实现 Java EE 应用程序现代化

了解如何将在 IBM® Open Liberty 上运行的 Java EE 应用程序转换为基于 Kubernetes 的微服务，从而使其现代化。为链接到 MySQL 数据库并部署在企业 Kubernetes 设置中的系统创建 RESTful 应用程序的容器映像。