企业根本无法等待数小时才知晓关键管道已关闭或数据集无法交付。遗憾的是，传统的数据监控工具和被动式可观察性解决方案经常会导致违反数据服务水平协议 (SLA)。

IBM Databand 支持从一站式界面管理所有内容，企业无需切换屏幕即可查看、响应和解决所有数据事件。针对错过的数据交付、意外架构更改和列级异常创建自定义警报，将警报实时发送给所有数据利益相关者，并创建智能通信工作流程，以解决数据质量问题的根本原因。