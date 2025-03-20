当今世界瞬息万变。现在，企业不断面临挑战，需要做得更多来满足利益相关者的期望。因此，眼光长远的组织都在寻找新的方式，以期运用数据实现自己的运营目标。
智能资产管理采用高级 AI 和最新技术，可优化业务运营解决方案、提高运营效率并实现企业运营自动化，让数据使用更加简单便捷。使您能够从数据中获取洞察分析，从而增强盈利计划、延长资产生命周期、减少停机时间并降低成本，同时按照定义明确的路线图帮助企业构建弹性和可持续性的业务和供应链。
将数据和 AI 与 IBM® 智能资产管理解决方案相结合，助力您获取必要洞察，以便构建弹性和可持续性的业务。这些工具有助于识别效率低下的问题，优化工作流，并与您的业务目标保持一致。
通过采用 AI 驱动的远程监控、预测性维护和 AI 来监测、测量和管理运营及设施，从而提高运营效率。掌控影响运营的环境数据，收集数据形成 ESG 报告，以准确反映资产和运营情况。
使用基于一流工作流和数据模型的企业资产和设施管理平台，应用行业特定解决方案，有效管理资产、基础设施和资源。所有这些都由旨在改善寻源、采购和运营管理的全方位方法支持。
利用计算机视觉和 AI 助手提高产品和服务质量。分析运营并实时响应，确保客户满意度并改善客户体验、成本控制和质量结果。利用这些工具来实现卓越运营和竞争优势。
软件机器人使用 AI 洞察快速完成任务，可实现数字化转型并大规模自动化业务和 IT 流程。这些解决方案与您的业务目标和关键绩效指标 (KPI) 相一致，以实现可衡量的成果。
业务自动化工具用于管理端到端业务流程，并快速应对不断变化的市场条件。这些工具支持外包、后台职能和人力资源管理，以满足多样化的业务需求。
一个模块化业务自动化平台，可协助分析工作流、使用低代码工具设计应用、将任务分配给机器人并跟踪性能。使用这些工具来满足您的业务战略需求，并实现数字化转型目标。
获得透明度，识别低效环节并确定变更优先级。借助洞察采取纠正措施，并自动生成 RPA 机器人。流程自动化增强了项目管理，并支持金融服务等行业的可持续发展计划。
将业务运营转型成高速、大规模的运营，以促进业务增长、提高业务弹性和获得竞争优势。运营咨询服务可帮助企业识别改进机会、优化工作流程并实施与业务目标一致的战略。
快速推动实现业务价值，实现基本过程的现代化，并部署企业范围内的 AI 战略。BPO服务使组织能够外包非核心任务，提高后台效率，并专注于实现业务目标，同时提高运营绩效。
通过集成与现有工作流无缝协调的解决方案，简化您的工程生命周期管理。这些工具可提升运营绩效、满足不断变化的业务需求，并支持跨行业创新，从而实现持续成功。
深入了解如何利用数据、技术和咨询能力，将可持续发展目标转化为切实可行的行动计划。
这是一家全球化企业，正在帮助 IBM 开发 AI 驱动的物联网解决方案，以延长桥梁、隧道、公路和铁路的使用寿命。
Melbourne Water 借助 IBM Maximo 解决方案改进雨水管理。
Mercedes-Benz Cars 的代表商讨在工程中实施数字化和运营转型。
JOANN Stores 快速调整供应链，以处理新冠肺炎疫情期间激增的在线订单。