为实现持续的 Azure Data Factory (ADF) 可观察性和监控，IBM® Databand 采用了无代码 ADF 集成功能。
作为 Azure 客户，您的数据团队可能会使用 ADF 进行管道编排和转型。但是，如果不持续监控您的数据工厂，您可能会无法检测到管道中断、错过的数据交付和数据 SLA 违规情况。
这正是 Databand 的用武之地。
将 ADF 与 IBM® Databand 集成，可为您的数据工厂提供持续的可观察性，以便您了解 ADF 管道何时中断，以及如何快速修复。
体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。
为管道和数据集事件创建各种警报，包括 ADF 特定指标，确保您的团队永远不会措手不及。
通过 Databand 深入了解您的运营沿袭，并在 Snowflake、Redshift、S3 和 Azure Data Lake Storage 等连接工具堆栈中接收影响分析。
利用 Databand 强大的警报功能，在 ADF 出现关键问题时立即通知 Microsoft Teams 频道。
将 Databand 的可观察性功能与您的 ADF 订阅相集成是一个简单的无代码过程，仅需五分钟即可完成设置。
1. 输入 Azure 凭证
选择 ADF 集成选项，然后输入 Azure 订阅中的集成详细信息。
2. 选择数据工厂
然后，选择要连接的资源组及其对应的数据工厂。