作为 Azure 客户，您的数据团队可能会使用 ADF 进行管道编排和转型。但是，如果不持续监控您的数据工厂，您可能会无法检测到管道中断、错过的数据交付和数据 SLA 违规情况。



这正是 Databand 的用武之地。

将 ADF 与 IBM® Databand 集成，可为您的数据工厂提供持续的可观察性，以便您了解 ADF 管道何时中断，以及如何快速修复。