选择得当的电子数据交换 (EDI) 解决方案可以成为企业集成战略的基础。分析人员表示，超过 66% 的供应链交易由 EDI 软件解决方案支持，因此务必选择可靠、可伸缩、可扩展的解决方案来应对所有集成平台挑战。IBM 的软件和解决方案支持所有主要 EDI 标准，并包括领先的转换能力，可实现无缝自由的转换。

携手 IBM，企业可以通过各种 API 扩展 EDI 集成能力，满足新兴合作伙伴要求、实时事务处理需求等。IBM 可以助力企业协调其 IT 基础架构战略，支持本地和混合云环境中的工作负载，并且灵活性更高，可以订阅即服务网络。