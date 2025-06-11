今天，IBM 正式推出了 IBM® watsonx.data 的进化版，这是唯一一款面向企业级 AI 与分析的混合型、开放式数据湖仓，现在已全面上市。

各大组织现在可以简化并扩展对非结构化和结构化数据的访问、准备和交付，从而支持更准确、更相关的生成式 AI 应用，扩展自助服务分析能力，并简化和扩展原本复杂的数据访问、数据增强和数据治理流程。