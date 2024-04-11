IBM 编译器提供优化技术，利用 IBM® Z 和 IBM® Power 系统，提升应用程序性能，从而降低成本。
Z 编译器通过新的语言功能和框架提高开发人员的工作效率，从而加速数字化转型，使您能够将 Z 应用程序快速集成到 Web、云端和移动解决方案中。
Power 编译器利用 AIX 和 Enterprise Linux 平台上的先进编译技术现代化并优化应用程序。
了解编译器系列及其产品：
COBOL 编译器可帮助您利用 z/OS 和 AIX 平台上现有的应用程序。
先进的高性能编译器，可用于开发复杂的 Fortran 程序。
用来开发复杂 C 以及 C++ 程序的高性能编译器。
高级编译器，用于将 PL/I 应用程序与现代 Web 技术进行集成。
编译器支持用 Python 编写的 z/OS 应用程序。使用此工具，可通过开发 API、插件和包装器来扩展业务关键型应用程序，实现关键应用程序的现代化改造，并加速交付。
一款行业标准 Go 编译器，提供了一个强大框架，可用于为 z/OS 平台构建快速且可扩展的应用程序。
一款免费 SDK，可将 Node.js 应用程序连接到 z/OS 资源。可提供独立的 JavaScript 运行时和服务器端 JavaScript 解决方案，用于为 IBM Z 平台构建 Node.js 原生和 JavaScript 模块。
一款用于构建高度稳健、可扩展且可靠的现代企业应用程序的平台。开发人员可以使用 Java 的 API、资料库和框架来构建批处理和事务性应用程序、微服务等。