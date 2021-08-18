工作流程可将您组织的事件响应流程编撰成文，并让您可以使用自动化来消除重复性任务、进行编排以与其他安全工具集成，并借助人类智能来做出决策。借助可视化工作流程编辑器，您的团队便可使用业务流程管理符号 (BPMN) 引擎来设计和构建复杂的工作流程，而无需特殊的编程或编码技能。运行手册由单个或多个离散的工作流程组成。