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Case Studies

IBM CIO w3

 借助重振的内部网，为 IBM 员工赋能
IBM 首席信息官组织利用生成式 AI 对 w3 主页进行现代化改造
了解 IBM watsonx.ai 了解 IBM® watsonx Assistant
现代办公室里的两位同事坐在沙发上，笔记本电脑放在桌上，用于召开商务会议
实现个性化并增强 IBM 内部网体验

IBM 内部网（称为 w3）是一个集中式平台，用于获得关于推动公司发展的人员、工具和应用的洞察分析。为了向 IBM 员工提供更加用户友好和个性化的体验，同时消除对旧版虚拟化基础设施的依赖，转而采用容器化工作负载和持续集成/持续部署 (CI/CD) 管道，IBM 首席信息官 (CIO) 组织决定对 w3 进行改造。

然而，改造平台需要对基础设施、服务和应用程序层进行彻底改革，同时采用强大的设计框架，为 IBM 员工带来消费级的企业内联网体验。该计划旨在实现 IT 堆栈规范化、统一化，使其更加合理、可支持和可维护。
90% 超过 90% 的 IBM 员工访问 w3。¹ 5,000 用户每天进行约 5,000 次搜索以检索数据和知识。¹
用户操作讲述故事，决定优先级和所需的功能。 Jay LaPlante 产品主管，AI、自动化和数据平台 CIO IBM
通往重新构想和重新设计 w3 之路

为了统一和整合 w3 平台，CIO 组织采用了敏捷开发方法，分阶段进行开发。

首先，该团队从旧版基础设施迁移到 CIO 混合云平台² 容器基础设施。通过更好地了解 IBM 应用程序和服务的部署、管理和分发过程，迁移工作有助于提高相关人员的技能。反过来，这又通过实现发布管理流程标准化引入了严谨性、环保性和稳定性。

作为迁移的一部分，该团队推出了以下 w3 代理服务升级：

  • 同一服务可同时处理反向代理和重定向，从而简化整体架构。
  • 最短路径路由算法将用户引导至全球 8 个地点中最近的地点，从而缩短响应时间。
  • 资产压缩和缓存有助于提高用户的性能。
  • w3 无 Cookie 域旨在缩短内容加载时间并减少总体请求大小。

其次，该团队评估并完善了基础设施要素，实施了一系列改进措施，以更好地满足业务需求，例如：

  • 发现过时的系统、重复的解决方案和未充分利用的资源
  • 制定明确的技术采用路线图
  • 根据需要监控、评估和调整性能

第三，该团队将 IT 支持平台、目录数据、登录页面和新闻平台下的数据和服务整合在一起，采用 IBM Carbon Design System³、GraphQL 和 ReactJS 创建创新框架和实践。新框架说明了整个内部网上的用户活动，让 CIO 组织了解用户在哪些方面遇到问题、他们对哪些工具感兴趣以及什么对他们很重要。有了这样的认识，就能帮助确定积压工作的优先级，确定用户界面 (UI) 的层次结构，并提供个性化的用户体验 (UX)。

向 CIO 混合云平台迁移、技术优化和应用程序重构完成后，利用 IBM® watsonx.aiIBM watsonx Assistant 和由 IBM® Granite 提供支持的大型语言模型 (LLM) 建立了新的 w3 基础。因此，内部网焕发了新的生机，如以下图 1 所示：

IBM 的全新 w3 具有一系列优势，例如：

之前：搜索功能脱节且仅限于各个部分。
之后：集成式搜索界面，使用户能够按人员、新闻、应用程序或 IT 支持信息筛选搜索结果。它还包括根据位置、语言和日期缩小搜索结果的能力。

之前：没有可调节的设置。
之后：有设置选项，用于控制平台外观、语言、位置、兴趣和通知。通知首选项包括设备和密码管理提醒、博客订阅和趋势主题。

之前：可以通过单独的网络门户访问员工目录，且与其他 IBM 员工的联系方式有限。
之后：“人员”页面，用于深入了解、参与和发起同事互动。

之前：“新闻”布局和简介选项需要修改，以方便导航。
之后：“新闻”选项卡，通过内容整理帮助用户及时了解与其角色相关的 IBM 动态、计划和事件。

之前：在每个操作系统的多个平台上提供应用程序详细信息，没有单一的许可管理位置。
之后：“应用程序”区域，用于获取、升级、管理和返还软件许可证，并根据工作角色和业务部门提供应用程序建议。

