选择得当的电子数据交换 (EDI) 解决方案可以成为企业集成战略的基础。分析人员表示，超过 66% 的供应链交易由 EDI 软件解决方案支持，因此务必选择可靠、可伸缩、可扩展的解决方案来应对所有集成平台挑战。IBM 的软件和解决方案支持所有主要 EDI 标准，并包括领先的转换能力，可实现无缝自由的转换。
携手 IBM，企业可以通过各种 API 扩展 EDI 集成能力，满足新兴合作伙伴要求、实时事务处理需求等。IBM 可以助力企业协调其 IT 基础架构战略，支持本地和混合云环境中的工作负载，并且灵活性更高，可以订阅即服务网络。
减少生产力损失，解放 IT 员工并保持业务运转。降低计划外停机对员工的影响，从而减少有效工时的损失。¹
缩短新伙伴的进场时间和实现价值的时间，提前 1.5 周实现全面参与。可以根据业务速度扩展 B2B 活动。²
更快的解决方案有助于提高用户留存和收入，从而改善上下游合作伙伴的平均客户满意度。²
在基于云的单一平台上，实现供应链流程和合作伙伴协作的自动化与精简化。采用高可用性的数据驱动洞察，发现异常，支持处理峰值工作量。
依靠用户友好的 Web 门户网站，自动执行采购订单等手动 B2B 事务，减少错误、削减成本、提高客户对非 EDI 供应商、分销商、客户和其他贸易伙伴的满意度，从而节省时间和资金。
简化并自动执行电子贸易、订单处理和发票流程，通过单一业务网络满足多个国家或地区的税务法规。单一解决方案同时支持买方和供方的合规性。
将各个合作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和 EDI 流程集成到单一网关。EDI 事务支持数据集成，能增强网络和数据保护、整合成本、提供经过认证的容器支持并为运营保证高可用性。
采用具备跨地理位置分布的稳健、可靠数据存储器的 EDI 系统，满足高可用性操作和冗余需求。近乎实时地增强主动-主动通信弹性和灾难恢复。
在全企业集成基于行业的客户、供应商和业务合作伙伴事务。利用关键功能，在一系列格式和标准之间自动执行复杂的数据转换和验证。
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EDI 容量的扩展速度提高 90%，助力 CEVA 满足季节性的需求高峰。
利丰使用 EDI 实现工作标准化，每小时处理 150 万笔交易。
圣戈班使用 EDI 技术，每个订单节省 92% 的成本。
Anheuser-Busch 借助 AI 的力量，为用户提供交易生命周期的端到端可见性。