出现数据可靠性和质量事件时，当今的数据平台团队通常都是被动反应，下游使用者通常会在数小时甚至几天后才发现这些事件。数据工程团队遭到指责，造成的损坏可能需要几个月的时间才能修复。

IBM Databand 具备由机器学习 (ML) 支持的异常检测功能，可在数据事件发生时立即进行标记。它利用企业数据堆栈的元数据构建历史基线，当出现运行偏离基线时使用智能警报工作流。不再漏掉任何事件，并能迅速采取行动。