什么是供应链可持续发展？

当您的采购团队进行供应商选择时，是否优先考量与您的品牌秉持相同社会价值观的合作伙伴？

当生产基地制造产品时，是否切实贯彻废弃物最小化原则并高效利用有限资源？

当执行客户订单履约时，是否清晰掌握包装方案与运输决策对环境产生的影响维度？

如果您之前没有思考过这些问题，那么现在正是最佳启动时机。您的客户群体、员工团队与投资者阵营都想知道您是否有保证供应链 可持续发展的计划。

供应链可持续发展的 定义是 将环境、社会及治理要素深度融入原材料采购、产品转化与市场交付的全流程。但需注意的是，产品进入市场并不代表供应链的终结，可持续发展实践同样不会在此止步。我们必须规划并执行覆盖再利用/再循环/淘汰处置的策略。供应链可持续发展的重要价值在于其对循环经济模式的有力支撑。

在本博客中，我们将深入探讨推动可持续供应链的最佳实践。这包括减少浪费和提高效率，从而降低资源消耗并降低成本，最终目标是为子孙后代创造有利条件。

为什么供应链的可持续发展如此重要？

蕴含可持续发展理念的供应链规划能同步实现三重底线目标——人类福祉、企业盈利和地球保护：

人类

 

关键利益相关方日益期待品牌方积极应对可持续发展议题。

  • 消费者调研：IBM的一项研究表明，大约 80％ 的消费者重视可持续发展，60％ 的消费者愿意为减轻环境影响改变消费习惯。此外， 93% 的全球消费者表示，新冠疫情影响了他们对可持续发展的认知。
  • 员工招聘和留存：IBM 商业价值研究院最近的一项研究中，69% 的受访者表示，他们更有可能接受他们认为具有环境可持续性的组织的工作。但仅 20% 的首席执行官认为其可持续发展举措有效助力人才招募。
  • 投资者：截至 2022 年，主要金融市场可持续投资价值较两年前增长 1%。随着可持续投资规模指数级增长，建立识别绿色投资机遇的统一标准体系势在必行。除标准语言外，数据支撑与技术解决方案对实现净零未来至关重要。

企业盈利

57% 的首席执行官将投资回报率和经济效益不明确列为主要挑战，这并不令人意外。Desjardins Group 首席执行官 Guy Cormier 最近在接受 IBM 采访时表示：“行动始于首席执行官。我深信气候变化与 ESG 领域必须由高层推动，特别是在年轻员工面前无法伪装修辞。”以下维度说明可持续发展如何成为提升收益的差异化要素：

  • 品牌差异化： 过去 12 个月里，当决定在某些类别中进行可持续或道德采购时，某些品牌价值变得更加重要。日杂采购时可持续包装备受关注，而消费者在购买主要家用电器时则重视减少浪费和碳足迹。
  • 让管理层绩效与 ESG 目标保持一致，减少浪费，通过精益原则降本增效：世界经济论坛 2022 年的一项研究发现，与以往相比，企业正在为供应链可持续发展制定更积极的目标，同时认识到可持续发展目标对竞争力的影响，并将可持续发展目标与高管薪酬绩效挂钩。许多公司正在以战略性的方式与供应商合作，包括在减排和社会经济包容等问题上。行业联盟持续发挥重要作用；现在一些公司也希望通过孵化器计划引入创新方案，提供基于地域的供应链可持续发展解决方案。

地球

面对有限的全球环境资源，“循环性”与可持续发展密切相关。联合国环境规划署的《资源可持续贸易报告》讨论了循环经济：“这一概念的基础是将世界描述为一个从根本上相互联系、相互依存的网络，在这个网络中，通过关闭、扩展和缩小物质循环来提高效率。这与传统的“生产-消费-丢弃”线性模式形成鲜明对比。在循环模型中，资源始终维持其最高价值。”当可持续供应链符合以下价值观时，即构成循环经济支撑：

  • 设计减量化： 从产品和服务设计初期，就将减少材料（特别是原材料）使用作为总体指导原则。
  • 建立用户至企业的修复、翻新与再制造循环通道。
  • 构建企业间的再利用与再循环商业生态。
如何着手供应链可持续发展

