IBM Databand 提供自动化的异常检测功能，以消除来自于数据管道和数据集的“坏数据”。
出现数据可靠性和质量事件时，当今的数据平台团队通常都是被动反应，下游使用者通常会在数小时甚至几天后才发现这些事件。数据工程团队遭到指责，造成的损坏可能需要几个月的时间才能修复。
IBM Databand 具备由机器学习 (ML) 支持的异常检测功能，可在数据事件发生时立即进行标记。它利用企业数据堆栈的元数据构建历史基线，当出现运行偏离基线时使用智能警报工作流。不再漏掉任何事件，并能迅速采取行动。
体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。
实时检测元数据的数据异常可以增强分析人员对其结果的信任，从而制定更明智的决策，并优化结果。
开箱即用且可自定义的警报触发有助于 24/7 全天候检测异常情况，并确保交付的所有数据准确无误，可供使用。
工程师对来源于管道的历史数据作深入了解，进行追溯调查异常情况，以便优化将来的数据管道处理性能。
Databand 可与数据管道以及 Apache Airflow 和 IBM DataStage 等企业已经在使用和熟悉的工具集成，从而实现跨 Data Fabric 的连续数据可观察性和现代数据堆栈。