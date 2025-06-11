2025 年 6 月 11 日
数据治理历来是一项严谨的工作，涉及大量手工流程和协调。借助 watsonx.data intelligence 这一颠覆性的数据智能能力升级，IBM 开启了一个由生成式 AI 驱动的数据治理、数据血缘、数据质量和数据产品管理的新纪元。
watsonx.data intelligence 的核心原则是通过一套由 AI 驱动的加速器，提供切实有效的企业工作流程。该项目整合了 IBM 在数据治理、数据血缘、数据质量和数据产品方面的丰富专业经验，为下一代信息架构奠定基础。Watsonx.data intelligence 通过简化结构化和非结构化数据的整理、管理与交付，满足组织不断变化的需求。
Watsonx.data intelligence 不仅仅是增加更多 AI 功能，更注重优先打造符合客户需求的关键能力。这种简化的方法减少了主题专家 (SME) 的参与，提高了性能，使组织的持续管理更加轻松，同时释放资源用于更具战略性的活动。
Watsonx.data intelligence 通过 AI 驱动的术语表生成、元数据增强、智能搜索和数据智能助手，重新定义数据治理。这些新功能旨在提高生产力、简化行业法规的合规性并为企业提供有意义的数据：
对 AI 就绪的数据的需求从未如此高涨。根据 IDC 的数据，83% 的组织已经改进了战略以应对生成式 AI。尽管发生了这种转变，数据碎片化和严格的行业法规仍然困扰着数据负责人。Watsonx.data intelligence 为这些挑战提供了全面的解决方案，确保组织能够高效管理治理、质量、血缘和数据共享流程，推动可持续增长与创新。
Watsonx.data intelligence 不仅仅是一套工具，它与 watsonx.data 的集成，旨在实现跨混合架构、数据类型和数据堆栈的端到端数据智能。基于 IBM 的共享平台服务并提供统一的用户体验，它为数据从业者带来了前所未有的生产力提升。
数据管理历来是一项繁重的任务，涉及大量手工流程和协调工作。Watsonx.data intelligence 通过人工智能驱动的术语表生成、元数据增强、智能搜索以及数据智能助手，彻底革新了这一领域。这些能力强调了数据智能如何释放真正的工作流程，旨在提升生产力、简化行业法规合规，并帮助组织充分利用生成式 AI 的优势。Watsonx.data intelligence 可帮助企业应对日益复杂的现代数据态势，同时利用 LLM、生成式 AI 和 AI 的最新进展来推动创新、加快实现价值的时间并获得竞争优势。
