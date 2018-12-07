开源数据库

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概述

开源数据库

物联网 (IoT) 与社交媒体的结合使用，不断产生了大量的数据，这些数据有待收集、整理和分析。 客户亟需释放这些数据的潜力，从而加快决策制定、降低运营成本并扩大竞争优势。 基于开源的数据库，让企业能够以更经济高效的方式从当今生成的海量数据中获得价值。

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优点

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