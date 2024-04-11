在 IBM Power 平台上开发复杂的计算密集型程序并优化应用程序性能
IBM® Open XL Fortran for Linux on Power 是 IBM 的下一代 Fortran 编译器，可以帮助创建和维护通过 Fortran 语言编写并在 IBM Power 上使用的应用程序。它可以优化 IBM Power 平台上的基础架构，并支持多种数值计算、科学计算和高性能计算。
通过充分利用最新的 Power10 架构，IBM Open XL Fortran for Linux on Power 可以生成代码，以借助 Power10 的各项功能最大限度地提高硬件利用率。
IBM Open XL Fortran for Linux on Power 将 IBM XL Fortran 技术与 LLVM 编译器基础架构相结合。LLVM 是一个开源编译框架，它由大型开发社区积极维护，从而支持多种架构和编程语言。
旧版 IBM XL Fortran for Linux 编译器仍然可以使用。
新功能和增强功能的更新
升级至最新版本
更新至最新修复包
充分利用 Power10 架构（例如矩阵乘法加速器 (MMA)），并通过全面的硬件开发最大限度地提高投资回报率。
利用常见的 LLVM 优化功能和业界领先的 IBM 技术来提高工作负载性能。
提供 LLVM 诊断和报告功能，并有各种基于 LLVM 的实用程序，从而使您的开发工作更加高效。
体验更快的构建速度，缩短开发周期，加快迭代速度，并为 Linux 上的业务关键型应用程序提供持续交付。
按虚拟处理器核心 (VPC) 计费单位提供新的月度许可证。当迁移到混合云时，可以按所需的容量向虚拟服务器上的 IBM Open XL 编译器颁发许可证。
遵循国际编程语言标准（包括 Fortran 2003，此标准是 Fortran 2008 的一个子集）和语言互操作性标准。
将 IBM XL Fortran 前端与 LLVM 基础架构相结合。使您能够享受业界领先的 Fortran 实施服务，同时获得 LLVM 基础架构提供的更多功能。
利用 Power10 架构。提供 Power10 架构选项、内置功能和经过调整的库功能，以实现硬件投资回报率最大化。
在链接过程中提供程序优化功能。使企业能够利用模块间优化功能，而无需对 Makefile 或构建系统进行任何重大更改。
在计算机编程中提供编译器优化技术，以使用概要分析提高程序运行时性能。
支持 FORTRAN 77、Fortran 90、Fortran 95、Fortran 2003 以及 Fortran 2008 的一个子集；支持技术规范 29113 的一个子集，以进一步提高 Fortran 与 C 的互操作性；有助于保护对使用早期版本的编译器构建的现有 Fortran 源代码和目标代码的投资；支持使用早期版本的 IBM XL Fortran 编译的目标代码或库与新的 IBM Open XL Fortran 编译器和运行时环境的兼容性。
提供一组用来执行高性能数学计算的库，包括 Mathematical Acceleration Subsystem 和 Basic Linear Algebra Subprograms。
提供信息以帮助您使用编译器功能优化应用程序。
提供语言扩展，以支持向量多媒体扩展和向量标量扩展编程。
每个唯一用户一个许可证
4,350.00 美元* 起
每个授权用户
多用户共享访问权限
每并发用户
12,900.00 美元*
起
按 VPC 收取的月度许可证费用
每个 VPC 每月
97.90 美元* 起
所需许可证数量
基于使用编译器的唯一用户数量
基于同时使用编译器的最大用户数量
基于编译器使用环境的容量
购买方式
IBM® Passport Advantage 或 Entitled Software 履行系统
IBM Passport Advantage 或 Entitled Software 履行系统
IBM Passport Advantage、Entitled Software 履行系统或通过“立即购买”按钮在线购买
灵活定价
不可共享的许可证，更灵活的定价选项（按月即用即付）
价格可能低于多个授权用户许可证的价格
更灵活的定价选项（按月即用即付）
IBM 支持
包含 12 个月的全天候支持和新软件功能使用权
包含所购期限内的全天候支持和新软件功能使用权
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。
从优势角度撰写的综合参考资料，其中概述了功能、优势和能力。
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查看有关 Power 上的 AIX 和 Linux 上的 IBM 编译器许可模式的常见问题解答。
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*所示价格不包括任何适用税费