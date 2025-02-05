IBM CIO w3

IBM 的全新 w3 具有一系列优势，例如：

之前：搜索功能脱节且仅限于各个部分。

之后：集成式搜索界面，使用户能够按人员、新闻、应用程序或 IT 支持信息筛选搜索结果。它还包括根据位置、语言和日期缩小搜索结果的能力。

之前：没有可调节的设置。

之后：有设置选项，用于控制平台外观、语言、位置、兴趣和通知。通知首选项包括设备和密码管理提醒、博客订阅和趋势主题。

之前：可以通过单独的网络门户访问员工目录，且与其他 IBM 员工的联系方式有限。

之后：“人员”页面，用于深入了解、参与和发起同事互动。

之前：“新闻”布局和简介选项需要修改，以方便导航。

之后：“新闻”选项卡，通过内容整理帮助用户及时了解与其角色相关的 IBM 动态、计划和事件。

之前：在每个操作系统的多个平台上提供应用程序详细信息，没有单一的许可管理位置。

之后：“应用程序”区域，用于获取、升级、管理和返还软件许可证，并根据工作角色和业务部门提供应用程序建议。

之前：用户从独立网站请求 IT 支持，但提供的动态和定制中断消息有限。

之后：IT 支持中心，包含关键资源和中断，并显示当前支持工单、联系信息和预约。此外，它还允许访问 AI 驱动的自助服务系统 AskIT⁴，以获取与 IT 相关的不同问题的答案。

之前：AskIBM⁵ 不存在。

之后：AskIBM 链接，IBM 员工可以通过此链接使用生成式 AI (Gen AI) 加速和简化日常业务活动，例如起草电子邮件、翻译文档、搜索信息、制作摘要、生成可行的想法等等。AskIBM Alpha 版本于 2024 年 1 月初开始生产。

在 w3 数字化演进过程中，CIO 组织与 watsonx 产品团队和 IBM® Research 携手合作，帮助扩展 IBM 产品以供企业发布。该团队还与客户分享了成就和最佳实践。他们之间的探讨包括 IBM 内部网开发方法以及 IBM® Consulting 的专业知识，以便复制类似环境。