主页 分析 Databand 数据事件管理
预约实时演示 阅读 Gartner 报告
突出显示 IBM Databand 数据事件管理功能元素的插图

为了从简单观察数据事件推进至快速解决数据事件，IBM Databand 可提供数据事件管理的一站式界面。

企业根本无法等待数小时才知晓关键管道已关闭或数据集无法交付。遗憾的是，传统的数据监控工具和被动式可观察性解决方案经常会导致违反数据服务水平协议 (SLA)。

IBM Databand 支持从一站式界面管理所有内容，企业无需切换屏幕即可查看、响应和解决所有数据事件。针对错过的数据交付、意外架构更改和列级异常创建自定义警报，将警报实时发送给所有数据利益相关者，并创建智能通信工作流程，以解决数据质量问题的根本原因。
Databand 演示导览

体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。

优势 实时检测数据事件

在数据事件发生之时而非之后发现事件。Databand 可主动识别来自特定数据集、数据湖位置、管道和表单的数据事件。

 从容自信地提供数据 SLA

利用自动问题检测、警报和路由，Databand 的事件管理可支持企业在保证交付期之前发现并修复数据问题。

 更快地解决错误

当恰当的人员拥有所需背景信息时，即可实现快速修复。Databand 的自定义通知和根本原因分析可将日志和错误信息集中在一个位置，来提醒利益相关者。
包含的功能
综合仪表板 Databand 提供跨数据堆栈的数据事件管理，以便企业可以通过一站式界面清晰查看所有运行、任务和错误。
可定制警报 通过减少警报疲劳，让企业的数据工程和平台团队保持专注。针对数据 SLA 设置特定严重等级警报，例如错过数据交付、意外架构更改和异常列级统计数据。
自动化通知 出现数据事件时，时间至关重要。Databand 使用企业熟悉的工具（如 Slack、PagerDuty、电子邮件等）将警报实时传达到特定的数据利益相关者。
根本原因分析 Databand 跟踪来自任务执行程序的元数据和日志，以便企业可以在一个位置访问所有日志和错误信息。比较数据和代码更改的趋势，以快速识别问题的根本原因。
集成

Databand 可与数据管道以及 Apache Airflow 和 IBM DataStage 等企业已经在使用和熟悉的工具集成，以实现跨 Data Fabric 的连续数据可观察性和现代数据堆栈。

 探索集成
采取下一步行动  

立即使用 IBM Databand 实现主动数据可观测性，以便先于用户了解到何时出现数据运行状况问题。

 预约实时演示
更多探索方式 文档 博客帖子 演示中心 资源