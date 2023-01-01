通过了解当前基础设施内部和外部的哪些部分有效、哪些无效，可以帮助您优化运营和资产。通过使用技术和智能软件来监控和记录组织的有形资产的运营数据，可以帮助您更好地预测未来的中断并建立更具可持续发展的运营。



构建拥有嵌入式 AI 的智能设施和资产能够创造双重效益。首先，您的资产将变得更加高效、互联、可预测和富有弹性。其次，您的物理基础设施将成为另一个数据源，可以帮助您获得运营洞察，从而促使您采取更多的行动以实现目标。例如，它可以帮助实现清洁能源转型、高效的废物管理和脱碳。它还有助于提高生产力和降低成本。