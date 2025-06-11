watsonx.data intelligence 的核心原则是通过一套由 AI 驱动的加速器，提供切实有效的企业工作流程。该项目整合了 IBM 在数据治理、数据血缘、数据质量和数据产品方面的丰富专业经验，为下一代信息架构奠定基础。Watsonx.data intelligence 通过简化结构化和非结构化数据的整理、管理与交付，满足组织不断变化的需求。

Watsonx.data intelligence 不仅仅是增加更多 AI 功能，更注重优先打造符合客户需求的关键能力。这种简化的方法减少了主题专家 (SME) 的参与，提高了性能，使组织的持续管理更加轻松，同时释放资源用于更具战略性的活动。