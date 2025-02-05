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Case Studies
IBM CIO w3
IBM 内部网（称为 w3）是一个集中式平台，用于获得关于推动公司发展的人员、工具和应用的洞察分析。为了向 IBM 员工提供更加用户友好和个性化的体验，同时消除对旧版虚拟化基础设施的依赖，转而采用容器化工作负载和持续集成/持续部署 (CI/CD) 管道，IBM 首席信息官 (CIO) 组织决定对 w3 进行改造。
然而，改造平台需要对基础设施、服务和应用程序层进行彻底改革，同时采用强大的设计框架，为 IBM 员工带来消费级的企业内联网体验。该计划旨在实现 IT 堆栈规范化、统一化，使其更加合理、可支持和可维护。
为了统一和整合 w3 平台，CIO 组织采用了敏捷开发方法，分阶段进行开发。
首先，该团队从旧版基础设施迁移到 CIO 混合云平台² 容器基础设施。通过更好地了解 IBM 应用程序和服务的部署、管理和分发过程，迁移工作有助于提高相关人员的技能。反过来，这又通过实现发布管理流程标准化引入了严谨性、环保性和稳定性。
作为迁移的一部分，该团队推出了以下 w3 代理服务升级：
其次，该团队评估并完善了基础设施要素，实施了一系列改进措施，以更好地满足业务需求，例如：
第三，该团队将 IT 支持平台、目录数据、登录页面和新闻平台下的数据和服务整合在一起，采用 IBM Carbon Design System³、GraphQL 和 ReactJS 创建创新框架和实践。新框架说明了整个内部网上的用户活动，让 CIO 组织了解用户在哪些方面遇到问题、他们对哪些工具感兴趣以及什么对他们很重要。有了这样的认识，就能帮助确定积压工作的优先级，确定用户界面 (UI) 的层次结构，并提供个性化的用户体验 (UX)。
向 CIO 混合云平台迁移、技术优化和应用程序重构完成后，利用 IBM® watsonx.ai、IBM watsonx Assistant 和由 IBM® Granite 提供支持的大型语言模型 (LLM) 建立了新的 w3 基础。因此，内部网焕发了新的生机，如以下图 1 所示：
IBM 的全新 w3 具有一系列优势，例如：
之前：搜索功能脱节且仅限于各个部分。
之后：集成式搜索界面，使用户能够按人员、新闻、应用程序或 IT 支持信息筛选搜索结果。它还包括根据位置、语言和日期缩小搜索结果的能力。
之前：没有可调节的设置。
之后：有设置选项，用于控制平台外观、语言、位置、兴趣和通知。通知首选项包括设备和密码管理提醒、博客订阅和趋势主题。
之前：可以通过单独的网络门户访问员工目录，且与其他 IBM 员工的联系方式有限。
之后：“人员”页面，用于深入了解、参与和发起同事互动。
之前：“新闻”布局和简介选项需要修改，以方便导航。
之后：“新闻”选项卡，通过内容整理帮助用户及时了解与其角色相关的 IBM 动态、计划和事件。
之前：在每个操作系统的多个平台上提供应用程序详细信息，没有单一的许可管理位置。
之后：“应用程序”区域，用于获取、升级、管理和返还软件许可证，并根据工作角色和业务部门提供应用程序建议。
之前：用户从独立网站请求 IT 支持，但提供的动态和定制中断消息有限。
之后：IT 支持中心，包含关键资源和中断，并显示当前支持工单、联系信息和预约。此外，它还允许访问 AI 驱动的自助服务系统 AskIT⁴，以获取与 IT 相关的不同问题的答案。
之前：AskIBM⁵ 不存在。
之后：AskIBM 链接，IBM 员工可以通过此链接使用生成式 AI (Gen AI) 加速和简化日常业务活动，例如起草电子邮件、翻译文档、搜索信息、制作摘要、生成可行的想法等等。AskIBM Alpha 版本于 2024 年 1 月初开始生产。
在 w3 数字化演进过程中，CIO 组织与 watsonx 产品团队和 IBM® Research 携手合作，帮助扩展 IBM 产品以供企业发布。该团队还与客户分享了成就和最佳实践。他们之间的探讨包括 IBM 内部网开发方法以及 IBM® Consulting 的专业知识，以便复制类似环境。
IBM 内部网已分别于 2006 年、2017 年、2019 年和 2022 年荣获 Nielsen Norman Group (NN/g)⁶ 内部网年度设计奖。此外，使用生成式 AI 完成的新工作为其他内部计划（如 AskIT 和 AskIBM）指明了方向，从而应用 IBM 技术来实现业务价值。
通过与 w3 合作，CIO 组织获得了宝贵的体验，可以与全球的 IBM 客户分享。这些关键要点包括：
未来，CIO 组织计划继续构建 IT 支持自动化，并使用预测数据来解决可能影响用户的问题。该团队还旨在充分利用 IBM® watsonx Orchestrate 保持一致的用户体验。
IBM 首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 策略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴用于日常工作的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。
CIO 组织的策略包括创建一个自适应 IT 平台，可支持整个企业更轻松地访问 IT 工具、应用程序和系统。CIO 组织以促进业务增长为使命，加速解决问题，并充当 IBM 的创新引擎。
¹ 基于内部记录和 w3 使用情况报告。
² CIO 混合云平台使团队能够设计、开发、管理和运营云原生应用。它基于 OpenShift 利用 Red Hat 技术，并提供应用程序交付、集成、数据处理和人工智能功能。
³ Carbon 是面向所有 IBM 软件产品的开源设计系统。如需了解更多信息，请访问：https://carbondesignsystem.com/（ibm.com 外部链接）。
⁴ AskIT 是一款基于对话的 IT 支持助手，由 CIO 组织于 2023 年 5 月推出。如需了解更多信息，请访问：https://www.ibm.com/cn-zh/case-studies/cio-watsonx-askit。
⁵ AskIBM 是一款 AI 驱动的数字助理，可以自动执行日常业务任务。如需了解更多信息，请访问：https://www.ibm.com/cn-zh/case-studies/askibm。
⁶ NN/g 是一个由全球用户体验专家组成的团队。如需了解更多信息，请访问：https://www.nngroup.com/articles/intranet-design/2022/（ibm.com 外部链接）。
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