在 z/OS 上开发高性能 C/C++ 应用程序和系统程序，同时最大限度发挥硬件效用并提升应用程序性能
IBM C/C++ for z/OS 编译器包括经典 z/OS XL C/C++ 编译器和新推出的 Open XL C/C++ for z/OS 编译器，是 z/OS 上的 C 和 C++ 高级优化编译器，使用 IBM Z 功能来生成高性能业务应用程序。
z/OS XL C/C++ 编译器支持 C/C++ 源中嵌入的 CICS 和 SQL 语句，从而简化 C/C++ 在 CICS 和 Db2 环境中的运行。为加快 z/OS 应用程序的交付，您可以将 IBM® Application Delivery Foundation for z/OS 与 XL C/C++ 结合使用。
Open XL C/C++ 完全基于 LLVM 开源 Clang 基础架构，支持当前 C/C++ 语言标准和最新的 IBM z16 服务器。Open XL C/C++ 是一项免费附加功能，适用于在 z/OS 2.4 或更高版本上启用了 z/OS XL C/C++ 的用户。
迁移到新的 LLVM 和 Clang 编译器基础架构
将领先的编译器优化技术与现代 IBM Z 相结合，在高度安全且富有弹性的 z/OS 平台上增强 C/C++ 应用程序的性能。此计划有助于加速实现投资回报，并降低业务风险和 IT 风险。
Open XL C/C++ 完全基于开源 Clang 和 LLVM 技术框架，遵循 C17/C18 和 C++17 语言标准。此方法旨在减少将 C/C++ 应用程序从多个分布式平台转到 z/OS 时的迁移工作量。
Open XL C/C++ 有助于扩展现代 z/OS 语言和实用程序（例如 Python、Node.js、Go、Java 和 IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU)）以增强其功能并构建应用程序包，从而推动技术采用。
指定将为其生成可执行程序指令的架构级别。这样，就可以直接通过编译器选项提供硬件级功能，而无需修改源代码。
在 32 位非 XPLINK、32 位 XPLINK 和 64 位 XPLINK 编译模式下支持 z/OS UNIX System Services 和 z/OS 批处理，非常适合现有 z/OS 应用程序以及从分布式平台移植应用程序。
使用此编译器集成 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 工具，这是一个强大的工具集，用于通过实施开发运维 (DevOps) 实践来开发和维护 IBM z/OS 应用程序。该套件还包含 IBM Debug for z/OS，可面向用 C/C++ 编写的应用程序提供调试功能和代码覆盖。
以经济高效的方式诊断潜在的语言语义遵从性（包括对 IBM z/OS Debugger 的支持），提高程序员的工作效率和代码生成能力。
使用 Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) 和 Open Basic Linear Algebra Subroutines (OpenBLAS) 库，来加速执行业务分析中使用的数学和代数函数。
使用先进的编译和优化技术来提升应用程序性能。
z/OS 上最新的高级优化 C 和 C++ 编译器，通过开源 Clang 接口支持当前的 C/C++ 语言标准，以改善与分布式平台的兼容性。
z/OS 上的高级优化 C 和 C++ 编译器支持 Metal C 和 z/OS 子系统，例如 CICS、Db2 和 IMS。
世界一流的 IBM 支持服务
许可
分销渠道
Web 交付物
z/OS 的部分可选功能
面向系统编程功能的 METAL C
对嵌入式 CICS 和 SQL 语句的支持
提高与分布式平台的兼容性
支持当前 C/C++ 语言标准
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
可以使用 CICS 命令级接口来编写 C/C++ 应用程序。CICS 命令级界面提供通常由操作系统提供的数据、作业和任务管理设施。
IMS 和 z/OS XL C/C++ 一起可以协调错误处理。
z/OS 语言环境和 z/OS XL C/C++ 都为 IBM Db2 通用数据库许可计划提供了接口。XL C/C++ 程序使用程序中嵌入的 SQL 语句请求 Db2 服务。
有兴趣迁移到新的 LLVM 和 Clang 编译器基础架构？了解迁移实用建议，简化从 XL C/C++ 迁移到 Open XL C/C++ 的过程。
了解 z/OS 2.2 XL C/C++ 编译器中引入的 AutoSIMD 优化。
查看按 IBM z/OS XL C/C++ 版本排序的发布、刷新、修复包和临时修复的完整列表。