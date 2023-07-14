预测性分析是高级分析的一个分支，它将历史数据与统计建模、数据挖掘技术和 机器学习相结合，对未来结果进行预测。 公司采用预测性分析来发现这些数据中的模式，从而识别风险和商机。

预测性分析通常与大数据和 数据科学相关联。 当今，各公司被交易数据库、设备日志文件、图像、视频、传感器或其他数据源中的数据所包围。 为了从这些数据中获得洞察，数据研究员使用 深度学习 和机器学习算法来发现模式并对未来事件进行预测。 其中包括线性和非线性回归、 神经网络、支持向量机和决策树。 通过预测性分析得出的结论可进一步用于 规范性分析 ，以促进基于预测性洞察的操作。

IBM 提供了一系列软件工具来帮助您更加轻松快速地构建可扩展预测模型。 这些工具也可以在 IBM Cloud Pak® for Data 上运行，这是一个容器化数据和人工智能平台，支持您在云端和本地随时随地构建并运行模型。

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