为了加速捕获数据处理和管道错误，IBM Databand 可提供统一的集中式数据管道监控。
对于大部分组织而言，可观察性是孤立的。不同的团队在各自所有的管道上收集元数据，而这些元数据可能无法关联到关键的下游或上游事件。更重要的是，可跨团队查看的仪表板上不会可视化或报告这类元数据。
借助 IBM Databand 进行的数据管道监控可连接到企业数据流程和管道，从而自动检测缺失操作、失败任务和异常运行持续时间等事件。它旨在帮助组织管理不断扩大的管道环境，同时避免措手不及的意外。统一错误日志记录，以发现管道错误发生的原因，自动跟踪缺失操作或失败操作发生的时间，并查看受影响数据集的历史趋势。
体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。
监控管道故障或缺失 SLA 的预警信号。
获取 DAG、数据流和基础架构层面的可见性，以提高管道可靠性。
确切了解如何通过自动通知管理、日志记录和沿袭来修复管道。
Databand 可与数据管道以及 Apache Airflow 和 IBM DataStage 等企业已经在使用和熟悉的工具集成，以实现跨 Data Fabric 的连续数据可观察性和现代数据堆栈。