为了从简单观察数据事件推进至快速解决数据事件，IBM Databand 可提供数据事件管理的一站式界面。
企业根本无法等待数小时才知晓关键管道已关闭或数据集无法交付。遗憾的是，传统的数据监控工具和被动式可观察性解决方案经常会导致违反数据服务水平协议 (SLA)。
IBM Databand 支持从一站式界面管理所有内容，企业无需切换屏幕即可查看、响应和解决所有数据事件。针对错过的数据交付、意外架构更改和列级异常创建自定义警报，将警报实时发送给所有数据利益相关者，并创建智能通信工作流程，以解决数据质量问题的根本原因。
体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。
在数据事件发生之时而非之后发现事件。Databand 可主动识别来自特定数据集、数据湖位置、管道和表单的数据事件。
利用自动问题检测、警报和路由，Databand 的事件管理可支持企业在保证交付期之前发现并修复数据问题。
当恰当的人员拥有所需背景信息时，即可实现快速修复。Databand 的自定义通知和根本原因分析可将日志和错误信息集中在一个位置，来提醒利益相关者。
Databand 可与数据管道以及 Apache Airflow 和 IBM DataStage 等企业已经在使用和熟悉的工具集成，以实现跨 Data Fabric 的连续数据可观察性和现代数据堆栈。