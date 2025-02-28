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Case Studies
Printus
Printus GmbH 成立于 1977 年，是德国一家邮购服务公司，提供各种办公用品，包括媒体和通信用品以及消费电子产品。通过 Printus，客户可以全天候方便地在线订购办公用品，并保证快速发货和处理。Printus 以优惠价格提供质量可靠的服务和产品，赢得了超过 400 万客户的赞赏。Printus 多年来一直在 IBM Power 服务器上运营，始终恪守对客户的承诺。Printus 将客户满意度放在第一位，希望通过实施新的创新技术来提升其服务水平。此外，Printus 还希望升级其技术基础架构，因为其 SAP 核心应用程序之前在两台配备 IBM SAN Volume Controller 以及 IBM FlashSystem 5000 和 V9000 的 IBM Power E870 服务器上运行。
Printus 聘请了 IBM 合作伙伴 SVA 就基础设施更新进行咨询，表示希望实现尽可能高的性能，保持可扩展性并提高其关键业务运营的可用性。
为了保持其客户服务和满意度标准，Printus 将其 IT 基础设施从 IBM® Power8 微处理器升级到最新的基于 Power10 处理器的系统。为此，它实施了两台配备 96 个核心和 6 TB 内存的 IBM Power E1080 服务器。除了新硬件，Printus 还将采用 IBM PowerVC 解决方案。PowerVC 为运行业务关键型 SAP 软件的 IBM® AIX 和 Red Hat Enterprise Linux 环境提供简化的虚拟化管理和云部署。这对于在 IBM® Db2 数据库和 IBM WebSphere Application Server 上运行 SAP 的仓库管理系统以及在 Oracle 上运行的数据仓库尤为关键。借助 PowerVC，团队可以从跨本地和云中的单个仪表板查看所有这些环境和系统，并根据需要控制资源和平衡工作量。
Printus 还升级了其存储空间，实施了 IBM Storage FlashSystem 7300 并更新了带有 10 个线性磁带开放协议 (LTO) 磁带驱动器的磁带库，通过降低延迟和提高可扩展性进一步加速了新环境的性能。随着对基于 Power8 处理器的环境的支持即将结束，Printus 通过与 IBM 和 SVA 密切合作快速、无缝地迁移到 Power10，从而避免了昂贵的维护延期成本。举行了筹备会议，以进行规模和性能测量，帮助确保环境不仅适合当前的运营和工作量，而且能够扩展以支持未来的业务增长。Printus 采用了新的技术和创新，例如用于光纤通道连接的 N 端口 ID 虚拟化 (NPIV)、用于提供更好网络性能的虚拟网络接口卡 (vNIC) 以及用于灵活移动移动设备激活池内备用服务器的 IBM Power Enterprise Pools 1.0。最重要的是，Printus 现在配备了一个平台和 IT 基础设施，以支持其未来向 SAP S/4HANA 的迁移。
Printus 坚持求新求变，力求持续通过其产品和服务改善日常办公生活。该公司能够持续扩容并向 SAP S/4HANA 迁移，从而节省资本投资和能源成本。Printus 能够快速启动该项目，因为在 Power 上可以快速启动，还能使用 Live Partition Mobility 轻松迁移到基于 Power10 处理器的新服务器。借助 Live Partition Mobility，团队能够在升级环境的同时，仍然保持可用性并避免计划内停机，从而在过渡期确保业务和运营持续正常进行。此外，Printus 还能够通过更丰富的安全功能来保持其竞争地位，帮助确保安全可靠的运输方式，让客户无论如何都能准时且准确无误地收到订单。实施 PowerVC 可以简化环境管理，让 Printus 的团队从中受益。此外，公用事业随需应变容量 (CoD) 功能可助力 Printus 应对不可预测的短期工作量增加，这种增加需要借助经济实惠的自动化方式，确保按需提供足够的服务器资源。Printus 还提高了可用性和可靠性，能够保持高标准的客户服务，同时通过减少 IT 基础设施的能耗和碳足迹，实现可持续发展和绿色 IT。
Printus GmbH（ibm.com 外部链接）成立于 1977 年，现已成为德国领先的在线零售服务提供商，提供超过 100,000 种商品，包括办公用品、媒体和通信用品、家具和工具。Printus 致力于为 400 多万客户提供优质、耐用的创新产品，并取得了成功。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。