鉴于生成式 AI 领域的发展突飞猛进，CIO 组织迅速采取了行动，并利用 IBM 自己的 AI 技术，使用快速开发和加入方法，在短短 60 天内构建了 AskiBM 的 alpha 版本。60 天期间包含了 IBM® watsonx 的生产路径以及重要的法律、隐私、网络安全和 AI 道德规范审核，以满足建议的 AI 标准和防护措施。在此过程中，CIO 组织与 IBM Software 和 IBM® Research 合作，交付了一款可供企业发布的应用程序。因此，2024 年 1 月初，全球超过 28 万名 IBM 员工得以访问 Alpha 版本。

AskIBM 基金会以 watsonx.ai 和 IBM Granite 类大型语言模型 (LLM) 为基础进行构建1，并增添了战略性的内部 IBM 内容，而不包括 IBM 机密信息、敏感个人信息和客户信息。作为此开发和部署工作的一部分，它们寻求与 IBM 员工开展协作，以便通过测试 AskIBM 来协助训练和调整 AI 基础模型。此外，它们还鼓励 IBM 员工向产品团队提供反馈，以便对方了解如何改进 watsonx 从而为全球 IBM 企业客户进行扩展。AskIBM 旨在自动执行日常活动；例如，起草客户电子邮件、创建产品简介或快速总结较长文档以使用生成式 AI 为会议、通话或其他需求做好准备。

AskIBM 的内部 alpha 版本中大约注入了 5,000 个多语言文档，以训练 Granite 级 LLM，截至 2024 年 7 月，这个数字已增加到 30,000 多个。检索增强生成 (RAG) 技术令 AskIBM 能够使用提取的内容，根据找到的最相关信息创建新响应，从而为 IBM 员工提供量身定制的适当响应。请参阅图 1 了解 AskIBM 的回复流程。