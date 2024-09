IBM® Open XL C/C++ for Linux on Power 是 IBM 的下一代 C/C++ 编译器,可帮助创建和维护通过 C/C++ 语言编写并在 IBM Power 平台上使用的应用程序。通过充分利用最新的 Power10 架构,IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 可以生成代码,以借助 Power10 的各项功能最大限度地提高硬件利用率。