通过了解当前基础设施内部和外部的哪些部分有效、哪些无效，可以帮助您优化运营和资产。通过使用技术和智能软件来监控和记录组织的有形资产的运营数据，可以帮助您更好地预测未来的中断并建立更具可持续发展的运营。
构建拥有嵌入式 AI 的智能设施和资产能够创造双重效益。首先，您的资产将变得更加高效、互联、可预测和富有弹性。其次，您的物理基础设施将成为另一个数据源，可以帮助您获得运营洞察，从而促使您采取更多的行动以实现目标。例如，它可以帮助实现清洁能源转型、高效的废物管理和脱碳。它还有助于提高生产力和降低成本。
对于大多数组织而言，实体办公室是最大的一笔资产支出。因此，以鼓励与生产环境效率相同的方式管理建筑设施至关重要。具有前瞻性思维的公司正在使用集成的工作场所管理解决方案，整合内外部数据，以帮助确定建筑设施的效率。这种方法可以通过合理调整房地产投资组合的规模来打造一个安全、灵活且可靠的工作场所，从而降低整体资产成本。
循环供应链鼓励重复利用，并为客户透明提供所购买产品的采购数据。此类供应链透明、可追溯且已脱碳。因为生产商品以及在任何一家公司及其供应商之间开展商品分销的全球网络往往是产生浪费和低效的根源。
要实现供应链可持续发展，需要获得库存的全局实时视图，以及在整个生态系统中准确、可信地共享数据的能力。
思考这两个问题：
天气每天都在影响着各个企业，需要行业领导者计划并应对短期干扰和长期趋势。在适当的时间为您的业务采取正确的行动需要的不仅仅是天气数据。您需要采用高级分析和智能工作流程来重构流程，并更好地预测天气将如何影响您的资产、员工和客户。在这个流程中，您还能够满足新的可持续发展要求，并保护地球环境。
AI 可加速将数据转换为可持续发展洞察，帮助领导者实时做出明智的决策。然而，可持续发展数据和指标需要嵌入到运营、流程和工作流程中，以便从 AI 自动化中获得最大的优势。事实上，根据 IBM 商业价值研究所的最新研究，46% 的高管认为 AI 对于推动组织的报告和绩效工作非常重要。1
云是所有可持续发展计划（报告、运营以及产品和服务）的关键。它最热门的用例是：80% 的开拓者使用公共云、私有云和混合云来开发净零排放或低浪费的产品和服务。
数据中心中断变得愈发频繁。这会影响工作负载、销售甚至品牌忠诚度。因此，至关重要的是，就像您的物理基础设施和资产一样，您的 IT 基础设施也必须具有弹性。
深入了解能够帮助您将业务提升到新水平的 IBM 技术用例和端到端模型。
管理房地产投资组合 UCOP 与 IBM 携手合作，共同实施了一个长期综合工作场所管理系统 (IWMS)，以维护这所大学的众多楼宇资产。
提高效率 该市的企业资产管理部 (DEAM) 采用 IBM IBM® Maximo® Application Suite 来维护资产，并帮助各个设施以更加高效、更具可持续性的方式运营。
利用区块链构建新未来 Coricelli 加入了 IBM Food Trust®，以彰显其特级初榨橄榄油的品质，提供对橄榄油认证的可见性，并帮助消费者做出更明智的购买决定。