之前：用户从独立网站请求 IT 支持，但提供的动态和定制中断消息有限。
之后：IT 支持中心，包含关键资源和中断，并显示当前支持工单、联系信息和预约。此外，它还允许访问 AI 驱动的自助服务系统 AskIT⁴，以获取与 IT 相关的不同问题的答案。

之前：AskIBM⁵ 不存在。
之后：AskIBM 链接，IBM 员工可以通过此链接使用生成式 AI (Gen AI) 加速和简化日常业务活动，例如起草电子邮件、翻译文档、搜索信息、制作摘要、生成可行的想法等等。AskIBM Alpha 版本于 2024 年 1 月初开始生产。

在 w3 数字化演进过程中，CIO 组织与 watsonx 产品团队和 IBM® Research 携手合作，帮助扩展 IBM 产品以供企业发布。该团队还与客户分享了成就和最佳实践。他们之间的探讨包括 IBM 内部网开发方法以及 IBM® Consulting 的专业知识，以便复制类似环境。
通过在现代应用程序堆栈上分层构建综合服务图，我们能够在 IBM 内部网上部署 AI 解决方案。 Jason Horwitz w3 工程、CIO AI、自动化和数据平台负责人 IBM
IBM 统一的增强型 w3 平台

IBM 内部网已分别于 2006 年、2017 年、2019 年和 2022 年荣获 Nielsen Norman Group (NN/g)⁶ 内部网年度设计奖。此外，使用生成式 AI 完成的新工作为其他内部计划（如 AskIT 和 AskIBM）指明了方向，从而应用 IBM 技术来实现业务价值。

通过与 w3 合作，CIO 组织获得了宝贵的体验，可以与全球的 IBM 客户分享。这些关键要点包括：

  • 以用户驱动的叙述和互动为基础，实现转型之旅。观察用户操作，然后确定工作的优先级，并尽团队的最大能力整合功能。
  • 投入精力培养与组织利益相关者的关系，以帮助管理可能会让特定群体失望但符合更大利益的复杂决策。

未来，CIO 组织计划继续构建 IT 支持自动化，并使用预测数据来解决可能影响用户的问题。该团队还旨在充分利用 IBM® watsonx Orchestrate 保持一致的用户体验。
IBM 徽标
关于 IBM CIO 组织

IBM 首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 策略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴用于日常工作的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。

CIO 组织的策略包括创建一个自适应 IT 平台，可支持整个企业更轻松地访问 IT 工具、应用程序和系统。CIO 组织以促进业务增长为使命，加速解决问题，并充当 IBM 的创新引擎。

 解决方案组件 IBM watsonx.ai™ IBM® watsonx Assistant IBM Granite

¹ 基于内部记录和 w3 使用情况报告。
² CIO 混合云平台使团队能够设计、开发、管理和运营云原生应用。它基于 OpenShift 利用 Red Hat 技术，并提供应用程序交付、集成、数据处理和人工智能功能。
³ Carbon 是面向所有 IBM 软件产品的开源设计系统。如需了解更多信息，请访问：https://carbondesignsystem.com/（ibm.com 外部链接）。
⁴ AskIT 是一款基于对话的 IT 支持助手，由 CIO 组织于 2023 年 5 月推出。如需了解更多信息，请访问：https://www.ibm.com/cn-zh/case-studies/cio-watsonx-askit
⁵ AskIBM 是一款 AI 驱动的数字助理，可以自动执行日常业务任务。如需了解更多信息，请访问：https://www.ibm.com/cn-zh/case-studies/askibm
⁶ NN/g 是一个由全球用户体验专家组成的团队。如需了解更多信息，请访问：https://www.nngroup.com/articles/intranet-design/2022/（ibm.com 外部链接）。
使用生成式 AI 实现 AI 应用程序现代化并为员工赋能。
 

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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。