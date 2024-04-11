IBM Open XL Fortran for AIX® 是 IBM 的下一代 Fortran 编译器，可以帮助创建和维护通过面向 IBM Power 的 Fortran 语言编写的应用程序。它可以优化 IBM Power 平台上的基础架构，并支持多种数值计算、科学计算和高性能计算。通过充分利用最新的 Power10 架构，IBM Open XL Fortran for AIX 可以生成代码，以借助 Power10 的各项功能最大限度地提高硬件利用率。
IBM Open XL Fortran for AIX 将 IBM XL Fortran 技术与 LLVM 编译器基础架构相结合。LLVM 是一个开源编译框架，由一个庞大的开发社区积极维护，并支持多种架构和编程语言。
利用 Power10 架构，例如矩阵乘法加速器 (MMA)，并全面利用硬件实现投资回报率最大化。
利用常见的 LLVM 优化功能和业界领先的 IBM 技术来提高工作负载性能。
遵循国际编程语言标准（包括 Fortran 2003，此标准是 Fortran 2008 的一个子集）和语言互操作性标准。
更快的构建速度有助于缩短开发周期，加速实现迭代，并为 AIX 上的业务关键型应用程序实现持续交付。
按虚拟处理器核心 (VPC) 计费单位提供新的月度许可证。当迁移到混合云时，可以按所需的容量向虚拟服务器上的 IBM Open XL 编译器颁发许可证。
提供卓越的 IBM 服务和支持。
将 IBM XL Fortran 前端与 LLVM 基础架构相结合。使您能够享受业界领先的 Fortran 实施服务，同时获得 LLVM 基础架构提供的其他功能。
充分利用 Power10 架构。提供 Power10 架构选项、内置功能和经过调整的库功能，以实现硬件投资回报率最大化。
在链接期间提供程序优化。使您能够利用模块间优化功能，而无需对 Makefile 或构建系统进行任何重大更改。
提供计算机编程中的编译器优化技术，可利用概要分析来提高程序运行时性能。
支持 FORTRAN 77、Fortran 90、Fortran 95、Fortran 2003 以及 Fortran 2008 的一个子集；支持技术规范 29113 的一个子集，以进一步提高 Fortran 与 C 的互操作性；有助于保护对使用早期版本的编译器构建的现有 Fortran 源代码和目标代码的投资；支持使用早期版本的 IBM XL Fortran 编译的目标代码或库与新的 IBM Open XL Fortran 编译器和运行时环境的兼容性。
提供一组用来执行高性能数学计算的库，包括 Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) 和 Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS)。
提供一些信息，以帮助利用编译器功能优化应用程序。
向量的各个元素可通过使用存储关联、TRANSFER 内部函数或向量多媒体扩展 (VMX) 和向量标量扩展 (VSX) 内部函数来访问。通过这些内部函数，可操纵向量。
IBM Open XL Fortran for AIX 17.1.0以下操作系统支持
IBM Open XL Fortran for AIX 17.1.0 具有以下硬件要求：
每个唯一用户一个许可证
6,920.00 美元* 起
每个授权用户
与多个用户共享访问权限
20,700.00 美元* 起
每个并行用户
按虚拟处理器核心 (VPC) 收取月度许可证费用
每个 VPC 每月
106.00 美元* 起
需要的许可证数量等于使用编译器的唯一用户数量
所需许可证数量为同时使用编译器的最大用户数
所需许可证数量取决于编译器使用环境的容量
可以通过 IBM® Passport Advantage® 或授权软件履行系统购买
可以通过 IBM Passport Advantage 或授权软件履行系统购买
可以通过 IBM Passport Advantage 购买，或者通过“立即购买”按钮在线购买
不可共享许可证
价格可能低于多个授权用户许可证的价格
更灵活的定价选项（即用即付）
包含 12 个月的免费全天候支持和新软件功能使用权
包含 12 个月的免费全天候支持和新软件功能使用权
包含所购期限内的免费全天候支持和新软件功能使用权
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
*显示的价格不包括任何适用税费
如何维护和使用 IBM Open XL Fortran for AIX 17.1.0 的相关信息。
从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。
可供下载的 IBM Open XL Fortran for AIX 17.1.0 的许可版本。
如何维护和使用 IBM XL Fortran for AIX 16.1.0 的相关信息。
使用 IBM XL 编译器逐步提升应用程序性能的典型路线图。
从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。
介绍最重要的优化功能、源构造和技术，以便最大限度地提升应用程序性能。
历史概述、特有功能、性能概述和战略优势摘要。
IBM XL Fortran 编译器的概述，以及如何利用这些编译器的功能来帮助您满足 Fortran 开发需求。
查看与 Power 上 IBM C/C++ 和 Fortran 编译器相关的视频的完整列表。
公告信函、产品文档和白皮书的集合。
按版本排序的发布、刷新和修复包的完整列表。
根据您的订购渠道（PA 或 AAS）选择 GA 映像下载方法。
查看有关 Power 上的 AIX 和 Linux 上的 IBM 编译器许可模式的常见问题解答。
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使用改进请求 (RFE) 社区直接与 IBM 产品开发团队和其他用户开展协作。
用于开发复杂的 C 程序的高性能编译器。
用来开发复杂 C/C++ 程序的高性能编译器。
用来开发复杂 C/C++ 程序的高性能编译器。
用来开发复杂 Fortran 程序的高性能编译器。
IBM 编译器将可在充分利用 IBM 架构的应用程序中实现更高的系统性能。
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