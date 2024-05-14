大数据分析采用先进的分析技术来应对非常庞大的多样化大数据集，其中包括结构化、半结构化和非结构化数据，来自不同来源，大小从 TB 到 ZB 不等。

大数据究竟是什么？它可以定义为大小或类型超出传统关系数据库的能力，并能够利用低延迟来捕获、管理和处理数据的数据集。大数据的特点包括容量大、速度快和种类多。由于人工智能 (AI)、移动设备、社交媒体和物联网 (IoT) 的推动，数据源正变得比传统数据的来源更加复杂。例如，不同类型的数据可来自于传感器、设备、视频/音频、网络、日志文件、事务型应用程序、网络和社交媒体 - 其中很多数据为实时生成，且规模十分庞大。

通过大数据分析，您最终可以更好、更快地制定决策，对未来的结果进行建模和预测，并强化商业智能。在构建大数据解决方案时，可以考虑将 Apache Hadoop、Apache Spark 等开源软件以及整个 Hadoop 生态系统用作经济高效、灵活的数据处理和存储工具，以便处理当今生成的大量数据。