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数据可观测性 什么是数据可观测性？

深入了解什么是数据可观察性、为什么它很重要，以及随着现代数据系统和实现数据可观察性框架的最佳实践的变化，它如何发展。

IBM Databand 主动数据可观察性和事件管理概述

通过此概述演示，了解 Databand 如何提供唯一且主动的数据可观察性的方法，以便可以在不良数据影响业务之前将其捕获。

重塑：数据可观察性

IBM 专家将探讨大众都在谈论数据可观察性的原因，解释主动数据可观察性的所需条件，并演示 Databand 的综合数据可观察性。

 借助 IBM® Databand 使数据具有可观察性

了解 Databand 的诸多功能，包括了解管道执行状况、发出管道延迟警报，以及检查数据完整性和分析数据趋势，不一而足。

珠联璧合：数据质量和数据可观察性

本研究简报由 Futurum Group 撰写，旨在分析数据团队如何通过合适的数据质量平台，更好地理解和扩展企业的高质量可靠数据。

 The Weather Company®

The Weather Company 已朝着数据优先型组织的方向迈进。这意味着使用 ML 用例的数据进行客户广告，个性化和运行状况预测。了解一支数据团队如何能利用数据可观察性改进其 ML 工程实践。

运用 Databand

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如何借助 Databand 设置数据管道警报

了解如何为数据管道错误设置警报通知，例如运行故障、持续时间超出预期、数据操作缺失和意外的架构更改。

 如何借助 Databand 分析和解决数据管道事件

通过此演示了解如何使用 Databand 分析 Airflow 管道故障，并确定数据事件的根本原因。

 如何针对基于角色的访问控制创建 Databand 组

此演示将展示如何能让用户更加轻松地专注于最相关的警报，并驾驭不同的平台资产。

 如何借助 Databand 设置数据集警报

通过此演示了解如何借助 Databand 创建数据 SLA 警报，包括列更改、空记录等。

 如何借助 Databand 使用自动数据沿袭

此视频将呈现 Databand 如何提供端到端数据沿袭，以诊断管道故障并分析对下游影响。
数据质量 您需要了解的主要数据质量指标

探索可用于衡量环境中数据的主要数据质量指标，以及每个 Databand 数据质量指标的示例。

 利用数据仓库可观察性提升数据质量

通过本次网络研讨会，了解数据可观察性如何能为您的仓库提供数据质量监控支持，以及如何将 SQL 用于数据质量检查和表格及时性警报。

 对于数据工程师而言，什么才是良好的数据质量？

通过这篇博客文章，了解为什么说能够深入研究企业数据管道，从而明确生成高质量数据的关键是适应性、沿袭、治理和稳定性之间的恰当平衡。

 Gartner Innovation Insight：数据可观察性可帮助用户主动地观测数据质量

如果您正在考虑将数据可观察性纳入您的企业，以提高数据质量和可靠性，请查看此报告。

 企业的数据摄取策略是数据质量的关键因素

我们将在这篇博客文章中详细介绍一款数据摄取策略和框架，旨在帮助您节省更多时间，同时永久远离不良数据。
数据质量的 6 大支柱以及如何改进数据 Lights on Data 博客：数据可观察性与数据质量
DataOps 和数据工程 什么是 DataOps？数据团队终极指南

通过这篇博客文章，了解 DataOps 的定义，以及它如何能确保团队有效管理数据，同时维持高质量和及时数据的高效访问。

 如何利用持续的数据可观察性来强化 DataOps

通过本次网络研讨会，了解 Databand 如何应对大部分数据工程师在数据质量方面面临的挑战，以及数据管道可观察性如何能强化企业的 DataOps 实践。

 理想的 DataOps 组织结构

您的 DataOps 组织架构是否理想？是否是基于核心原则而建立的？我们将在这篇博客文章中说明如何组建一支高效的数据运营团队。

 面向数据工程师的 10 个高级数据管道策略

了解构建数据管道的十大策略，以帮助及时交付数据、确保数据完整性、保持数据准确性并加快数据问题的修复。

 数据工程师、数据科学家和分析工程师…… 有什么区别？

我们将在这篇博客文章中阐述数据工程师、数据科学家和分析工程师这几个紧密交织的角色之间的区别（和相似之处）。
与 Databand 集成 IBM DataStage 与 Databand 集成

我们将在本视频中展示 Databand 会如何向 DataStage 用户发送运行持续时间事件警报，并提供根本原因分析，以应对未来的 DataStage 流程。

 借助 IBM Databand 实现 Databricks 和 Spark 的可观察性

我们将在本视频中演示如何将 Databand 与 Databricks 集群连接，以实现连续的数据可观察性。

 借助 Databand 实现 Snowflake 数据可观察性和数据质量警报

通过在 Snowflake 表上应用开箱即用的数据质量警报，Databand 与 Snowflake 的集成可支持静态数据监控。

 借助 Databand 进行 dbt 警报和监控

企业可以借助 Databand 来定义 dbt 测试、模型和任务的相关警报，以便在 dbt 进程出现故障时接收警报。Databand 可帮助企业加速调试和修复 dbt 故障。
其他资源 借助 IBM® Databand 使数据具有可观察性

了解 Databand 如何通过利用主动的数据可观察性方法，帮助现代数据工程和平台团队提供更可靠、更值得信赖的数据。

 什么是数据集成？

了解数据集成，这指的是将来自多个来源的数据组合成统一、连贯的格式，并可用于各种业务目的的过程。

 什么是现代数据平台？

现代数据平台是一套云原生软件产品，可以管理组织的数据，帮助改进决策。

 什么是暗数据？

了解暗数据，这指的是组织在日常业务活动中收集、处理和存储的数据，但未能用于其他目的。

 什么是 Data Replication？

了解 Data Replication，这是创建和维护同一数据的多个副本的过程，以帮助确保数据的可用性、可靠性和弹性。

 什么是机器学习？

本机器学习简介将概述机器学习的历史、重要定义、应用以及当今企业的关注点。
什么是数据异常检测？ 什么是数据可靠性？
采取下一步行动

立即使用 IBM Databand 实现主动数据可观察性，以便先于用户获悉何时出现数据运行状况问题。

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