IBM® Open XL C/C++ for AIX® 是 IBM 的下一代 C/C++ 编译器,有助于创建和维护以 C/C++ 编写的 IBM Power 应用程序。通过利用最新的 Power10 架构,IBM Open XL C/C++ for AIX 可以生成利用 Power10 功能的代码,从而最大限度提高硬件利用率。



IBM Open XL C/C++ for AIX 完全集成了 Clang 和 LLVM 编译器基础架构,因此,您可以利用开源技术以及 IBM 在编译器优化技术方面的优势。LLVM 是一个开源编译框架,由大型开发社区积极维护,并支持多种架构和编程语言。Clang 是 LLVM 编译器基础架构的一部分,为 LLVM 项目提供语言前端和工具基础架构。



通过使用 IBM Open XL C/C++ for AIX 的基础架构,您可以从现代 C/C++ 语言、常见的 LLVM 优化和 GCC 编译器兼容性中受益。