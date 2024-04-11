IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 完全集成了适用于 C/C++ 的 Clang 和 LLVM 编译器基础架构。因此，您可以将开源技术和 IBM 在编译器优化技术方面的优势相结合。LLVM 是一个开源编译框架，由大型开发社区积极维护，支持多种架构和编程语言。Clang 是 LLVM 编译器基础架构的一部分，为 LLVM 项目提供语言前端和工具基础架构。

使用 IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 的基础架构，您可以从包含 C++17 功能的现代 C/C++ 语言、常见的 LLVM 优化功能和 GCC 编译器兼容性中受益。

旧版 IBM XL C/C++ for Linux 编译器仍然可以使用。