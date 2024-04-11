优化 IBM Power 平台上的应用程序性能
IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 完全集成了适用于 C/C++ 的 Clang 和 LLVM 编译器基础架构。因此，您可以将开源技术和 IBM 在编译器优化技术方面的优势相结合。LLVM 是一个开源编译框架，由大型开发社区积极维护，支持多种架构和编程语言。Clang 是 LLVM 编译器基础架构的一部分，为 LLVM 项目提供语言前端和工具基础架构。
使用 IBM Open XL C/C++ for Linux on Power 的基础架构，您可以从包含 C++17 功能的现代 C/C++ 语言、常见的 LLVM 优化功能和 GCC 编译器兼容性中受益。
旧版 IBM XL C/C++ for Linux 编译器仍然可以使用。
新功能和增强功能的更新
升级至最新版本
更新至最新修复包
从社区版更新到完整版
充分利用 Power10 架构（例如矩阵乘法加速器），并通过全面的硬件开发最大限度地提高投资回报率。
利用常见的 LLVM 优化功能和业界领先的 IBM 技术来提高工作负载性能。
提供 Clang/LLVM 诊断和报告功能以及各种基于 LLVM 的实用程序，让您的开发工作更加高效。
体验更快的构建速度，缩短开发周期，加快迭代速度，并为 Linux 上的业务关键型应用程序提供持续交付。
按虚拟处理器核心计费单位提供新的月度许可证。当迁移到混合云时，可以按所需的容量向虚拟服务器上的 IBM Open XL 编译器颁发许可证。
提供卓越的 IBM 服务和支持。
整合适用于 C/C++ 的 Clang 和 LLVM 编译器基础结构。可让您享受现代 C/C++ 语言功能和常见 LLVM 优化功能，例如 LLVM 诊断和报告功能。
利用 Power10 架构。提供 Power10 架构选项、内置功能和经过调整的库功能，以实现硬件投资回报率最大化。
在链接过程中提供程序优化功能。使企业能够利用模块间优化功能，而无需对 Makefile 或构建系统进行任何重大更改。
在计算机编程中提供编译器优化技术，以使用概要分析提高程序运行时性能。
提供一组用来执行高性能数学计算的库，包括 Mathematical Acceleration Subsystem 和 Basic Linear Algebra Subprograms 库。
提供信息以帮助您使用编译器功能优化应用程序。
提供语言扩展，以支持向量多媒体扩展 (VMX) 和向量标量扩展编程。
每个唯一用户一个许可证
3,930.00 美元* 起
每个授权用户
多用户共享访问权限
11,900.00 美元* 起
每个并行用户
按 VPC 收取的月度许可证费用
每个 VPC 每月
97.90 美元* 起
所需许可证数量
基于使用编译器的唯一用户数量
基于同时使用编译器的最大用户数量
基于编译器使用环境的容量
购买方式
IBM® Passport Advantage 或 Entitled Software 履行系统
IBM Passport Advantage 或 Entitled Software 履行系统
IBM Passport Advantage、Entitled Software 履行系统或通过“立即购买”按钮在线购买
灵活定价
不可共享许可证。
价格可能低于多个授权用户许可证的价格
更灵活的定价选项（按月即用即付）
IBM 支持
包含 12 个月的全天候支持和新软件功能使用权
包含 12 个月的全天候支持和新软件功能使用权
包含所购期限内的全天候支持和新软件功能使用权
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。
从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。
查看按版本排序的版本、更新和修复包的完整列表。
查看有关 Power 上的 AIX 和 Linux 上的 IBM 编译器许可模式的常见问题解答。
了解产品的全部价值并规划升级。有效规划您的软件投资并避免出现任何支持缺口。
使用增强请求社区直接与 IBM 产品开发团队和其他用户开展协作。
*所示价格不包括任何适用税费