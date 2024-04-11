支持 FORTRAN 77、Fortran 90、Fortran 95、Fortran 2003 以及 Fortran 2008 的一个子集；支持技术规范 29113 的一个子集，以进一步提高 Fortran 与 C 的互操作性；有助于保护对使用早期版本的编译器构建的现有 Fortran 源代码和目标代码的投资；支持使用早期版本的 IBM XL Fortran 编译的目标代码或库与新的 IBM Open XL Fortran 编译器和运行时环境的兼容性。