生成式 AI（gen AI）的出现，通过将 AI 直接集成到企业的基本基础架构、系统和流程中，支持世界各地的企业实现工作方式的转型。IBM 也是如此，IBM 首席信息官 (CIO) 组织面临的挑战在于构建生成式 AI 体验（现称为 AskIBM），以帮助 IBM 员工进行日常业务活动，让他们能够专注于更具战略性的工作。目标在于为每位 IBM 员工提供一个以 AI 为先的数字助理，可以自动执行日常业务任务，例如起草电子邮件、翻译文档或搜索信息。
鉴于生成式 AI 领域的发展突飞猛进，CIO 组织迅速采取了行动，并利用 IBM 自己的 AI 技术，使用快速开发和加入方法，在短短 60 天内构建了 AskiBM 的 alpha 版本。60 天期间包含了 IBM® watsonx 的生产路径以及重要的法律、隐私、网络安全和 AI 道德规范审核，以满足建议的 AI 标准和防护措施。在此过程中，CIO 组织与 IBM Software 和 IBM® Research 合作，交付了一款可供企业发布的应用程序。因此，2024 年 1 月初，全球超过 28 万名 IBM 员工得以访问 Alpha 版本。
AskIBM 基金会以 watsonx.ai 和 IBM Granite 类大型语言模型 (LLM) 为基础进行构建1，并增添了战略性的内部 IBM 内容，而不包括 IBM 机密信息、敏感个人信息和客户信息。作为此开发和部署工作的一部分，它们寻求与 IBM 员工开展协作，以便通过测试 AskIBM 来协助训练和调整 AI 基础模型。此外，它们还鼓励 IBM 员工向产品团队提供反馈，以便对方了解如何改进 watsonx 从而为全球 IBM 企业客户进行扩展。AskIBM 旨在自动执行日常活动；例如，起草客户电子邮件、创建产品简介或快速总结较长文档以使用生成式 AI 为会议、通话或其他需求做好准备。
AskIBM 的内部 alpha 版本中大约注入了 5,000 个多语言文档，以训练 Granite 级 LLM，截至 2024 年 7 月，这个数字已增加到 30,000 多个。检索增强生成 (RAG) 技术令 AskIBM 能够使用提取的内容，根据找到的最相关信息创建新响应，从而为 IBM 员工提供量身定制的适当响应。请参阅图 1 了解 AskIBM 的回复流程。
CIO 组织计划继续与 IBM Software 以及 IBM 的其他 AI 团队合作，利用 watsonx Orchestrate，并通过自动执行其他任务和简化复杂的工作流程，来帮助进一步增强统一的用户体验。
1 watsonx.ai 包含 IBM 构建的基础模型，称为 IBM® Granite。这些多尺寸基础模型将生成式 AI 应用于语言和代码。
AskIBM beta 版本于 2024 年 5 月发布。借助 beta 版本，CIO 组织为所有 IBM 员工提供了单一入口点来自动执行任务，从而提供统一的用户体验，并帮助提高工作效率。用户现在可以一站式总结、翻译和创建内容、起草文档、与文档沟通、查找信息并访问其他战略数字助理。将此类工作交给 AskIBM 有助于将注意力集中在更高价值的活动中。
但有趣的是，初步结果显示 AskIBM 表现良好，但行为方面是取得进一步成功的障碍。让 AskIBM 发挥最大价值的关键，是使用自然语言创建清晰、有意的提示，并提供生成有效答案所需的上下文。然而，起初许多 IBM 员工使用的是基于单关键字或双关键字的查询进行搜索，而不是自然语言查询。事实上，自然语言查询在发布时仅占所提问题的 2-4%，但通过教育和培训，截至 2024 年 1 月底，这个数字已增加到 10% 左右。通过持续教育、培训和实践使用，IBM 员工正在逐步适应这种新的工作方式。
CIO 组织在设计、开发和部署 AskIBM 方面的经验，为我们提供了宝贵一课，可以与全球的 IBM 客户分享。这包括：
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。