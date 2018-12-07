物联网 (IoT) 与社交媒体的结合使用，不断产生了大量的数据，这些数据有待收集、整理和分析。 客户亟需释放这些数据的潜力，从而加快决策制定、降低运营成本并扩大竞争优势。 基于开源的数据库，让企业能够以更经济高效的方式从当今生成的海量数据中获得价值。
可大规模扩展的云原生 NoSQL 数据库，可在全球范围内自由运行任何工作负载，且宕机时间为零。
IBM Cloud Databases for DataStax 是一个基于 Apache Cassandra 而构建且以原生方式集成到 IBM Cloud 中的 NoSQL 数据库引擎。
EDB Postgres 提供了企业版和标准版，可通过 IBM 获得一站式采购、部署和支持体验。
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB 是一个内置 PostgreSQL 功能且以原生方式集成到 IBM Cloud 中的数据库引擎。
此解决方案是一个健壮且可扩展的高可用性文档数据库，包括高级软件、支持和服务，可支持关键业务型部署。
IBM Cloud Databases for MongoDB 是完全管理的 MongoDB 文档数据存储库，可以原生方式集成到 IBM Cloud 中。
IBM 和 DataStax 正在合作将 Cassandra 的强大功能带入企业。
通过 IBM 和 EDB 了解企业如何使用企业级 PostgreSQL 作为 Oracle 的低成本替代方案。
探索开发者应该知道的关于将 Postgres 作为强大开源数据库选项的几个要点。
通过添加非关系型数据库功能，在集成 IBM® Cloud Pak for Data 平台中扩大您的功能。
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