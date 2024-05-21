两位滑雪者正在追赶革命领袖古斯塔夫·埃里克森·瓦萨 (Gustav Eriksson Vasa)。 他们找到他后，说服了这位未来的瑞典国王与他们一起返回莫拉并领导反抗丹麦统治的斗争。两年半后，革命结束，瑞典成为自由国度。

这段悠久的历史体现在一年一度的 Vasaloppet 赛事中，赛事以瓦萨（Vasa）的名字命名，在瑞典的莫拉和萨伦地区举行。 每年，Vasaloppet（瓦萨滑雪节）在夏季和冬季举办十几场滑雪、徒步和自行车比赛，至少有大约 10 万名参赛者参加其中一场比赛。

“我们的比赛已经举办一百年了，”Vasaloppet（瓦萨滑雪节）技术协调员 Marcus Berndt 说。“我们的历史远不止于此。 因此，参加我们的一项赛事对大多数参与者来说都是一件大事。在瑞典，或多或少，每个人的家中都有与 Vasaloppet（瓦萨滑雪节）有关系的人。”

为了继续甚至加强这种文化和个人联系，滑雪节组织机构开始寻找一种与参赛者沟通的更好方法。

“我们希望为他们的比赛体验建立一种持续一整年的情感联系，”Berndt 补充道。 “我们知道故事是这些情感的完美容器。 我们可以把所有这些关于他们体验的不同数据点连接起来，每一个数字时刻在讲述他们这一天中的故事，帮助他们记住自己的个人旅程。”

当然，Vasaloppet 已经为选手们记录下了一些精彩瞬间。 但 Vasaloppet 希望更好地将这些快照整合成一个完整的故事。 例如，赛事组织机构多年来与不同的供应商和赞助商合作，拍摄照片甚至录像，与参赛者分享。 但这些视频和图像始终是由捕捉它们的外部组织而不是 Vasaloppet 来发送，这意味着参赛者的旅程故事是零碎的，而且常常是无序的。