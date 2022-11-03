当您的采购团队进行供应商选择时，是否优先考量与您的品牌秉持相同社会价值观的合作伙伴？
当生产基地制造产品时，是否切实贯彻废弃物最小化原则并高效利用有限资源？
当执行客户订单履约时，是否清晰掌握包装方案与运输决策对环境产生的影响维度？
如果您之前没有思考过这些问题，那么现在正是最佳启动时机。您的客户群体、员工团队与投资者阵营都想知道您是否有保证供应链 可持续发展的计划。
供应链可持续发展的 定义是 将环境、社会及治理要素深度融入原材料采购、产品转化与市场交付的全流程。但需注意的是，产品进入市场并不代表供应链的终结，可持续发展实践同样不会在此止步。我们必须规划并执行覆盖再利用/再循环/淘汰处置的策略。供应链可持续发展的重要价值在于其对循环经济模式的有力支撑。
在本博客中，我们将深入探讨推动可持续供应链的最佳实践。这包括减少浪费和提高效率，从而降低资源消耗并降低成本，最终目标是为子孙后代创造有利条件。
蕴含可持续发展理念的供应链规划能同步实现三重底线目标——人类福祉、企业盈利和地球保护：
关键利益相关方日益期待品牌方积极应对可持续发展议题。
57% 的首席执行官将投资回报率和经济效益不明确列为主要挑战，这并不令人意外。Desjardins Group 首席执行官 Guy Cormier 最近在接受 IBM 采访时表示：“行动始于首席执行官。我深信气候变化与 ESG 领域必须由高层推动，特别是在年轻员工面前无法伪装修辞。”以下维度说明可持续发展如何成为提升收益的差异化要素：
面对有限的全球环境资源，“循环性”与可持续发展密切相关。联合国环境规划署的《资源可持续贸易报告》讨论了循环经济：“这一概念的基础是将世界描述为一个从根本上相互联系、相互依存的网络，在这个网络中，通过关闭、扩展和缩小物质循环来提高效率。这与传统的“生产-消费-丢弃”线性模式形成鲜明对比。在循环模型中，资源始终维持其最高价值。”当可持续供应链符合以下价值观时，即构成循环经济支撑：
供应链领导者可以通过将供应链可持续发展工作的范围缩小到以环境为重点，在短期内取得实质性进展。以下是探索绿色供应链的四个领域：
在供应链中，我们围绕“计划、制造和交付”来谈论概念。供应链领导者在制定长期目标时，必须关注产品规划以及随着时间推移而改变的要素，以实现更可持续的供应链。
企业正面临提升供应链可持续发展的现实压力，而此举带来的基本面收益切实可见。遵循最佳实践将帮助您制定计划，确定关键参与者，设定短期和长期目标，建立时间表，分配资金，实施智能工作流和数字解决方案以实现流程转型，并建立成效评估机制。
启动供应链可持续发展转型从未如此紧迫。IBM 深度掌握构建透明可信、社会意识驱动的可持续供应链核心要素。
