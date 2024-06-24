IBM 首席信息官 (CIO) 组织每天都在为数十万 IBM 员工提供全天候支持，从构建 AI 模型的开发人员到帮助客户加速其数字化转型计划的全球咨询组织。目前该团队每年收到约 785,000 张 IT 支持凭单。“这些查询涵盖了广泛的领域，从设置新设备到重置密码和解决 VPN 难题，再到请求紧急设备更换。”AskIT 经理 Jonathan Chu 解释道。
与许多其他企业组织一样，IBM 一直在寻找新的方法来帮助员工更快地行动并提高工作效率。公司不希望员工因为等待解决例行 IT 问题（如密码重置）而分散对转型计划和客户互动的注意力，也不希望 IT 支持专业人员陷入可以通过自动化和 AI 处理的重复性任务中。
“我们的主要目标之一是使尽可能多的 IT 支持问题可以通过自动化、自助服务工具以及从我们内部 IT 支持文章中发现的内容来解决。这将有助于减少 IT 支持电话、聊天和工单的数量，以便我们的帮助台顾问可以将注意力集中在那些在更复杂或独特的情况下，需要人类专业知识和干预的 IBM 员工。”Chu 说。这就是 IBM CIO 组织推出 AskIT 的原因，这是一个基于对话的解决方案，使用 IBM watsonx Assistant 平台构建，有助于快速有效地解决 IT 问题。
基于分析超过 300,000 个支持工单获得的知识，AskIT 使用 watsonx Assistant 的 AI 和自然语言处理 (NLP) 功能来形成解决方案，以回应关键的支持主题。数字助理旨在通过处理自然语言查询来模拟人类交互，以快速检索最佳响应。
AskIT 接受了 80% 针对公司最常见 IT 问题的培训。它涵盖 40 多种语言的 200 多个常见支持主题，并可供全球超过 280,000 名 IBM 员工使用。Chu 解释道：“我们希望确保每个人都可以使用 AskIT，以便高效、及时地获得帮助。它旨在缩短常规问题的响应时间，减少对 IT 支持电话和聊天的需求，并帮助推动直接创建工单。”
在 AskIT 发布后的四个月后，超过 133,000 名 IBM 员工至少使用过该工具一次。在提交的查询中，超过 75% 的问题都由新助手自己解决了。“我们通过聊天机器人体验提供快速答复，帮助缓解了聊天和电话支持中等待时间长的问题。”Chu 补充道。AskIT 还允许 IT 支持人员将重点转移到提供高接触支持，以及处理更复杂或关键的问题。新助手的全球 24x7 全天候可用性是关键。无论何时何地，全球各地 IBM 员工的问题都可以快速获得解答，以便继续开展下一个项目。
由于由 AI 驱动，AskIT 会随时间的推移从用户那里接收新的输入，进而不断改进。“随着对新主题的需求不断增长以及相应的响应内容的增加，AskIT 将逐渐善于随着潜在的变化而发展。拥有一个适应这些变化的解决方案至关重要。”IBM 杰出工程师、数据与人工智能首席技术官 Suj Perepa 表示。这只是正在进行的众多改进之一。例如，在首次发布后的几周内，CIO 团队启用了语言自动检测功能。AskIT 现在可以使用多种全球语言的回应来支持全球 IBM 用户。
该团队目前正致力于通过 IBM watsonx.ai 开发平台中内置的生成式 AI 功能来扩展其现有功能，进而增强 AskIT 的最终用户体验。当 watsonx Assistant 不确定用户意图时应用 watsonx.ai 的大型语言模型来填补空白，将通过改善用户体验来提供额外的价值。“在 CIO 组织，我们是新兴技术的早期采用者，我们打算使用我们自己的技术为 IBM 员工构建最佳解决方案。”Perepa 补充道。
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美国出品。2023 年 10 月。
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