保护正在使用的数据：为 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes on IBM Cloud 提供机密计算

该版本为技术预览版，因此在区域支持、扩展或功能完整性方面可能存在限制。此外，需要与现有的 CI/CD、Container Registry、认证服务和身份系统进行整合，才能充分发挥保密功能的优势。

与标准容器相比，启动性能开销会有一些增加，但同时也提供了更强的保护边界和新的性能分段层。

IBM 不对机密容器收取额外费用：标准的 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 和 IBM Cloud Virtual Server 实例费率适用于每个机密 Pod。您可以构建自己的机密虚拟机 (CVM) 映像，但 IBM 不支持定制映像。对于生产认证，请使用具有适当网络权限的 Intel Trust Authority。