Azure Data Factory (ADF) 可观察性集成
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Azure Data Factory 可观察性插图
加入我们的网络研讨会直播“通过持续的 Azure Data Factory 可观察性提供更优质的数据”

为实现持续的 Azure Data Factory (ADF) 可观察性和监控，IBM® Databand 采用了无代码 ADF 集成功能。

作为 Azure 客户，您的数据团队可能会使用 ADF 进行管道编排和转型。但是，如果不持续监控您的数据工厂，您可能会无法检测到管道中断、错过的数据交付和数据 SLA 违规情况。

这正是 Databand 的用武之地。

将 ADF 与 IBM® Databand 集成，可为您的数据工厂提供持续的可观察性，以便您了解 ADF 管道何时中断，以及如何快速修复。
Databand 演示导览

体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。

用例 主动获取 ADF 警报

为管道和数据集事件创建各种警报，包括 ADF 特定指标，确保您的团队永远不会措手不及。

 缩短调试时间

通过 Databand 深入了解您的运营沿袭，并在 Snowflake、Redshift、S3 和 Azure Data Lake Storage 等连接工具堆栈中接收影响分析。

 快速解决问题

利用 Databand 强大的警报功能，在 ADF 出现关键问题时立即通知 Microsoft Teams 频道。
工作原理

将 Databand 的可观察性功能与您的 ADF 订阅相集成是一个简单的无代码过程，仅需五分钟即可完成设置。

1. 输入 Azure 凭证

选择 ADF 集成选项，然后输入 Azure 订阅中的集成详细信息。

2. 选择数据工厂

然后，选择要连接的资源组及其对应的数据工厂。
功能

Databand 的全套功能有助于简化和集中企业的 ADF 可观察性。
自动发出异常警报

Databand 与其他集成一样，可以对从 ADF 管道行为（如状态、持续时间、任务状态和任务持续时间）中得出的各种指标发出异常警报
跟踪运行状况

Databand 可显示 ADF 运行持续时间的完整历史记录。这样，您便可以查看运行行为中是否存在任何问题或异常
集中管理错误日志

Databand 将自动收集 ADF 活动的输入和输出日志。如果存在错误日志，Databand 将在运行详细信息屏幕上显示任务概述
采取后续步骤

立即使用 IBM Databand 实现主动数据可观测性，以便先于用户了解到何时出现数据运行状况问题。

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