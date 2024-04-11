IBM Open XL Fortran for AIX® 是 IBM 的下一代 Fortran 编译器，可以帮助创建和维护通过面向 IBM Power 的 Fortran 语言编写的应用程序。它可以优化 IBM Power 平台上的基础架构，并支持多种数值计算、科学计算和高性能计算。通过充分利用最新的 Power10 架构，IBM Open XL Fortran for AIX 可以生成代码，以借助 Power10 的各项功能最大限度地提高硬件利用率。



IBM Open XL Fortran for AIX 将 IBM XL Fortran 技术与 LLVM 编译器基础架构相结合。LLVM 是一个开源编译框架，由一个庞大的开发社区积极维护，并支持多种架构和编程语言。