当您的采购团队进行供应商选择时，是否优先考量与您的品牌秉持相同社会价值观的合作伙伴？

当生产基地制造产品时，是否切实贯彻废弃物最小化原则并高效利用有限资源？

当执行客户订单履约时，是否清晰掌握包装方案与运输决策对环境产生的影响维度？

如果您之前没有思考过这些问题，那么现在正是最佳启动时机。您的客户群体、员工团队与投资者阵营都想知道您是否有保证供应链 可持续发展的计划。

供应链可持续发展的 定义是 将环境、社会及治理要素深度融入原材料采购、产品转化与市场交付的全流程。但需注意的是，产品进入市场并不代表供应链的终结，可持续发展实践同样不会在此止步。我们必须规划并执行覆盖再利用/再循环/淘汰处置的策略。供应链可持续发展的重要价值在于其对循环经济模式的有力支撑。

在本博客中，我们将深入探讨推动可持续供应链的最佳实践。这包括减少浪费和提高效率，从而降低资源消耗并降低成本，最终目标是为子孙后代创造有利条件。