面向数字化转型的业务运营解决方案

利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。
探索互联运营
晚间点亮的河流旁的炼油厂鸟瞰图
概述
锐意创新，抢抓机遇

当今世界瞬息万变。现在，企业不断面临挑战，需要做得更多来满足利益相关者的期望。因此，眼光长远的组织都在寻找新的方式，以期运用数据实现自己的运营目标。

智能资产管理采用高级 AI 和最新技术，可优化业务运营解决方案、提高运营效率并实现企业运营自动化，让数据使用更加简单便捷。使您能够从数据中获取洞察分析，从而增强盈利计划、延长资产生命周期、减少停机时间并降低成本，同时按照定义明确的路线图帮助企业构建弹性和可持续性的业务和供应链。

 了解面向互联资产的智能自动化

智能资产管理

概述 监测并测量运营情况和设施 管理资产、基础架构和资源 提高产品和服务质量
供应链优化
两辆相向行驶的卡车鸟瞰图

利用由 AI 和区块链技术支持的解决方案，构建智能、弹性的供应链，实现更卓越的业务成效。这些解决方案可消除瓶颈、简化供应链工作流并增强供应链管理战略。

 探索供应链解决方案 了解 IBM Sterling

业务自动化

机器人流程自动化 业务自动化软件 AI 驱动的业务自动化 流程挖掘
相关服务产品 运营咨询

将业务运营转型成高速、大规模的运营，以促进业务增长、提高业务弹性和获得竞争优势。运营咨询服务可帮助企业识别改进机会、优化工作流程并实施与业务目标一致的战略。

 深入了解业务运营服务 BPO 服务

快速推动实现业务价值，实现基本过程的现代化，并部署企业范围内的 AI 战略。BPO服务使组织能够外包非核心任务，提高后台效率，并专注于实现业务目标，同时提高运营绩效。

 深入了解 BPO 服务 工程

通过集成与现有工作流无缝协调的解决方案，简化您的工程生命周期管理。这些工具可提升运营绩效、满足不断变化的业务需求，并支持跨行业创新，从而实现持续成功。

 探索工程解决方案
最先掌握可持续性发展动态

深入了解如何利用数据、技术和咨询能力，将可持续发展目标转化为切实可行的行动计划。

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