对于大部分组织而言，可观察性是孤立的。不同的团队在各自所有的管道上收集元数据，而这些元数据可能无法关联到关键的下游或上游事件。更重要的是，可跨团队查看的仪表板上不会可视化或报告这类元数据。

借助 IBM Databand 进行的数据管道监控可连接到企业数据流程和管道，从而自动检测缺失操作、失败任务和异常运行持续时间等事件。它旨在帮助组织管理不断扩大的管道环境，同时避免措手不及的意外。统一错误日志记录，以发现管道错误发生的原因，自动跟踪缺失操作或失败操作发生的时间，并查看受影响数据集的历史趋势。