文件传输是企业与客户和合作伙伴开展互动的一个必要组成部分。该市场正从传统协议（如 FTP、HTTP 和 SFTP）转向现代化、受治理的解决方案（如 IBM 托管文件传输），而这些解决方案可提高传输可靠性、安全性和快捷性。
成为人人都想与之合作的合作伙伴。您的贸易伙伴只需要标准的文件传输工具（例如 Web 浏览器）即可与您交换文件，从而可让您快速吸纳新的客户和供应商。
借助 IBM 托管文件传输解决方案，可对文件进行加密以确保安全。此外，IBM 解决方案还包含现成可用的文件加速功能，因而适合处理任意大小的文件（包括长距离的大文件传输）。
IBM Sterling Secure File Transfer 提供统一的文件传输平台，以便您自信地在企业内部以及跨贸易伙伴网络来共享和跟踪任务关键型信息的移动情况。体验可信托管文件传输解决方案的优点，而该解决方案可用于安全本地部署或混合云容器化软件部署。
IBM webMethods Managed File Transfer (MFT) 是 IBM webMethods Integration Platform as a Service (iPaaS) 的一部分。该平台包括集成、API 管理、B2B 与 MFT 功能。IBM webMethods MFT 提供可通过任意浏览器来访问的 Web 界面，以便团队协作进行文件传输。部署选项包括本地、云环境或软件即服务 (SaaS)。
IBM Aspera 提供高速数据传输解决方案，旨在快速安全地迁移大文件或数据集，而无论网络条件如何。它利用专有 FASP 技术实现了高达 100 倍的传输速度，同时还可无缝扩展，且对数据大小或容量不设任何限制。部署选项包括自管理软件、SaaS 或混合模型。
IBM 文件管理可自动从中断位置恢复已中断的传输，以便帮助确保文件成功交付，从而无需人工干预。
监控和配置管理提供针对所有文件传输的可见性。
IBM Managed File Transfer 解决方案会定期更新以满足受监管行业的合规性要求。
IBM MFT 允许用户根据事件来触发操作并调用服务和 API 以作为后处理操作。此功能有助于创建符合截止日期的回复。
IBM MFT 解决方案可在您选择的云环境内进行本地部署，或采用混合云设置来部署。
组织可根据操作配置和用户设置来自动运行数据传输。该自动化功能可减少人工干预和错误。