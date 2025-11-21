每位私募股权管理者都在追求相同的目标——加速资产组合的价值创造。然而更短的投资周期、日益提升的投资者预期以及陈旧的系统，使得企业难以实现处理器级的高速运转。

这正是 IBM 的用武之地——我们助力私募股权公司及投资组合企业将运营复杂性转化为可衡量的价值。

通过融合 AI、自动化与混合云，IBM Consulting 有效提升效率并加速增长，助您提升 EBITDA、扩大利润率并构建更具说服力的退出叙事。

我们作为您团队的延伸，共同打造可规模化、能交付实际成果的解决方案——而非纸上谈兵。依托合适的技术与对成果的共同专注，我们助您实现每项资产的价值复利增长。