主页 计算和服务器 OpenShift on IBM Cloud 资源
注册即可获得 200 美元返款 查看产品文档
正在利用起重机施工的建筑
面向开发人员的 OpenShift 实验室

遵循精心策划的学习路径，在 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud® 的集群中部署高度可用的容器化应用程序。利用 OpenShift 强大的工具，跨区域和地区自动执行、隔离、保护、管理和监控应用程序工作量。

 浏览学习路径
资源 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes

向 IBM Cloud 开发技术推广工程师 Sai Vennam 了解开源 Kubernetes 项目和 OpenShift 之间的区别。

 使用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 进行模板化

无需容器守护程序即可创建和管理 Pod、容器和容器镜像。

 OpenShift 开发者资源

查看更多与 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 相关的资源，包括文章、教程、技术讲座和代码模式。

为开发人员而设的 IBM Cloud 培训

通过 IBM Cloud 专业开发者认证中包含的课程培养 OpenShift 技能。

 IBM Cloud 架构师培训

通过 IBM Cloud Professional Architect 认证课程，来培养 OpenShift 技能。

 社区简介

直接让我们的客户解答 IBM Cloud 问题。

代码模式

部署货币兑换应用程序

 

查看此示例代码，了解如何将 Python 应用程序部署到 OpenShift on IBM Cloud，从而提高安全性、响应能力和弹性。

 

利用 OpenShift 实现应用程序现代化

 

该代码模式是一个 PHP 超文本预处理器网络应用程序，旨在展示基于 Kubernetes 的微服务如何使用 OpenShift Source-to-Image (S2I) 工具包，实现传统应用程序的现代化。

关注数据隐私

 

在 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 上构建并部署基于微服务的后端技术。

实现 Java EE 应用程序现代化

 

了解如何将在 IBM® Open Liberty 上运行的 Java EE 应用程序转换为基于 Kubernetes 的微服务，从而使其现代化。为链接到 MySQL 数据库并部署在企业 Kubernetes 设置中的系统创建 RESTful 应用程序的容器映像。

使用 S2I 实现应用程序现代化

 

此 Node.js Web 应用程序展示了基于 Kubernetes 的微服务如何使用 OpenShift S2I 工具包，实现传统应用程序的现代化。深入了解可用于自定义图表和响应式设计的开放标准和前端技术。
后续步骤
利用 200 美元返款试用

创建免费帐户并获得 200 美元返款，可用于 IBM Cloud 产品目录中的任何产品。

 注册 查看产品文档

一站式获取有关 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 所需的一切信息。

 了解更多信息