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表示 IBM Databand 用户界面元素的插图
什么是 IBM Databand？

通过此概述视频，了解 Databand 如何提供唯一主动的数据可观察性方法，以便企业可以在不良数据影响业务之前将其捕获。

 
简要演示 如何借助 Databand 设置数据管道警报

了解如何为数据管道错误设置警报通知，例如运行故障、持续时间超出预期、数据操作缺失和意外的架构更改。

如何借助 Databand 分析和解决数据管道事件

通过此演示了解如何使用 Databand 分析 Airflow 管道故障，并确定任何数据事件的根本原因。

 如何借助 Databand 设置数据集警报

通过此演示了解如何借助 Databand 创建数据 SLA 警报，包括列更改、空记录等。

如何针对基于角色的访问控制创建 Databand 组

此演示将展示使用组如何能让用户更加轻松地专注于最相关的警报，并驾驭不同的平台资产。

 如何借助 Databand 使用自动数据沿袭

此视频将呈现 Databand 如何提供端到端数据沿袭，以诊断管道故障并分析对下游的影响。

集成演示 IBM DataStage 与 Databand 集成

我们将在本视频中展示 Databand 会如何向 DataStage 用户发送运行持续时间事件警报，并提供根本原因分析，以应对未来的 DataStage 流程。

借助 Databand 实现 Databricks 和 Spark 的可观察性

我们将在本视频中演示如何将 Databand 与 Databricks 集群连接，以实现连续数据可观察性。

 借助 Databand 实现 Snowflake 数据可观察性和数据质量警报

通过在 Snowflake 表上应用开箱即用的数据质量警报，Databand 与 Snowflake 的集成可支持静态数据监控。

 借助 Databand 进行 dbt 警报和监控

企业可以借助 Databand 来定义 dbt 测试、模型和任务的相关警报，以便在 dbt 进程出现故障时接收警报。Databand 可帮助企业加速调试和修复 dbt 故障。
实时演示 数据可观察性：超越炒作之外

此次 DATAcated Takeover 直播中，IBM Databand 首席营销官 Ryan Yackel 和 IBM 企业解决方案架构师 Eric Jones 将演示真实世界中数据可观察性的实际应用。

 Lights on Data 博客：数据可观察性与数据质量

加入 IBM Databand 首席营销官 Ryan Yackel 和 IBM 高级产品经理 Stephanie Valarezo 的行列，他们将揭开数据可观察性和数据质量之间的重要区别。

真实世界中数据将可观察性的实际应用！

此次实践研讨会中，IBM Databand 首席营销官 Ryan Yackel 和 IBM 企业解决方案架构师 Eric Jones 将带您了解真实世界的数据可观察性用例。
按需点播式网络研讨会 借助 Databand 重塑数据可观察性

IBM 专家将探讨大众都在谈论数据可观察性的原因，查看主动数据可观察性的所需条件，并演示 Databand 的数据可观察性的实际应用。

 利用数据仓库可观察性提升数据质量

通过本次网络研讨会，了解数据可观察性如何能为您的仓库提供数据质量监控支持，以及如何将 SQL 用于数据质量检查和表格及时性警报。

 如何利用持续的数据可观察性来强化 DataOps

通过本次网络研讨会，了解 Databand 如何应对大部分数据工程师在数据质量方面面临的挑战，以及数据管道可观察性如何能强化企业的 DataOps 实践。
其他视频 看看IBM 如何借助 Databand 彻底改变观察数据管道的方式

加入 Data Engineering 的 Andreas Kretz 和 IBM Databand 的首席营销官 Ryan Yackel 的行列，他们将探讨数据可观察性的各个方面，以及 Databand 如何能帮助提早检测数据事件并尽快将其解决。
采取下一步行动

立即使用 IBM Databand 实现主动数据可观测性，以便先于用户了解到何时出现数据运行状况问题。

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