的类型、方法和步骤。
了解流程挖掘，这是一种对事件日志数据应用专用算法的方法，旨在确定流程展开方式的相关趋势、模式和详细信息。
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