向 IBM Cloud 开发技术推广工程师 Sai Vennam 了解开源 Kubernetes 项目和 OpenShift 之间的区别。
无需容器守护程序即可创建和管理 Pod、容器和容器镜像。
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在 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 上构建并部署基于微服务的后端技术。
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