OPT(3) 支持引入了额外的选项和编译器指示，有助于提高应用程序性能，包括循环展开选项和编译器指示以及一些新的内置函数。使用 OPT(0)、OPT(2) 和 OPT(3) 选项，可以获得从全面的低级优化到更广泛优化的各种优化级别。