IBM 的数千名员工为 IBM® z Systems 的开发提供了支持，而管理如此大型企业的工程工作流程堪称一项艰巨的任务。为保持按计划进行发布，IBM Z 平台团队必须不断协调制造、芯片设计、硬件、固件、操作系统、测试、缺陷跟踪和其他项目流程，并处理大量数据。

严苛的交付期限意味着必须在开发生命周期的早期解决各种问题和错误。此外，系统还须满足各种行业与政府标准所规定的严格监管要求；因此，测试、确认和验证必须足够全面。

IBM Systems DevOps 企业解决方案系统架构师 Chris Roberts 表示：“政府对出口设定了很多控制措施；例如，政府可能会出台针对某些国家/地区的开发限制，以及针对其他国家/地区的出口管制许可。”“所以，我们的产品必须符合审计要求，并且非常安全。IBM 在开源社区中十分活跃，但我们并不希望暴露自己的专有芯片设计。为此，我们必须对事物进行隔离，且即使在 IBM 内部也是如此。这样一来，某些开发团队就没法看到其他团队在做些什么。”

多年来，zHW 平台团队依赖多种工作流程管理工具来跟踪开发情况，但其中每种工具都有各自的缺点。IBM zHW 计划管理项目主管兼经理 Dominic Odescalchi 表示：“IBM 数年前收购的一个解决方案非常强大，它可以满足我们想要的一切，但它非常复杂且不够直观。”“它在可用性方面遇到了挑战，因此大家就开始考虑其他选择。”