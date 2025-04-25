IBM Sterling

可靠的专用解决方案，可优化您的电商订单履约，以及与客户和供应商的 B2B 数据交换
插图展现使用手机的人的象形图拼贴，以及相连的对话框
基于丰富客户体验的 B2B 解决方案

许多组织发现，管理新客户和供应商的数量和多样性具有挑战性。IBM Sterling 解决方案提供可靠的连接性、端到端可视性和实时洞察分析，将潜在的干扰转化为参与、增长和盈利的机会，无论本地部署、云部署还是混合云环境中部署。

IBM Sterling 专注于：

  • 通过各种标准和协议实现互联性，助力数据转码、验证和转换。
  • 通过在文档、交易和业务层面提供全面的数据洞察分析，支持高效的合作伙伴管理和快速导入，提升能见度
  • 可操作的工作流程有助于完善供应链流程，快速解决问题，并提高可持续发展目标的透明度，展示承诺兑现进展。
 深入了解《IBM Sterling Data Exchange 的商业价值》报告
数据交换

现代化且可靠的 B2B 数据交换解决方案，专为要求苛刻的托管文件传输和 B2B 集成 EDI 工作负载而构建。这些解决方案由拥有数十年深厚领域专业知识的 IBM 专家开发。

 
Young african woman working at a standing desk in office. Female employee working on computer at ergonomic standing desk.
受管文件传输
利用 IBM Sterling Secure File Transfer，每天移动 100 多万个文件。可靠、及时地共享任何类型的文档和文件。
Close-up of a boy paying with the credit card on his mobile phone from above
B2B 集成
统筹数据交换工作流程，将数据转换为各种 B2B 标准和电子数据交换 (EDI) 协议，并进行验证。
供应链

供应链解决方案旨在提高效率和韧性、 结合先进的订单管理和 AI 驱动的洞察分析。发现 这些工具如何优化履约并推动可持续发展 实践。

 

 
fork lift truck driver looking for palet
IBM Sterling Order Management
单点管理全渠道订单履行，实时跟踪库存，并提供以客户为中心的多样化交付选项。
Aerial view of cargo ship, cargo container in warehouse harbor in Thailand.
IBM 供应链咨询服务
利用先进的分析技术和 AI 来构建可持续的供应链，助力客户实施主动预测性运营战略，推动增长和优化决策。
优势
连接

使用各种标准和协议，进行数据转换和验证，实现与贸易伙伴的顺畅互动。
可见性

通过直观易用的仪表板，获得端到端的数据洞察分析，涵盖文档、交易和业务层面，进行明智决策。
合作伙伴管理

简化导入流程，在强大的业务网络内有效管理客户和业务合作伙伴。
可操作的工作流程

利用协调工具完善供应链流程，并通过业务规则、工作队列和工作流程快速解决问题。
透明度

实现供应链合作伙伴之间特定货物的透明度，可按公司、地点、产品移动和状态进行分析。
可持续发展目标

在区块链等先进技术的支持下，提高韧性和透明度，同时展示可持续发展承诺兑现进展。

由于 IBM Sterling [Data Exchange] 可以处理不同数据格式的复杂性，因此我们可以真正确信，我们向客户提供的内容就是我们要交付的内容。 Olly Cruickshank 产品管理与开发总监 DHL International GmbH 当客户行为发生变化时，我们需要我们的 [IBM Sterling Order Management] 技术平台对此做出反应。灵活的架构确保我们及时做出调整，并清楚了解我们在哪里投入了时间。 Ope Bakare 副总裁兼首席企业架构师 Hudson Bay/Saks Fifth Avenue 阅读 Hudson Bay 案例 我们的使命是打造个人体验，我们已经与 IBM 合作，成功完成大规模的平台变革……变得更加个性化、本地化，联系更加紧密，涵盖各个渠道和市场。 Jim Cruickshank 数字开发和零售技术副总裁 Pandora 阅读 Pandora 和 IBM 新闻稿 IBM 为我们提供了强大的 B2B 集成功能，我们需要这些功能来保持每月数百万个文件的顺畅流动，还需要这些功能具有可扩展性、灵活性和可用性，以便我们继续实现国际增长。 Ove Kolstad 托管文件传输技术主管经理 Nets
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