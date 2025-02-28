Printus 聘请了 IBM 合作伙伴 SVA 就基础设施更新进行咨询，表示希望实现尽可能高的性能，保持可扩展性并提高其关键业务运营的可用性。

为了保持其客户服务和满意度标准，Printus 将其 IT 基础设施从 IBM® Power8 微处理器升级到最新的基于 Power10 处理器的系统。为此，它实施了两台配备 96 个核心和 6 TB 内存的 IBM Power E1080 服务器。除了新硬件，Printus 还将采用 IBM PowerVC 解决方案。PowerVC 为运行业务关键型 SAP 软件的 IBM® AIX 和 Red Hat Enterprise Linux 环境提供简化的虚拟化管理和云部署。这对于在 IBM® Db2 数据库和 IBM WebSphere Application Server 上运行 SAP 的仓库管理系统以及在 Oracle 上运行的数据仓库尤为关键。借助 PowerVC，团队可以从跨本地和云中的单个仪表板查看所有这些环境和系统，并根据需要控制资源和平衡工作量。

Printus 还升级了其存储空间，实施了 IBM Storage FlashSystem 7300 并更新了带有 10 个线性磁带开放协议 (LTO) 磁带驱动器的磁带库，通过降低延迟和提高可扩展性进一步加速了新环境的性能。随着对基于 Power8 处理器的环境的支持即将结束，Printus 通过与 IBM 和 SVA 密切合作快速、无缝地迁移到 Power10，从而避免了昂贵的维护延期成本。举行了筹备会议，以进行规模和性能测量，帮助确保环境不仅适合当前的运营和工作量，而且能够扩展以支持未来的业务增长。Printus 采用了新的技术和创新，例如用于光纤通道连接的 N 端口 ID 虚拟化 (NPIV)、用于提供更好网络性能的虚拟网络接口卡 (vNIC) 以及用于灵活移动移动设备激活池内备用服务器的 IBM Power Enterprise Pools 1.0。最重要的是，Printus 现在配备了一个平台和 IT 基础设施，以支持其未来向 SAP S/4HANA 的迁移。