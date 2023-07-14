预测性分析是高级分析的一个分支，它将历史数据与统计建模、数据挖掘技术和 机器学习相结合，对未来结果进行预测。 公司采用预测性分析来发现这些数据中的模式，从而识别风险和商机。
预测性分析通常与大数据和 数据科学相关联。 当今，各公司被交易数据库、设备日志文件、图像、视频、传感器或其他数据源中的数据所包围。 为了从这些数据中获得洞察，数据研究员使用 深度学习 和机器学习算法来发现模式并对未来事件进行预测。 其中包括线性和非线性回归、 神经网络、支持向量机和决策树。 通过预测性分析得出的结论可进一步用于 规范性分析 ，以促进基于预测性洞察的操作。
IBM 提供了一系列软件工具来帮助您更加轻松快速地构建可扩展预测模型。 这些工具也可以在 IBM Cloud Pak® for Data 上运行，这是一个容器化数据和人工智能平台，支持您在云端和本地随时随地构建并运行模型。
自动化数据科学和数据工程任务。 在多个企业应用程序间无缝训练、测试和部署模型 在混合、多云环境中扩展通用数据科学功能。
利用预先构建的应用程序和预先训练的模型。 利用一流的 IBM 开源软件，帮助数据研究员和业务团队协作开展并简化模型构建。
使用中央平台管理整个数据科学生命周期。 规范开发和部署流程。 在组织中创建一个数据监管和安全框架。
IBM Watson® Studio 所提供的工具可采用开放式源代码或可视化建模随时随地准备数据并构建模型，从而帮助有效运行人工智能。
IBM® SPSS® Statistics 旨在使用特别分析、假设测试、地理空间分析和预测性分析解决业务和研究问题。
IBM SPSS Modeler 解决方案支持企业利用数据资产和现代应用程序，以及准备就绪且立即可用的完整算法和模型。
IBM Decision Optimization 可提供规范性分析功能来增强机器学习模型中的预测洞察，从而优化结果。
金融服务使用机器学习和量化工具预测信用风险并检测内部欺诈。
医疗保健领域中的预测分析用于检测慢性病患者并管理对此类患者的护理。
HR 团队使用预测性分析识别和雇用员工，确定劳动力市场动向并预测员工的绩效级别。
预测性分析可用于整个客户生命周期中的市场营销并可用于交叉销售策略。
零售商使用预测性分析来确定产品推荐，预测销量，分析市场以及管理季节性存货。
企业使用预测性分析来更加高效地进行库存管理，可帮助满足需求，同时最大限度地减少库存。
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