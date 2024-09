IBM 首席信息官 (CIO) 组织每天都在为数十万 IBM 员工提供全天候支持,从构建 AI 模型的开发人员到帮助客户加速其数字化转型计划的全球咨询组织。目前该团队每年收到约 785,000 张 IT 支持凭单。“这些查询涵盖了广泛的领域,从设置新设备到重置密码和解决 VPN 难题,再到请求紧急设备更换。”AskIT 经理 Jonathan Chu 解释道。

与许多其他企业组织一样,IBM 一直在寻找新的方法来帮助员工更快地行动并提高工作效率。公司不希望员工因为等待解决例行 IT 问题(如密码重置)而分散对转型计划和客户互动的注意力,也不希望 IT 支持专业人员陷入可以通过自动化和 AI 处理的重复性任务中。

“我们的主要目标之一是使尽可能多的 IT 支持问题可以通过自动化、自助服务工具以及从我们内部 IT 支持文章中发现的内容来解决。这将有助于减少 IT 支持电话、聊天和工单的数量,以便我们的帮助台顾问可以将注意力集中在那些在更复杂或独特的情况下,需要人类专业知识和干预的 IBM 员工。”Chu 说。这就是 IBM CIO 组织推出 AskIT 的原因,这是一个基于对话的解决方案,使用 IBM watsonx Assistant 平台构建,有助于快速有效地解决 IT 问题。