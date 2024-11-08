文件传输是企业与客户和合作伙伴开展互动的一个必要组成部分。该市场正从传统协议（如 FTP、HTTP 和 SFTP）转向现代化、受治理的解决方案（如 IBM 托管文件传输），而这些解决方案可提高传输可靠性、安全性和快捷性。

成为人人都想与之合作的合作伙伴。您的贸易伙伴只需要标准的文件传输工具（例如 Web 浏览器）即可与您交换文件，从而可让您快速吸纳新的客户和供应商。

借助 IBM 托管文件传输解决方案，可对文件进行加密以确保安全。此外，IBM 解决方案还包含现成可用的文件加速功能，因而适合处理任意大小的文件（包括长距离的大文件传输）。