主页 安全性 QRadar SOAR 支持
让您的 IBM QRadar SOAR 投资实现最大收益。在整个生命周期内与时俱进、保持连接、确保安全并获得支持。
深入了解支持选项
一位女士正在笔记本电脑和手机上检查 IBM QRadar SOAR 支持
软件更新 最新消息

深入了解平台文档。选择一个版本以查看新增功能。

 产品生命周期

查看 QRadar SOAR 的正式上市 (GA) 日期和支持终止 (EOS) 日期。

 升级

下载最新版本的 QRadar SOAR。

与 QRadar 用户进行交流

分享最佳实践，发布问题，获取答案，参加活动，并与 IBM 专家和其他 QRadar SOAR 用户联络。

 访问并加入社区
安全公告
获取有关未来安全公告的通知 转到“产品安全中心”。搜索“QRadar SOAR”。按产品、严重程度或发布日期筛选结果。快速采取行动，以缓解风险并最大限度降低风险。 搜索安全公告
支持基础版 IBM QRadar（本地）SOAR 支持

提交案例、下载修复程序、搜索技术文档、查看已知问题 (APAR)，以帮助您排查、预防和解决问题。

 前往 IBM 支持 注册支持

立即注册。访问 IBM Support 需要进行注册、提供 IBM 客户编号 (ICN) 并获得站点管理员的批准。

 注册以开始使用 订阅“我的通知”

采取积极主动的方式来预防问题。订阅支持更新、安全公告和速报。

 注册以接收通知
其他支持选项 IBM 提供了灵活的支持选项，确保您在整个产品生命周期中都能获得对 IBM QRadar SOAR 的适当支持。进一步了解我们提供的支持服务，并选择适合您的选项。 深入了解支持服务 高级支持

分布式软件或 SaaS 产品的完美补充——在基本订阅和支持的基础上，提供了优先案例处理，并缩短了响应时间目标。

 了解更多 延期支持

当您使用的软件版本接近其支持终止日期时，这是理想之选，因其让您有更多时间迁移到受支持的更新版本。

 了解更多 持续支持

当您运行已从市场上下架的最后一个受支持软件版本时，这是必备选项，可提供长达 5 年的额外 IBM 支持，方便您规划下一步的工作。

 了解更多
开始使用 IBM QRadar SOAR

了解有关 QRadar SOAR 支持团队负责支持的产品的更多信息。深入了解可提供技术帮助、案例策略和其他客户协助相关信息的资源。

 深入了解相关支持