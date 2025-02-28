主页

Case Studies

Printus

 在 IBM Power 上使用 Red Hat Enterprise Linux 实现尽可能高的性能
Printus 升级至 IBM Power10 以支持未来的 SAP S/4HANA 迁移
一位女士在服务器机房整理线缆
升级技术以满足不断变化的客户需求

Printus GmbH 成立于 1977 年，是德国一家邮购服务公司，提供各种办公用品，包括媒体和通信用品以及消费电子产品。通过 Printus，客户可以全天候方便地在线订购办公用品，并保证快速发货和处理。Printus 以优惠价格提供质量可靠的服务和产品，赢得了超过 400 万客户的赞赏。Printus 多年来一直在 IBM Power 服务器上运营，始终恪守对客户的承诺。Printus 将客户满意度放在第一位，希望通过实施新的创新技术来提升其服务水平。此外，Printus 还希望升级其技术基础架构，因为其 SAP 核心应用程序之前在两台配备 IBM SAN Volume Controller 以及 IBM FlashSystem 5000 和 V9000 的 IBM Power E870 服务器上运行。
实现 IT 基础设施转型及可扩展性和创新

Printus 聘请了 IBM 合作伙伴 SVA 就基础设施更新进行咨询，表示希望实现尽可能高的性能，保持可扩展性并提高其关键业务运营的可用性。

为了保持其客户服务和满意度标准，Printus 将其 IT 基础设施从 IBM® Power8 微处理器升级到最新的基于 Power10 处理器的系统。为此，它实施了两台配备 96 个核心和 6 TB 内存的 IBM Power E1080 服务器。除了新硬件，Printus 还将采用 IBM PowerVC 解决方案。PowerVC 为运行业务关键型 SAP 软件的 IBM® AIXRed Hat Enterprise Linux 环境提供简化的虚拟化管理和云部署。这对于在 IBM® Db2 数据库和 IBM WebSphere Application Server 上运行 SAP 的仓库管理系统以及在 Oracle 上运行的数据仓库尤为关键。借助 PowerVC，团队可以从跨本地和云中的单个仪表板查看所有这些环境和系统，并根据需要控制资源和平衡工作量。

Printus 还升级了其存储空间，实施了 IBM Storage FlashSystem 7300 并更新了带有 10 个线性磁带开放协议 (LTO) 磁带驱动器的磁带库，通过降低延迟和提高可扩展性进一步加速了新环境的性能。随着对基于 Power8 处理器的环境的支持即将结束，Printus 通过与 IBM 和 SVA 密切合作快速、无缝地迁移到 Power10，从而避免了昂贵的维护延期成本。举行了筹备会议，以进行规模和性能测量，帮助确保环境不仅适合当前的运营和工作量，而且能够扩展以支持未来的业务增长。Printus 采用了新的技术和创新，例如用于光纤通道连接的 N 端口 ID 虚拟化 (NPIV)、用于提供更好网络性能的虚拟网络接口卡 (vNIC) 以及用于灵活移动移动设备激活池内备用服务器的 IBM Power Enterprise Pools 1.0。最重要的是，Printus 现在配备了一个平台和 IT 基础设施，以支持其未来向 SAP S/4HANA 的迁移。
提高效率、维护安全并降低成本

Printus 坚持求新求变，力求持续通过其产品和服务改善日常办公生活。该公司能够持续扩容并向 SAP S/4HANA 迁移，从而节省资本投资和能源成本。Printus 能够快速启动该项目，因为在 Power 上可以快速启动，还能使用 Live Partition Mobility 轻松迁移到基于 Power10 处理器的新服务器。借助 Live Partition Mobility，团队能够在升级环境的同时，仍然保持可用性并避免计划内停机，从而在过渡期确保业务和运营持续正常进行。此外，Printus 还能够通过更丰富的安全功能来保持其竞争地位，帮助确保安全可靠的运输方式，让客户无论如何都能准时且准确无误地收到订单。实施 PowerVC 可以简化环境管理，让 Printus 的团队从中受益。此外，公用事业随需应变容量 (CoD) 功能可助力 Printus 应对不可预测的短期工作量增加，这种增加需要借助经济实惠的自动化方式，确保按需提供足够的服务器资源。Printus 还提高了可用性和可靠性，能够保持高标准的客户服务，同时通过减少 IT 基础设施的能耗和碳足迹，实现可持续发展和绿色 IT。
Printus 徽标
关于 Printus

Printus GmbH（ibm.com 外部链接）成立于 1977 年，现已成为德国领先的在线零售服务提供商，提供超过 100,000 种商品，包括办公用品、媒体和通信用品、家具和工具。Printus 致力于为 400 多万客户提供优质、耐用的创新产品，并取得了成功。

 解决方案组件 IBM Power E1080 IBM Storage FlashSystem 7300 IBM SAN Volume Controller Red Hat Enterprise Linux IBM AIX
IBM Power E1080

IBM Power E1080 是 IBM Power 产品服务组合中功能最强大、扩展性最强的服务器。E1080 支持多达 240 个 IBM Power10 处理器核心和高达 64 TB 内存，专为运行 IBM AIXIBM i 和 Linux 操作系统而设计。

 预约销售会议
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、AIX、IBM FlashSystem 和 Power 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

Linux 注册商标是根据 Linux 基金会的再许可使用的，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。

Red Hat 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。