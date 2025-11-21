私募股权咨询

借助 IBM 的私募股权咨询专业能力——由 AI 与混合云驱动，加速投资组合增长、提升运营效率并夯实退出准备

深入了解私募股权解决方案
更智能的投资组合，更高的回报

每位私募股权管理者都在追求相同的目标——加速资产组合的价值创造。然而更短的投资周期、日益提升的投资者预期以及陈旧的系统，使得企业难以实现处理器级的高速运转。

这正是 IBM 的用武之地——我们助力私募股权公司及投资组合企业将运营复杂性转化为可衡量的价值。

通过融合 AI、自动化与混合云，IBM Consulting 有效提升效率并加速增长，助您提升 EBITDA、扩大利润率并构建更具说服力的退出叙事。

我们作为您团队的延伸，共同打造可规模化、能交付实际成果的解决方案——而非纸上谈兵。依托合适的技术与对成果的共同专注，我们助您实现每项资产的价值复利增长。
用例
交易促成和价值创造

从尽职调查到退出变现，IBM 助您快速发现并释放价值。我们通过快速技术与 AI 就绪度评估，在收购前后挖掘潜在效率空间借助交易完成后“价值闪电战”计划，快速实现 SG&A 优化，并通过激励协同定价模式，与您共享成果共担风险。
人工智能驱动的业务运营

将数据转化为业绩动能。IBM 助力投资组合企业实现财务、采购与人力资源部门自动化，从而降低成本、加速结算周期并提升预测精准度。重塑工作模式——挖掘成本节约空间，释放流动资金，以快速累积的可量化成果驱动增长。

 深入了解我们的业务运营托管服务
面向中端市场的云现代化

更智能地扩展。投资组合企业需要现代化的基础设施，同时要规避复杂昂贵的企业级系统重构。IBM 提供专为精干团队打造的适配型混合云与应用现代化方案——部署迅捷、管理简便，并能带来可量化的投资回报。

 深入了解 IBM Consulting 战略伙伴关系

值得信赖的性能

办公场景中员工操作笔记本电脑，背景处可见 IBM 标识
IBM

依托我们已为众多客户成功实践的 AI 运行手册，企业可实现财务运营成本降低 40%，供应商支出缩减 70%。
在现代化办公室内成功举行会议的两名商务人士。
Dun and Bradstreet

D&B 客户在评估供应商风险时可节省 10% 以上的时间。
俯瞰停在阳光明媚的机场停机坪上的飞机
Riyadh Air

携手 Riyadh Air 引入 AI 技术以提升生产力。
可口可乐成排摆放在仓储式商店/超市
Coca-Cola Europacific Partners

通过支持 AI 的采购优化，实现 4,000 万美元以上的效益。
现代高层建筑与古老砖混建筑交织构成的城市景观
AccorInvest

经现代化改造的财务系统可改善现金流预测和报告，从而加快财务结算速度。
专家团队 Neil Dhar John Winn Manish Goyal Monica Proothi Yogi Goyal

私募股权领域的趋势

三个商界人士正在交流
从 AI 项目到利润：智能体 AI 如何维持财务回报 阅读报告
Monica Proothi 头像
让 AI 在金融领域发挥作用 - 探索如何释放 AI 在财务领域的潜力
大字母“C”，且具有各种纹理和颜色，同时其设置时的背景为白色
2025 年 CEO 调研
三位专业人士在现代办公环境中召开协作会议的景象
首席 AI 官攻克复杂性，从而开辟出价值新路径
奖项和表彰 因可衡量的业务影响（而不仅仅是技术交付）而广受全球认可。
2024 年 Everest Group AI 和生成式 AI 服务 PEAK Matrix

IBM 凭借行业专属加速器与成果导向的交付模式，在生成式 AI 从试点到规模化部署领域获评领导者称号。

 阅读报告
2025 年 Gartner Magic Quadrant 财务与会计 BPO

IBM 因将生成式 AI 深度融入财务全流程而备受认可，通过 3 万余名财务从业者的实践推动成本效益提升。

 阅读报告
2025 年《HFS Horizons：生成式企业服务》

IBM Consulting 凭借生成式 AI 重塑企业运营并释放新商业价值，被评为市场领导者。

 阅读报告
相关解决方案 业务运营服务

借助 IBM 业务运营解决方案中的 AI 洞察，加快数字化转型进程，提高运营效率并降低成本。

 了解更多 数据和 AI 咨询服务

IBM Consulting 提供专业数据和 AI 咨询服务，帮助企业构建负责任且可扩展的 AI 战略。

 了解更多 IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate 是一款生成式 AI 与自动化解决方案，它可通过自动执行任务增强您的业务能力，从而简化复杂流程。

 了解更多
