IBM XL C/C++ for z/VM 包括:用于执行输入和输出 (I/O) 操作的 C++ 标准 I/O 流库;用于操作复数的 C++ 标准复杂数学库;以及由以下部分组成的标准模板库 (STL):基于 C++ 模板的算法、容器类、迭代器、本地化对象和字符串类。