主页 分析 Databand 数据管道监控
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突出显示 IBM Databand 数据管道监控功能元素的插图

为了加速捕获数据处理和管道错误，IBM Databand 可提供统一的集中式数据管道监控。

对于大部分组织而言，可观察性是孤立的。不同的团队在各自所有的管道上收集元数据，而这些元数据可能无法关联到关键的下游或上游事件。更重要的是，可跨团队查看的仪表板上不会可视化或报告这类元数据。

借助 IBM Databand 进行的数据管道监控可连接到企业数据流程和管道，从而自动检测缺失操作、失败任务和异常运行持续时间等事件。它旨在帮助组织管理不断扩大的管道环境，同时避免措手不及的意外。统一错误日志记录，以发现管道错误发生的原因，自动跟踪缺失操作或失败操作发生的时间，并查看受影响数据集的历史趋势。
Databand 演示导览

体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。

优势 标准化数据运营

监控管道故障或缺失 SLA 的预警信号。

 改善管道运行状况

获取 DAG、数据流和基础架构层面的可见性，以提高管道可靠性。

 快速修复管道

确切了解如何通过自动通知管理、日志记录和沿袭来修复管道。
包含的功能
中央管道监控 无论管道是每天运行一次还是 100 次，集中式数据管道监控均可以轻松查看每个管道并在一个视图中运行。按各种维度组织运行，并立刻知晓是否存在严重警报。
管道性能历史记录 看不到全貌，就难以修复不一致的管道。跟踪和分析管道故障和依赖关系的完整历史记录，以便获得实现管道一致性的完整背景信息。
根本原因分析 管道中断时，需立即了解相关原因及修复方式。通过在一个位置跟踪任务执行程序的元数据和日志，企业可以访问错误信息，并比较数据和代码变更的趋势，从而快速识别潜在问题。
集成

Databand 可与数据管道以及 Apache Airflow 和 IBM DataStage 等企业已经在使用和熟悉的工具集成，以实现跨 Data Fabric 的连续数据可观察性和现代数据堆栈。

 探索集成
采取后续步骤

立即使用 IBM Databand 实现主动数据可观测性，以便先于用户了解到何时出现数据运行状况问题。

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