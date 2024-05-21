两位滑雪者正在追赶革命领袖古斯塔夫·埃里克森·瓦萨 (Gustav Eriksson Vasa)。 他们找到他后，说服了这位未来的瑞典国王与他们一起返回莫拉并领导反抗丹麦统治的斗争。两年半后，革命结束，瑞典成为自由国度。
这段悠久的历史体现在一年一度的 Vasaloppet 赛事中，赛事以瓦萨（Vasa）的名字命名，在瑞典的莫拉和萨伦地区举行。 每年，Vasaloppet（瓦萨滑雪节）在夏季和冬季举办十几场滑雪、徒步和自行车比赛，至少有大约 10 万名参赛者参加其中一场比赛。
“我们的比赛已经举办一百年了，”Vasaloppet（瓦萨滑雪节）技术协调员 Marcus Berndt 说。“我们的历史远不止于此。 因此，参加我们的一项赛事对大多数参与者来说都是一件大事。在瑞典，或多或少，每个人的家中都有与 Vasaloppet（瓦萨滑雪节）有关系的人。”
为了继续甚至加强这种文化和个人联系，滑雪节组织机构开始寻找一种与参赛者沟通的更好方法。
“我们希望为他们的比赛体验建立一种持续一整年的情感联系，”Berndt 补充道。 “我们知道故事是这些情感的完美容器。 我们可以把所有这些关于他们体验的不同数据点连接起来，每一个数字时刻在讲述他们这一天中的故事，帮助他们记住自己的个人旅程。”
当然，Vasaloppet 已经为选手们记录下了一些精彩瞬间。 但 Vasaloppet 希望更好地将这些快照整合成一个完整的故事。 例如，赛事组织机构多年来与不同的供应商和赞助商合作，拍摄照片甚至录像，与参赛者分享。 但这些视频和图像始终是由捕捉它们的外部组织而不是 Vasaloppet 来发送，这意味着参赛者的旅程故事是零碎的，而且常常是无序的。
仅第一年就通过分享 35,000 个故事提高参与度并激发兴趣
将赛后通信速度加快至约 30 分钟——比之前所需的数小时甚至数周有了显著改善
随着 Vasaloppet（瓦萨滑雪节）100 周年纪念日的临近，滑雪节组织机构希望做一些特别的事情来与参赛者建立更牢固的联系。在 2021 年底举行的 IBM 设计思维研讨会之后，Vasaloppet 有了一个明确的计划。
“50 多年来，我们一直在不同领域与 IBM 合作，”Berndt 指出。“IBM 是我们的主要赞助商之一，我们每年和他们一起参加两到三次这类研讨会。我们当时正在探索所谓的‘登月计划’——为周年纪念赛带来变革性的创新变化，这就是我们想出 Vasastory 这个主意的原因。”
Vasastory 不是通过杂乱的电子邮件和社交媒体帖子进行通信，而是通过可在社交媒体上共享的个性化网页为每位参赛者提供他们比赛当天的独特记录。而参赛者在冲过终点线后 30 分钟内，即可以通过收到的祝贺电子邮件访问他们的 Vasastory。
最初，Vasaloppet 与 IBM 和 IBM 合作伙伴 Atea 合作构建了一个试点解决方案，由 IBM 数据集成技术和云原生IBM Db2 Warehouse 提供支持。来自 IBM iX（IBM Consulting 内的体验设计业务部门）的团队专注于新 Vasastory 的前端和设计，而 IBM 客户工程团队和 Atea 则分担后端的工作。
Berndt 解释说：“我们作为一个整体，齐心协力完成了这项工作。 我们有一名 Java 开发人员直接与 IBM 专家合作构建后端——数据库、API 等。我们合作得非常愉快。”
基于第一版的成功，滑雪节组织机构于 2022 年开始为所有主要赛事全面制作 Vasastory。Berndt 补充说：“我们的接力赛事还有一些工作要做。对于我们的夜间比赛，存在一个特殊的挑战——如果我们没有任何照片，就很难创作出引人入胜的 Vasastory。”
公共 IBM Cloud 环境托管新的基础架构，IBM Db2 Warehouse 整合并存储各个比赛数据孤岛。 Vasaloppet 还使用 IBM Cognos Analytics 软件深入了解这个信息池，识别趋势并提取关键统计数据，以便与赞助商、媒体和公众分享。
