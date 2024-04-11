主页 开发人员工具 C and C++ Compiler Family Open XL C/C++ for AIX IBM Open XL C/C++ for AIX
IBM 的下一代 C/C++ 编译器可以实现 C/C++ 开发现代化，并优化 Power Enterprise 平台上的应用程序性能。
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IBM Open XL C/C++ for AIX 可以为您的企业做什么？

IBM® Open XL C/C++ for AIX® 是 IBM 的下一代 C/C++ 编译器，有助于创建和维护以 C/C++ 编写的 IBM Power 应用程序。通过利用最新的 Power10 架构，IBM Open XL C/C++ for AIX 可以生成利用 Power10 功能的代码，从而最大限度提高硬件利用率。

IBM Open XL C/C++ for AIX 完全集成了 Clang 和 LLVM 编译器基础架构，因此，您可以利用开源技术以及 IBM 在编译器优化技术方面的优势。LLVM 是一个开源编译框架，由大型开发社区积极维护，并支持多种架构和编程语言。Clang 是 LLVM 编译器基础架构的一部分，为 LLVM 项目提供语言前端和工具基础架构。

通过使用 IBM Open XL C/C++ for AIX 的基础架构，您可以从现代 C/C++ 语言、常见的 LLVM 优化和 GCC 编译器兼容性中受益。
旧版 IBM XL C/C++ 编译器仍可使用

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优势
尽可能提升您的 Power 硬件投资回报率

利用 Power10 架构，例如矩阵乘法加速器 (MMA)，并充分利用硬件资源以最大限度提高您的投资回报率。

 优化应用程序性能

利用常见的 LLVM 优化功能和业界领先的 IBM 技术来提高工作负载性能。

 现代化并启用新的 C/C++ 应用程序

使用新的 C/C++ 语言标准开发新应用程序，并轻松在 AIX 上启用开源软件。

 实现持续交付

更快的构建速度有助于缩短开发周期，实现更快的迭代，并为 AIX 上的业务关键型应用程序提供持续交付。

 加速向混合云模式转变

按虚拟处理器核心 (VPC) 收费单位提供新的月度许可证。当您过渡到混合云时，可按所需容量在虚拟服务器上启用 IBM Open XL 编译器的许可证。

 获得世界一流的 IBM 支持

附带卓越的 IBM 服务和支持。
IBM Open XL C/C++ for AIX 主要功能
  • 采用 Clang 和 LLVM 基础架构
  • 利用最新的 Power10 架构
  • 链接时间优化 (LTO)
  • 配置文件引导的优化 (PGO)
  • 高性能库
  • 优化报告
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IBM® Open XL C/C++ for AIX® 详细信息
采用 Clang 和 LLVM 基础架构

完全集成 Clang 和 LLVM 编译器基础架构。可让您享受现代 C/C++ 语言功能和常见 LLVM 优化功能，例如 LLVM 诊断和报告功能。

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利用最新的 Power10 架构

充分利用 Power10 架构。提供 Power10 架构 选项、内置函数和调优的库函数，以最大化 硬件投资回报率。

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链接时间优化 (LTO)

在链接期间提供程序优化。允许您利用模块间优化功能，而无需对 makefile 或构建系统进行重大更改。

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配置文件引导的优化 (PGO)

在计算机编程中提供编译器优化技术，以使用分析提高程序运行时性能。

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高性能库

提供一组用于高性能数学计算的库，包括数学加速子系统 (MASS) 和基本线性代数子程序 (BLAS)。

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优化报告

提供信息以帮助您利用编译器功能优化应用程序。

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哪个选项适合您？
永久许可证 - 授权用户

每个唯一用户一个许可证。

 永久许可证 - 并发用户

与多个用户共享访问权限。

 月度许可证（新增）– VPC

每月按虚拟处理器核心 (VPC) 收费的许可证。
比较功能和定价
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 IBM 编译器产品系列

通过 IBM 编译器，应用程序可以充分利用 IBM 架构，从而在应用程序中体现改进的系统性能。
Pricing
*显示的价格不包括任何适用税费 永久许可证 - 授权用户 起始价格为 6,240.00 美元* 每位授权用户

每个唯一用户一个许可证

 永久许可证 - 并发用户 每并发用户 18,900.00 美元* 起

与多个用户共享访问权限

 月度许可证（新增）– VPC 起始价格为 95.70 美元* 每个 VPC 每月

按虚拟处理器核心 (VPC) 收取月度许可证费用

所需的许可证数量是使用编译器的唯一用户数

所需的许可证数量是同时使用编译器的最大用户数

所需的许可证数量基于使用编译器的环境的容量

可以通过 IBM® Passport Advantage® 或授权软件履行系统购买

可以通过 IBM Passport Advantage 或授权软件履行系统购买

可以通过 IBM Passport Advantage 购买或通过“立即购买”按钮在线购买

 

不可共享的许可证

价格可能低于多个授权用户许可证

更灵活的定价选项（即用即付）

 

包括 12 个月的免费全天候支持，并且可以使用新的软件功能

包括 12 个月的免费全天候支持，并且可以使用新的软件功能

包括在购买期限内免费提供全天候支持，并且可以使用新的软件功能

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
IBM® Open XL C/C++ for AIX® 资源 IBM Open XL C/C++ for AIX 17.1.0 文档

有关如何维护和使用 IBM Open XL C/C++ for AIX17.1.0 的信息。

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 授权软件：IBM Open XL C/C++ for AIX 17.1.0

可供下载的IBM Open XL C/C++ for AIX 17.1.0 的许可版本。
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