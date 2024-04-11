主页 开发人员工具 C and C++ Compiler Family Open XL C/C++ for Linux IBM Open XL C/C++ for Linux on Power

优化 IBM Power 平台上的应用程序性能

立即下载

IBM® Open XL C/C++ for Linux on Power 是 IBM 的下一代 C/C++ 编译器，可帮助创建和维护通过 C/C++ 语言编写并在 IBM Power 平台上使用的应用程序。通过充分利用最新的 Power10 架构，IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 可以生成代码，以借助 Power10 的各项功能最大限度地提高硬件利用率。

IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 完全集成了适用于 C/C++ 的 Clang 和 LLVM 编译器基础架构。因此，您可以将开源技术和 IBM 在编译器优化技术方面的优势相结合。LLVM 是一个开源编译框架，由大型开发社区积极维护，支持多种架构和编程语言。Clang 是 LLVM 编译器基础架构的一部分，为 LLVM 项目提供语言前端和工具基础架构。

使用 IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 的基础架构，您可以从包含 C++17 功能的现代 C/C++ 语言、常见的 LLVM 优化功能和 GCC 编译器兼容性中受益。

旧版 IBM XL C/C++ for Linux 编译器仍然可以使用。
最新消息

新功能和增强功能的更新

升级至最新版本

更新至最新修复包

从社区版更新到完整版
阅读产品简介
优势 最大化 Power 硬件投资回报率

充分利用 Power10 架构（例如矩阵乘法加速器），并通过全面的硬件开发最大限度地提高投资回报率。

 优化应用程序性能

利用常见的 LLVM 优化功能和业界领先的 IBM 技术来提高工作负载性能。

 提高开发人员工作效率

提供 Clang/LLVM 诊断和报告功能以及各种基于 LLVM 的实用程序，让您的开发工作更加高效。

 实现持续交付

体验更快的构建速度，缩短开发周期，加快迭代速度，并为 Linux 上的业务关键型应用程序提供持续交付。

 加速向混合云模式转型

按虚拟处理器核心计费单位提供新的月度许可证。当迁移到混合云时，可以按所需的容量向虚拟服务器上的 IBM Open XL 编译器颁发许可证。

 获得世界一流的 IBM 支持

提供卓越的 IBM 服务和支持。
功能
采用 Clang 和 LLVM 基础架构

整合适用于 C/C++ 的 Clang 和 LLVM 编译器基础结构。可让您享受现代 C/C++ 语言功能和常见 LLVM 优化功能，例如 LLVM 诊断和报告功能。

 新的 LLVM 和 Clang 基础架构
利用最新的 Power10 架构

利用 Power10 架构。提供 Power10 架构选项、内置功能和经过调整的库功能，以实现硬件投资回报率最大化。

 Power10 技术开发
链接时间优化

在链接过程中提供程序优化功能。使企业能够利用模块间优化功能，而无需对 Makefile 或构建系统进行任何重大更改。

 链接时间优化
配置文件引导式优化

在计算机编程中提供编译器优化技术，以使用概要分析提高程序运行时性能。

 配置文件引导式优化
高性能库

提供一组用来执行高性能数学计算的库，包括 Mathematical Acceleration Subsystem 和 Basic Linear Algebra Subprograms 库。
优化报告

提供信息以帮助您使用编译器功能优化应用程序。
向量编程

提供语言扩展，以支持向量多媒体扩展 (VMX) 和向量标量扩展编程。
技术细节
软件要求
  • Red Hat® Enterprise Linux 8.4、8.6 或 9.0
  • Ubuntu 20.24 或 22.04
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
硬件要求

使用任何 IBM Power 服务器，只要您的操作系统发行版支持。

  • 产品包需要大约 200 MB 存储空间
  • 分页需要至少 2 GB 硬盘空间
  • 临时文件需要至少 512 MB 存储空间
  • 至少 2 GB RAM；建议使用 4 GB 或更大 RAM
查看系统先决条件的完整列表
比较定价选项
Open XL C/C++ for Linux on Power 社区版
选项 永久许可证 - 授权用户

每个唯一用户一个许可证


3,930.00 美元*
每个授权用户

 永久许可证 - 并发用户

多用户共享访问权限


11,900.00 美元*
每个并行用户

 月度许可证 – 虚拟处理器核心 (VPC)

按 VPC 收取的月度许可证费用

每个 VPC 每月
97.90 美元*

 立即购买

所需许可证数量

基于使用编译器的唯一用户数量

基于同时使用编译器的最大用户数量

基于编译器使用环境的容量

购买方式

IBM® Passport Advantage 或 Entitled Software 履行系统

IBM Passport Advantage 或 Entitled Software 履行系统

IBM Passport Advantage、Entitled Software 履行系统或通过“立即购买”按钮在线购买

灵活定价

不可共享许可证。

价格可能低于多个授权用户许可证的价格

更灵活的定价选项（按月即用即付）

IBM 支持

包含 12 个月的全天候支持和新软件功能使用权

包含 12 个月的全天候支持和新软件功能使用权

包含所购期限内的全天候支持和新软件功能使用权

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

常见问题解答

您对编译器许可模式有任何疑问吗？

请阅读以下技术说明，了解客户最常提出的问题。

阅读技术说明
资源 IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 17.1.1产品简介

从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。

 IBM XL C/C++ for Linux 16.1.1 产品简介

从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。

 Open XL C/C++ 和 XL C/C++ for Linux on Power 的修复列表

查看按版本排序的版本、更新和修复包的完整列表。

 AIX® and Linux on Power 上的 IBM 编译器许可常见问题解答

查看有关 Power 上的 AIX 和 Linux 上的 IBM 编译器许可模式的常见问题解答。

 Open XL C/C++ 和 XL C/C++ for Linux on Power 产品的生命周期

了解产品的全部价值并规划升级。有效规划您的软件投资并避免出现任何支持缺口。

 改进请求

使用增强请求社区直接与 IBM 产品开发团队和其他用户开展协作。
相关产品 IBM Open XL Fortran for Linux on Power

用来开发复杂 Fortran 程序的高性能编译器。

 IBM XL C for AIX

用于开发复杂的 C 程序的高性能编译器。

 IBM Open XL C/C++ for AIX

用来开发复杂 C/C++ 程序的高性能编译器。

 IBM Open XL Fortran for AIX

用来开发复杂 Fortran 程序的高性能编译器。

 深入了解所有 IBM 编译器
后续步骤

下载 IBM Open XL C/C++ for Linux on Power。 预约 IBM Power 代表，进行 30 分钟免费会议。

 立即下载
更多探索方式 文档：XL C/C++ for Linux 文档：Open XL C/C++ for Linux 支持 IBM® Redbooks 支持与服务 全球金融 社区 开发者社区 合作伙伴 资源
脚注

*所示价格不包括任何适用税费