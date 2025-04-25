可靠的专用解决方案，可优化您的电商订单履约，以及与客户和供应商的 B2B 数据交换
许多组织发现，管理新客户和供应商的数量和多样性具有挑战性。IBM Sterling 解决方案提供可靠的连接性、端到端可视性和实时洞察分析，将潜在的干扰转化为参与、增长和盈利的机会，无论本地部署、云部署还是混合云环境中部署。
IBM Sterling 专注于：
现代化且可靠的 B2B 数据交换解决方案，专为要求苛刻的托管文件传输和 B2B 集成 EDI 工作负载而构建。这些解决方案由拥有数十年深厚领域专业知识的 IBM 专家开发。
供应链解决方案旨在提高效率和韧性、 结合先进的订单管理和 AI 驱动的洞察分析。发现 这些工具如何优化履约并推动可持续发展 实践。
使用各种标准和协议，进行数据转换和验证，实现与贸易伙伴的顺畅互动。
通过直观易用的仪表板，获得端到端的数据洞察分析，涵盖文档、交易和业务层面，进行明智决策。
简化导入流程，在强大的业务网络内有效管理客户和业务合作伙伴。
利用协调工具完善供应链流程，并通过业务规则、工作队列和工作流程快速解决问题。
实现供应链合作伙伴之间特定货物的透明度，可按公司、地点、产品移动和状态进行分析。
在区块链等先进技术的支持下，提高韧性和透明度，同时展示可持续发展承诺兑现进展。
开始产品之旅或预约 IBM 专家会面，了解您的组织如何从 IBM Sterling 解决方案中获益。