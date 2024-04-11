z/OS XL C/C++ 编译器支持 C/C++ 源中嵌入的 CICS 和 SQL 语句，从而简化 C/C++ 在 CICS 和 Db2 环境中的运行。为加快 z/OS 应用程序的交付，您可以将 IBM® Application Delivery Foundation for z/OS 与 XL C/C++ 结合使用。



Open XL C/C++ 完全基于 LLVM 开源 Clang 基础架构，支持当前 C/C++ 语言标准和最新的 IBM z16 服务器。Open XL C/C++ 是一项免费附加功能，适用于在 z/OS 2.4 或更高版本上启用了 z/OS XL C/C++ 的用户。