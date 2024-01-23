加利福尼亚大学（加州大学，UC）曾经为延期维护计划的管理问题而苦恼多年。当时没有明确的途径来确定该大学拥有哪些资产、这些资产状况如何、资产状况恶化会带来哪些风险，以及延期维护的积压达到了多大规模。即使在理想情况下，管理其 10 个校区中的州属资产组合，以及占地超过 585 万平方米的 2,300 栋建筑，加上各种校园基础设施系统，也是一项非常艰巨的任务。

除此之外，整个大学使用超过 20 个不同系统来管理资产组合生命周期，甚至简单的数据需求（例如延期维护的数据需求）也变得让人不堪重负。如此之多，以至于每年的校园延期维护需求都需要列在一系列电子表格中。由于每个地点的资产和成本信息的获取方式不同，因此没有为需要首先解决以保护加州大学 (UC) 使命（教育、研究和公共服务）的项目设定明确的优先级。

加利福尼亚大学校长办公室 (UCOP) 执行副总裁兼首席财务官 Nathan Brostrom 解释说：“我们没有很好地评估建筑物或基础架构延期维护方面的需求。每个校园在评估他们的需求方面都做得很好，但在这方面没有共同的标准。”