为了快速确定受影响的上游和下游的数据流程，IBM Databand 可提供端到端数据沿袭和影响分析功能。
发生数据问题时，几乎很少会是一个孤立事件。不利影响会波及依赖的数据管道、数据集和互连运行。利用精致的图表纸上谈兵根本无济于事。手动跟踪数据沿袭也会是一个过于耗时且复杂的流程。
IBM Databand 的端到端数据沿袭和影响分析功能可为企业提供数据移动过程的完整情况。通过展示数据堆栈的连接部分，企业可以快速了解数据事件对上游和下游数据流的影响。
体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。
通过自动获悉哪些流程受到了事件的影响，Databand 可以节省工程师的时间，以便他们可以专注于更高优先级的任务。
了解哪些问题会导致下游受损最为严重的相关信息之后，Databand 可以更好地确定数据事件的优先级。
通过提供有关数据来源以及数据在此过程中如何传输和变化的明确信息，Databand 给用户增强了针对其使用方式和使用场景的信心。
Databand 可与数据管道以及 Apache Airflow 和 IBM DataStage 等企业已经在使用和熟悉的工具集成，从而实现跨 Data Fabric 的连续数据可观察性和现代数据堆栈。