主页 电子数据交换 (EDI) 软件和解决方案 电子数据交换 (EDI) 软件和解决方案
无缝企业连接，打造更具弹性的供应链
EDI 的未来：IBM 观点 API 结合 EDI 的战略作用
在办公室使用笔记本电脑的人
未来在于 EDI 和 API

选择得当的电子数据交换 (EDI) 解决方案可以成为企业集成战略的基础。分析人员表示，超过 66% 的供应链交易由 EDI 软件解决方案支持，因此务必选择可靠、可伸缩、可扩展的解决方案来应对所有集成平台挑战。IBM 的软件和解决方案支持所有主要 EDI 标准，并包括领先的转换能力，可实现无缝自由的转换。

携手 IBM，企业可以通过各种 API 扩展 EDI 集成能力，满足新兴合作伙伴要求、实时事务处理需求等。IBM 可以助力企业协调其 IT 基础架构战略，支持本地和混合云环境中的工作负载，并且灵活性更高，可以订阅即服务网络。
EDI 的优点 99% 可靠的事务处理

减少生产力损失，解放 IT 员工并保持业务运转。降低计划外停机对员工的影响，从而减少有效工时的损失。¹

 41% 加快合作伙伴进场

缩短新伙伴的进场时间和实现价值的时间，提前 1.5 周实现全面参与。可以根据业务速度扩展 B2B 活动。²

 30% 提高客户满意度

更快的解决方案有助于提高用户留存和收入，从而改善上下游合作伙伴的平均客户满意度。²
解决方案 连接、可扩展、洞察分析

在基于云的单一平台上，实现供应链流程和合作伙伴协作的自动化与精简化。采用高可用性的数据驱动洞察，发现异常，支持处理峰值工作量。

交易管理

依靠用户友好的 Web 门户网站，自动执行采购订单等手动 B2B 事务，减少错误、削减成本、提高客户对非 EDI 供应商、分销商、客户和其他贸易伙伴的满意度，从而节省时间和资金。

eInvoicing

简化并自动执行电子贸易、订单处理和发票流程，通过单一业务网络满足多个国家或地区的税务法规。单一解决方案同时支持买方和供方的合规性。

 B2B 集成

将各个合作伙伴社区中所有复杂的 B2B 和 EDI 流程集成到单一网关。EDI 事务支持数据集成，能增强网络和数据保护、整合成本、提供经过认证的容器支持并为运营保证高可用性。

全球邮箱

采用具备跨地理位置分布的稳健、可靠数据存储器的 EDI 系统，满足高可用性操作和冗余需求。近乎实时地增强主动-主动通信弹性和灾难恢复。

 自由数据转换

在全企业集成基于行业的客户、供应商和业务合作伙伴事务。利用关键功能，在一系列格式和标准之间自动执行复杂的数据转换和验证。

两位女性在董事会上使用笔记本电脑
供应链咨询服务

迁移到智能工作流程；排查孤立的业务流程，发现低效环节；赋能团队；使用包括 AI 和区块链在内的新兴技术解锁新机会。

成功案例 Formica Group 加快 B2B 交易

了解 Formica Group 如何将 B2B 交易量提高近 40％。

 CEVA Logistics 持续实现高可用性

EDI 容量的扩展速度提高 90%，助力 CEVA 满足季节性的需求高峰。

 利丰打造未来供应链

利丰使用 EDI 实现工作标准化，每小时处理 150 万笔交易。

 重塑圣戈班的供应链流程

圣戈班使用 EDI 技术，每个订单节省 92% 的成本。

 Anheuser-Busch 提高供应链效率

Anheuser-Busch 借助 AI 的力量，为用户提供交易生命周期的端到端可见性。
资源 什么是 EDI：深度指南

进一步了解什么是电子数据交换、其工作原理、详细优点、如何实施 EDI 以及未来趋势，并阅读成功案例。

EDI 博客

IBM 专家分享从多个行业的经验中获得的实用技巧和洞察分析。他们已“洞悉一切”，可以告诉你未来会发生什么。

API 赋能 EDI，增强供应链

对于打造具备如下能力的统一平台：结合 EDI 和 API 的强大功能、消除复杂性、并使供应链对企业及其贸易伙伴有意义？我们有三条建议。

API 结合 EDI 的战略作用

了解为何要同时使用 API 和 EDI 进行 B2B 交易。
后续步骤
与专家交谈

预约专家咨询，了解如何利用包括 EDI 软件在内的 B2B 协作解决方案，实现业务网络转型。

 为您的项目融资

咨询 IT 融资专家，了解如何通过灵活的付款计划分期付款。

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