IBM® XL C/C++ for z/VM 是一款优化编译器，专为开发大型、复杂、计算密集型应用程序而设计。它支持编写针对 IBM Z Systems 硬件优化的 C 和 C++ 应用程序。
IBM XL C/C++ for z/VM 是 z/VM 平台上以语言为中心的 C/C++ 应用程序开发环境。它是支持 z/VM 的 z/OS XL C/C++ 版本，其中包括 C/C++ 编译器组件（称为 XL C/C++ 编译器）和一些 C/C++ 应用程序开发实用程序。
XL C/C++ for z/VM 1.3 用户和实施指南
支持高阶转换，此类优化可提高循环性能；还支持 OPTIMIZE(3)，或称 OPT(3)，这是编译器最高、最强的优化级别。
符合 ISO/IEC 9899:1999 国际标准 (C99) 和 ANSI/ISO 1998 C++ 标准，提供符合标准的 C 编译器并包含 C++ 标准库。
支持行业标准，以简化应用程序从 IBM 和非 IBM 平台向 z/VM 的移植。
OPT(3) 支持引入了额外的选项和编译器指示，有助于提高应用程序性能，包括循环展开选项和编译器指示以及一些新的内置函数。使用 OPT(0)、OPT(2) 和 OPT(3) 选项，可以获得从全面的低级优化到更广泛优化的各种优化级别。
IBM XL C/C++ for z/VM 包括：用于执行输入和输出 (I/O) 操作的 C++ 标准 I/O 流库；用于操作复数的 C++ 标准复杂数学库；以及由以下部分组成的标准模板库 (STL)：基于 C++ 模板的算法、容器类、迭代器、本地化对象和字符串类。
IBM XL C/C++ for z/VM 在 C 中通过类型定义增加了对 char16_t 和 char32_t 类型的支持，而在 C++ 中这些类型是原生类型，因此使用这些类型的代码更容易移植到 z/OS。
其中包含的 C 语言对语句表达式结构体的支持，使程序员能够在表达式中使用循环、开关和局部变量。C 和 C++ 支持将零长度数组结构体作为可变长度对象的头部。这些功能使得其他平台上使用这些结构体的 C/C++ 代码可以更轻松地移植到 XL C/C++ for z/VM。
RESTRICT 选项告知编译器，所有函数或指定函数中的参数指针互不干涉。当 RESTRICT 选项有效时，编译器会执行更深入的指针分析。目的是提高正在编译的应用程序的性能。
IBM XL C/C++ for z/VM 提供用于每个源文件的编译器选项的紧凑表示，并在可执行文件中为每个编译单元创建所保存的选项字符串。编译器会记录编译期间处于活动状态的所有组件的版本信息。这项新功能可以帮助诊断运行时问题。
SEVERITY 选项允许更改编译器发出的某些诊断消息的严重性。此功能可根据用户的编码标准定制某些诊断信息级别。
编译器生成的源列表得到增强，每个函数的起始偏移量添加到列表中。每个函数的起始偏移量预计有助于调试。对于使用优化级别 O2 或 O3 编译的代码，调试优化代码时可以显示函数的名称和地址以及参数的名称、类型和值。
了解 z/VM 语言环境概况。
通过技术说明深入了解 IBM XL C/C++ for z/VM 的其他功能。
了解在 XL C/C++ for z/VM 中不受支持或工作方式不同的 z/OS XL C/C++ 编译器功能。