发生数据问题时，几乎很少会是一个孤立事件。不利影响会波及依赖的数据管道、数据集和互连运行。利用精致的图表纸上谈兵根本无济于事。手动跟踪数据沿袭也会是一个过于耗时且复杂的流程。

IBM Databand 的端到端数据沿袭和影响分析功能可为企业提供数据移动过程的完整情况。通过展示数据堆栈的连接部分，企业可以快速了解数据事件对上游和下游数据流的影响。