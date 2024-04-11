IBM® Open XL C/C++ for AIX® 是 IBM 的下一代 C/C++ 编译器，有助于创建和维护以 C/C++ 编写的 IBM Power 应用程序。通过利用最新的 Power10 架构，IBM Open XL C/C++ for AIX 可以生成利用 Power10 功能的代码，从而最大限度提高硬件利用率。
IBM Open XL C/C++ for AIX 完全集成了 Clang 和 LLVM 编译器基础架构，因此，您可以利用开源技术以及 IBM 在编译器优化技术方面的优势。LLVM 是一个开源编译框架，由大型开发社区积极维护，并支持多种架构和编程语言。Clang 是 LLVM 编译器基础架构的一部分，为 LLVM 项目提供语言前端和工具基础架构。
通过使用 IBM Open XL C/C++ for AIX 的基础架构，您可以从现代 C/C++ 语言、常见的 LLVM 优化和 GCC 编译器兼容性中受益。
查看旧版 IBM XL C/C++ 内容
利用 Power10 架构，例如矩阵乘法加速器 (MMA)，并充分利用硬件资源以最大限度提高您的投资回报率。
利用常见的 LLVM 优化功能和业界领先的 IBM 技术来提高工作负载性能。
使用新的 C/C++ 语言标准开发新应用程序，并轻松在 AIX 上启用开源软件。
更快的构建速度有助于缩短开发周期，实现更快的迭代，并为 AIX 上的业务关键型应用程序提供持续交付。
按虚拟处理器核心 (VPC) 收费单位提供新的月度许可证。当您过渡到混合云时，可按所需容量在虚拟服务器上启用 IBM Open XL 编译器的许可证。
附带卓越的 IBM 服务和支持。
完全集成 Clang 和 LLVM 编译器基础架构。可让您享受现代 C/C++ 语言功能和常见 LLVM 优化功能，例如 LLVM 诊断和报告功能。
充分利用 Power10 架构。提供 Power10 架构 选项、内置函数和调优的库函数，以最大化 硬件投资回报率。
在链接期间提供程序优化。允许您利用模块间优化功能，而无需对 makefile 或构建系统进行重大更改。
在计算机编程中提供编译器优化技术，以使用分析提高程序运行时性能。
提供一组用于高性能数学计算的库，包括数学加速子系统 (MASS) 和基本线性代数子程序 (BLAS)。
提供信息以帮助您利用编译器功能优化应用程序。
每个唯一用户一个许可证。
与多个用户共享访问权限。
每月按虚拟处理器核心 (VPC) 收费的许可证。
用于开发复杂的 C 程序的高性能编译器。
用于开发复杂 Fortran 程序的高性能编译器。
用于开发复杂的 C/C++ 程序的高性能编译器。
用于开发复杂 Fortran 程序的高性能编译器。
通过 IBM 编译器，应用程序可以充分利用 IBM 架构，从而在应用程序中体现改进的系统性能。
每个唯一用户一个许可证
与多个用户共享访问权限
按虚拟处理器核心 (VPC) 收取月度许可证费用
所需的许可证数量是使用编译器的唯一用户数
所需的许可证数量是同时使用编译器的最大用户数
所需的许可证数量基于使用编译器的环境的容量
可以通过 IBM® Passport Advantage® 或授权软件履行系统购买
可以通过 IBM Passport Advantage 或授权软件履行系统购买
不可共享的许可证
价格可能低于多个授权用户许可证
包括 12 个月的免费全天候支持，并且可以使用新的软件功能
包括 12 个月的免费全天候支持，并且可以使用新的软件功能
包括在购买期限内免费提供全天候支持，并且可以使用新的软件功能
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
有关如何维护和使用 IBM Open XL C/C++ for AIX17.1.0 的信息。
从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。
可供下载的IBM Open XL C/C++ for AIX 17.1.0 的许可版本。
有关如何维护和使用 IBM XL C/C++ for AIX 16.1.0 的信息。
使用 IBM XL 编译器逐步提升应用程序性能的典型路线图。
从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。
介绍最重要的优化功能、源结构和技术，可用于最大限度提高应用程序的性能。
历史概述、独特功能、性能概述和战略优势摘要。
IBM XL C/C++ 编译器概述，以及编译器功能如何帮助您满足 C 和 C++ 开发需求。
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公告函、产品文档和白皮书集合。
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查看有关 IBM Compilers on AIX 和 Linux on Power 许可模式的常见问题。
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