供应链领导者可以通过将供应链可持续发展工作的范围缩小到以环境为重点，在短期内取得实质性进展。以下是探索绿色供应链的四个领域：

  • 运输：由于消费者重视优先考虑可持续发展的品牌，因此让消费者能够做出环保决策非常重要。他们是否必需次日达？还是三到五天送达可以满足需求？他们能否等到订单中的所有商品都有货时才能一次性接收所有商品，或者是否需要尽快收到每件商品？在结账时提供“绿色”运输选项，向他们说明如何权衡。运输和第三方物流提供商也可以为其 B2B 客户提供类似的分析和选项。
  • 库存优化：通过全网络可视化实现订单履约最优解。此外，您可以有目的地将库存放置在离消费者更近的位置，实现两全其美的目标：更快的供应和更低的排放。
  • 包装： 改变产品包装组合，反映不断变化的购买模式。店内客流量减少意味着对昂贵包装的需求减少。您可能有机会减少精心制作的陈列和店内防篡改措施。随着在线订单和自提或商店发货变得越来越普遍，将多件商品放在一个包装中可以减少浪费和成本。
  • 退货：通过迅速重新销售退回的产品，减少浪费并保护利润。仅在美国，年就有大量退货被送往垃圾填埋场，零售商因此损失的退货价值高达 309 亿美元

供应链可持续发展长期机遇

在供应链中，我们围绕“计划、制造和交付”来谈论概念。供应链领导者在制定长期目标时，必须关注产品规划以及随着时间推移而改变的要素，以实现更可持续的供应链。

  • 材料：寻找机会在产品制造中使用可回收材料，就像 Patgonia 所做的那样；或者效仿 Parker Hannifin 的做法，避免使用对环境有害的材料。 Newlight Technologies 的可降解塑料替代品等创新技术开辟了新可能。
  • 供应商：建立可行且可持续的合作伙伴生态系统。设计体现共同价值观的业务和治理模式，例如The North Face 品牌通过研发 Futurelight 环保材料实现的创新实践
  • 包装：系统重构包装方案，重点考量废弃物减量化、材料可回收性与循环处理便捷性。 Nespresso 在咖啡胶囊配送中附赠回收袋就是一个典范案例。
  • 循环模式：通过类似 Eileen Fisher Renew 的回收计划转售退货商品，最大限度降低产品环境足迹，并最大限度地实现材料再循环利用。您可借鉴Plastic Bank模式实现部件再利用与全产品循环，或效仿Coach品牌将维修服务纳入终身质保体系。
  • 新收益模式：探索从 REI 提供的休闲装备到办公家具、照明系统及特定场合服饰等领域的租赁或“产品即服务”商业模式。

供应链可持续发展最佳实践

企业正面临提升供应链可持续发展的现实压力，而此举带来的基本面收益切实可见。遵循最佳实践将帮助您制定计划，确定关键参与者，设定短期和长期目标，建立时间表，分配资金，实施智能工作流和数字解决方案以实现流程转型，并建立成效评估机制。

  • 基线评估： 了解自身运营与供应链体系及其对环境的影响维度。
  • 知识构建：研究同业标准与行业变革动态，掌握相关可持续发展目标、法规政策及行业信息源。
  • 基准对标：通过同业协作开展经验交流与目标共设，联合开发实践方案。
  • 设定 BHAG：设定宏大愿景目标 (BHAG)。公开承诺并坚定推进，不必担心失败。注重过程学习与持续进步。
  • 成效衡量：运用软件工具与核查清单审计目标达成度。定期公布结果。
  • 沟通传播：利益相关者高度重视供应链的可持续发展，因此最高管理层应该负责传达使命、支持计划、吸引员工以及分享进展和经验。
  • 迭代优化：可持续发展是一段旅程。实现目标并制定新目标，推动价值链持续攀升。

供应链可持续发展解决方案

启动供应链可持续发展转型从未如此紧迫。IBM 深度掌握构建透明可信、社会意识驱动的可持续供应链核心要素。

考虑以下解决方案来帮助您顺利完成任务：

  • 一个 智能化的履行平台 ，能够执行逆向物流，加快退货分拣、产品重新销售和维修生命周期跟踪流程，减少退货造成的浪费和环境影响。
  •  AI 驱动的分析引擎增 强现有订单管理系统，提供环保物流选项并平衡履约成本与服务品质
  •  控制塔 实现库存端到端可视化，利用第三方数据快速检测可能影响库存的事件，从而做出更明智的决策，减少浪费并优化结果。
  • 一个 多企业商业网络，让您能够快速与 80 万个预先连接的贸易伙伴建立联系。借助区块链技术，它能够增强整个供应链生态系统的透明度和信任度。
  • 一个 区块链平台 ，让您可以与值得信赖的供应链合作伙伴构建自己的生态系统，并在产品流经价值链的过程中验证其来源、可持续性和完整性。
  • 为了改进供应链规划和流程，满足可持续发展目标和期望，需要将 AI 和区块链等技术战略性地应用于供应链，从而整合 智能工作流 。
 
