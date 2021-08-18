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通过 IBM Security® QRadar® SOAR 平台优化您的安全运营
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正在服务器机房的计算机上工作的两名工程师
QRadar SOAR 使用运行手册来自动执行关键任务

运行手册可为所有分析人员提供一致的用户体验，从而自动执行关键任务并提高分析人员的工作效率。TalkTalk 等客户发现，使用 SOAR 运行手册可将问题解决速度提高 8 倍。借助 QRadar SOAR，您可以使用数百个预构建的集成，轻松自动执行调查和解决某一案例所需完成的步骤。

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主要功能详情

确保正确的人员在正确的时间获得正确的信息，对事件响应至关重要。IBM Security QRadar SOAR 可为您的安全团队提供强大的案例管理功能，从而实现平台内通知和信息共享。它还可以通过与主流协作工具相集成，从而将通信扩展到安全运营中心 (SOC) 之外，以便 IT、法律、通信和人力资源等职能部门的关键参与者能参与其中。

用户可从一个位置创建详细的任务和工作流程元素，且无需编写代码，即可快速处理和转换威胁/丰富化数据，从而缩短响应时间。这样便可通过预定义的可配置块更快地做出决策，这些块可向案例呈现数据并提供内置的“入门”体验和上下文帮助。

 

IBM Security QRadar SOAR 拥有由 160 多个经 IBM 验证、第三方支持且通过 IBM App Exchange 发布的社区应用程序所组成的编排与自动化大规模生态系统，支持与其他安全工具的大量集成。AppHost 是 IBM Security QRadar SOAR 的一款新集成服务器。凭借其允许进行可编辑设置和配置的分步安装流程，AppHost 可让应用程序的安装和配置变得快速且简单。

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通过使用构件可视化图形，可以更好地查看和了解各事件之间的关系，以及与每个事件相关的详细信息，从而可能有助于发现更大范围内的活动或高级持续威胁 (APT)。有关相关已关闭或未完成事件的信息也会显示在 IBM Security QRadar SOAR 中的悬停视图和时间线视图中。

IBM Security QRadar SOAR 运行手册采用动态、可附加形式，因此它们会随着事件调查过程中已知事实的变化而调整和变化。这种动态特征对于您的 SOC 分析人员至关重要，因为它可通过提供推荐的操作过程来增强您团队的事件响应能力，从而可提供根据不断变化的事件来进行调整的敏捷性。

通过 IBM Security QRadar SOAR 的综合仪表板和报告功能，跟踪事件和用户的度量标准与 KPI，包括平均检测时间 (MTTD) 和平均响应时间 (MTTR)。根据结果和分析，您可以选择运行模拟来培训新员工、测试新的工作流程和事件响应计划，或是演练不同的网络威胁场景。

工作流程可将您组织的事件响应流程编撰成文，并让您可以使用自动化来消除重复性任务、进行编排以与其他安全工具集成，并借助人类智能来做出决策。借助可视化工作流程编辑器，您的团队便可使用业务流程管理符号 (BPMN) 引擎来设计和构建复杂的工作流程，而无需特殊的编程或编码技能。运行手册由单个或多个离散的工作流程组成。

利用 IBM Security QRadar SOAR with Privacy 应对不断增加的挑战，从而解决复杂的隐私泄露报告要求并满足合规性标准。“全球隐私法规知识库”是该解决方案的核心，可跟踪 170 多项全球法规（包括 GDPR、PIPEDA、HIPAA、CCPA 以及全部 50 条规定的违规通知规则），并在违规通知流程中为您的团队提供全程指导。
产品规格

灵活的部署选项包括本地部署、IaaS 或 SaaS。
技术规范

IBM Security QRadar SOAR 需要 Red Hat Enterprise Linux 7.4 至 7.7 或更高版本。

阅读文档 软件要求

IBM Security QRadar SOAR Web 访问需要最新版本的 Firefox、Chrome、Edge 和 Safari 才能登录。

 硬件要求

IBM Security QRadar SOAR 需要具有 4 个 CPU 核心、16 GB 内存和至少 100 GB 磁盘空间的服务器。
IBM Security QRadar SOAR on Cloud

IBM Security QRadar SOAR on Cloud 支持以云为中心的策略，从而可让您快速扩展和部署，而不会影响安全性、隐私或风险级别。它符合以下行业和全球合规标准：

  • ISO 27001、27017、27018
  • 在 IBM Cloud SOC2 Type 2 (SSAE 16) 中运行
成功案例 Doosan Digital Innovation (DDI)

DDI 使用 IBM Security Radar SOAR 来加速威胁反应，并将响应时间缩短近 85%。

Silverfern IT

Siverfern IT 使用 IBM Security Radar SOAR 管理整个安全事件生命周期。

 TalkTalk

英国领先的宽带提供商 TalkTalk 使用 IBM Security Radar SOAR 将问题解决速度提高了 8 倍。

客户成功案例

警报分类 安全分析人员每天要管理大量警报，而这可能会导致分析人员精疲力竭，并且很难将信号与噪音区分开来，从而有效地对警报进行分类。 SOAR 平台有助于降低警报疲劳并改善安全运营。IBM Security QRadar SOAR 允许您直接从 SIEM 升级警报，并自动响应低级别警报，从而优化警报处理。
事件扩充 收集信息以向警报添加上下文，并确定其严重性可能非常耗时，因为这需要分析人员在多个其他工具中进行搜索。凭借其强大的编排功能，IBM Security QRadar SOAR 可与众多安全工具相集成。这样便可实现自动事件扩充，从而减少调查时间并使分析人员能够专注于分析和响应。
网络钓鱼自动响应 网络钓鱼攻击可能会对组织造成重大损害，而且这种攻击还在不断上升，安全团队发现与之相关的警报数量也越来越多。IBM Security QRadar SOAR 让您的安全团队可以构建和实施网络钓鱼运行手册。这些手册是与您组织的标准操作流程相一致的指导性事件响应计划，可高效且有效地解决网络钓鱼事件。
漏洞管理 根据漏洞利用的难易程度，不同漏洞具有不同风险等级。安全团队必须与 IT 部门密切合作，以便快速识别和修补关键漏洞。他们可以利用 IBM Security QRadar SOAR，弥合安全团队与 IT 团队之间的差距并改善协作。该 SOAR 可与 Red Hat Ansible 相集成从而自动加速执行补救措施，并与开单系统相集成来跟踪和管理跨团队的任务。
满足合规要求 跟上不断变化的数据泄露报告要求和法规，并在审计期间向当局快速提供全面报告是一项挑战。IBM Security QRadar SOAR 是集成隐私用例的唯一 SOAR 平台。凭借包含 170 多项法规的全球库，它可以指导您的团队完成违规通知流程，并生成详细、可供审计的报告。
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