比赛当天，您会早起并查看天气——这对于越野滑雪来说是完美的天气。您很快在酒店享用了简单的早餐，然后前往 Vasaloppet 滑雪场。当您到达时，各处洋溢着激动人心的气氛。 您和每一位参赛选手都成了历史的缔造者，而新缔造的历史将汇入数个世纪的国家历史。
在赛事现场签到时，您会收到一个可以贴在滑雪靴上的 RFID 标签，一小时后，比赛开始。您将沿着历史悠久的 Vasaloppet 路线感受一切并奋力前进。 在整个赛程中，会有传感器识别这个标签，跟踪您的参赛用时，并让赛事照片和视频与您的个人体验相匹配。
经过几个小时的艰苦努力，您终于冲过了终点线。在您庆祝自己的成就时，Vasastory 系统会启动 30 分钟计时。您换下比赛服装，随便吃点东西。 当您终于开始放松并回想这一天时，您的手机收到了一封电子邮件。
打开邮件，Vasaloppet 组织机构会向您表示祝贺，并向您提供个人 Vasastory 的链接。
Berndt 解释说：“我们的大多数比赛都用时很长。因此，有时会在整个体验中忘掉个别时刻，这就是为什么我们设计 Vasastory 来指引选手回顾自己度过的一天。”
故事从当天的详细信息开始——路线图、天气信息和出发区域的照片。然后，故事将焦点转移到比赛本身，跟踪参与者在整个赛程中的进度，并分享检查点时间和随附的照片，直到他们冲过终点线。
“我们还分享了一些有趣的事实，把选手与我们丰富的历史联系起来，以及他们个人比赛的一般统计数据，”Berndt 补充道。“有多少参赛者？哪些人是男子组和女子组的优胜者？ 诸如此类的事情。 根据他们的参赛历史，我们还就参赛者下一步应该考虑的挑战提供了一些建议。”
自推出以来，Vasaloppet 不断强化其 Vasastory 解决方案，为完赛的选手添加数字奖牌，并让选手更容易在社交媒体上分享故事。
“我们有一些疯狂的计划，”Berndt 继续说道。“我们正在考虑让参赛者从他们的智能手表或其他设备上传 GPX [GPS 交换格式] 文件，以分享更细致、更详细的赛程历史记录。我们还在探索如何向我们的合作伙伴和赞助商开放 Vasastory，以及如何利用它为参赛者提供更多服务。”
2022 年，Vasaloppet（瓦萨滑雪节）不断提高人们对各种比赛的兴趣和参与度，超过 35,000 名参赛者通过社交媒体在线分享他们的个人 Vasastory。
“我们现在可以用讲故事的方式与参赛者建立一种前所未有的联系，”Berndt 指出。“一段时间以来，我们已经看到，选手们越来越有兴趣向世界展示他们的参赛情况，例如在前几年将祝贺电子邮件截图发到 Instagram 上。他们想分享他们是赛事的一部分。 他们是这段历史的一部分。 而 Vasastory 让他们可以去轻松分享。”
当然，在不到 30 分钟的时间内收到祝贺电子邮件也是一个显著的进步。 “这些年来，发出邮件从没有这么快，”Berndt 说。 “我们将大部分赛事集中在冬季的一周和夏季的一周。 以前，我们会等到一周比赛结束后再一起发出所有邮件。 我们可能需要几天到一周多的时间才能联系参赛者。 现在，故事讲述几乎是立即发生的。”
作为这个项目的一部分，Vasaloppe 还将其历史比赛记录和图像数字化，从而可以更轻松地传播其久远的历史。这些细节可以更好地融入个人故事，从而建立社群意识和人际联系。
“创新只是 IBM 业务的一部分，”Berndt 总结道。 “多年来，我们已经看到了这一点，我们一直在合作。 而 Atea 完美地融入了这一关系。 我期待着我们可以分享和探索未来的故事。”
一家瑞典文化机构——每年有近 10 万名参赛者参加 Vasaloppet（链接位于ibm.com外部）赛事。 从 1922 年首次举办滑雪比赛开始，该组织机构在过去一个世纪里不断发展壮大，如今在夏季和冬季的“比赛周”期间举办十几场滑雪、自行车和徒步比赛，其中包括世界上规模最大的越野滑雪赛事。
IBM 合作伙伴 Atea（链接位于 ibm.com 外部）专注于在北欧和波罗的海地区提供 IT 服务和解决方案，其专长是产品管理和基础架构。公司共有 7,500 多名员工，分布在 7 个欧洲国家的 85 个城市。仅在瑞典，Atea 就设有 30 多个当地办事处，拥有 2,700 名直接员工和顾问。
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2023 年 12 月于美国出品。
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