由于 IBM Sterling [Data Exchange] 可以处理不同数据格式的复杂性，因此我们可以真正确信，我们向客户提供的内容就是我们要交付的内容。 Olly Cruickshank 产品管理与开发总监 DHL International GmbH 当客户行为发生变化时，我们需要我们的 [IBM Sterling Order Management] 技术平台对此做出反应。灵活的架构确保我们及时做出调整，并清楚了解我们在哪里投入了时间。 Ope Bakare 副总裁兼首席企业架构师 Hudson Bay/Saks Fifth Avenue 阅读 Hudson Bay 案例 我们的使命是打造个人体验，我们已经与 IBM 合作，成功完成大规模的平台变革……变得更加个性化、本地化，联系更加紧密，涵盖各个渠道和市场。 Jim Cruickshank 数字开发和零售技术副总裁 Pandora 阅读 Pandora 和 IBM 新闻稿 IBM 为我们提供了强大的 B2B 集成功能，我们需要这些功能来保持每月数百万个文件的顺畅流动，还需要这些功能具有可扩展性、灵活性和可用性，以便我们继续实现国际增长。 Ove Kolstad 托管文件传输技术主管经理 Nets