IBM Z 大型机计算机系统已被全球 50 强银行中的 44 家银行以及航空公司、政府、医疗和零售企业广泛采用，因其满足最高标准的性能、安全性、可靠性和可用性要求而成为各大组织的首选。
IBM 的数千名员工为 IBM® z Systems 的开发提供了支持，而管理如此大型企业的工程工作流程堪称一项艰巨的任务。为保持按计划进行发布，IBM Z 平台团队必须不断协调制造、芯片设计、硬件、固件、操作系统、测试、缺陷跟踪和其他项目流程，并处理大量数据。
严苛的交付期限意味着必须在开发生命周期的早期解决各种问题和错误。此外，系统还须满足各种行业与政府标准所规定的严格监管要求；因此，测试、确认和验证必须足够全面。
IBM Systems DevOps 企业解决方案系统架构师 Chris Roberts 表示：“政府对出口设定了很多控制措施；例如，政府可能会出台针对某些国家/地区的开发限制，以及针对其他国家/地区的出口管制许可。”“所以，我们的产品必须符合审计要求，并且非常安全。IBM 在开源社区中十分活跃，但我们并不希望暴露自己的专有芯片设计。为此，我们必须对事物进行隔离，且即使在 IBM 内部也是如此。这样一来，某些开发团队就没法看到其他团队在做些什么。”
多年来，zHW 平台团队依赖多种工作流程管理工具来跟踪开发情况，但其中每种工具都有各自的缺点。IBM zHW 计划管理项目主管兼经理 Dominic Odescalchi 表示：“IBM 数年前收购的一个解决方案非常强大，它可以满足我们想要的一切，但它非常复杂且不够直观。”“它在可用性方面遇到了挑战，因此大家就开始考虑其他选择。”
具备可存储多年实时信息而无需存档的企业级能力，从而为用户提供更快的测试数据访问速度
IBM Engineering Workflow Management 是可提供依赖关系图形视图以产生即时视觉效果的唯一工具
基于云的其他知名解决方案最初会因其可用性方面的功能而吸引大批追随者。然而，不断上涨的成本以及技术支持却成为其主要的绊脚石。
由于有大量时间紧迫且与 IBM zHW 平台相关的项目在进行之中，因此需解决两个关键问题，从而确保实现所有工作流程的完全可追溯性：1. 单个工程工作流程管理解决方案能否取代当前部署的多个解决方案？2. 在公正且面对面的评估中，哪种解决方案会脱颖而出？
在整个 IBM Z 开发企业中，主要利益相关者创建了一个评估矩阵图。该图会对工作流程工具进行平行比较，并显示哪些解决方案令人满意，哪些无法满足团队所用工具的集成功能。“我们为此付出了一年的努力，从而确保我们能选出适当的工具来提供我们想要的结果”，Odescalchi 说道。“我们还可以自由地选择能满足我们必备要求的最佳工具。”
根据世界各地团队成员的意见确定最小可行产品 (MVP)。这种产品满足可用性、可扩展性、垂直和水平集成、安全性、成本、待办事项优先级排列、命令行支持、技术支持和数据等关键标准和依赖关系管理。
尽管大多数 IBM z Portfolio 团队均参与了 MVP 的创建，但此项目最初由 zHW 团队发端，而他们也致力于在第一轮实施中过渡到该新工具。
在长达一年的全球评估过程中，IBM Engineering Workflow Management (EWM) 工具堆栈被选为最终解决方案。“通过完全客观并以标准和数据为准绳的评估原则，我们最终将目光汇聚在了 EWM 身上”，Odescalchi 说道。“EWM 是我们一致认定能提供最佳解决方案的最终工具。”
在所有选择标准中，最重要的因素之一便是可扩展性。“我们需要一个企业级解决方案，但没有多少工具能支撑起我们的数据量和并发用户数，并且还能提供所需的性能”，Odescalchi 表示。
zHW 平台领导团队通过开发关键 EWM 系统用户角色来应对复杂性问题。“对角色的关注使我们能够帮助输入数据和消费数据的人们实现可用性和简单性，”Odescalchi 说。 “他们不会被数十个与其角色无关的菜单选项和选择所淹没。”
另一项 MVP 关键要求在于：跟踪与计划系统以及缺陷管理系统需作为一个集成环境来运行。“我们不希望这两个系统各自为战，而 EWM 却能提供这样一种单一的环境”，Odescalchi 说道。
由于测试期间创建的文件非常巨大，因而每种解决方案均要求能支撑很大的数据存储附件。“数据必须在工作存储中随时可供使用。其他很多工具仅在一年后便需进行存档，因而无法达到我们所需的功能”，Odescalchi 说道。“IBM EWM 可存储数年的实时信息而无需存档，而其他所有工具均无法提供此功能。”
IBM EWM 软件可协调 zHW 平台开发团队的工程数据中心，并与 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 解决方案协同工作。“有些团队可能正在采用敏捷流程，而其工作流程与瀑布式开发流程完全不同，但它仍须在这种情况下实现融合并被其他团队使用”，Roberts 说道。“ELM 中的工作流程定制功能有助于将此解决方案适配到每个团队，同时仍能对开发数据与进度的单一视图进行协调。”
最后，为确保硬件已准备好进行发布，该团队使用 IBM Engineering Test Management (ETM) 解决方案完成了测试。“这是因为，它终归是一种硬件。你最终会开发出来一个实物。因此，各个方面均需进行充分测试，而且一切都必须在第一次就做到正确无误”，Roberts 表示。
IBM EWM 解决方案可为 IBM zHW 平台开发团队提供一个集中式、可扩展且可追踪的事实来源，而它能快速报告领导层、审计人员和监管机构所需的详细信息。
在 IT 基础设施相互集成的当今世界，确保安全可谓至关重要。IBM 开发团队对开发生命周期中常用工具的潜在风险进行了分析。“我们确定存储在 EWM 中的信息比存储在 GitHub 中要安全得多”，Roberts 说到。“我们可以细化到确定谁有权进行访问、他们访问了哪一段源代码，以及他们正在查看哪些内容。”
团队还可以自定义工作流程，确保安全地与其他系统集成。Roberts 表示：“IBM 工具内置了创建字段、布局和选项卡以及调整工作流程的功能。企业不受标准工作流程的束缚，不必遵守流程，选择的流程也可以输入系统。”
随着项目的推进，报告功能可为团队领导层提供清晰的燃尽图，从而了解所有开发活动、可交付成果和依赖关系是否均已达到关键里程碑的目标。“假如芯片开发团队无法提供固件团队所依赖的功能，现在他们就能清楚地知道这一点。每个人都对 IBM EWM 工具能提供针对特定工作项的即时视觉效果感到非常兴奋。依赖关系管理可是一件大事“，Roberts 说道。
“据我所知，除了 EWM 之外，没有任何工具能提供依赖关系的图形视图”，Odescalchi 说道。“当我们演示此功能时，它就迅速引起了各个团队的共鸣，而他们也将其视为一个重大的增值功能。”
凭借强大的数据处理能力、精确度、清晰度和集成度，EWM 预计将超越 IBM 开发团队自身的基准目标。
目前，计划团队正花费大量时间着手准备状态报告的幻灯片演示文稿，而由于收集所有输入信息需要一定时间，因而这些报告在演示时便已过时。然而，EWM 解决方案可生成仪表板来实时报告状态。“只要在浏览器上点击刷新，仪表板就会更新”，Odescalchi 说道。“它可以连接到各个系统，然后汇总数据并生成图表或图形。自动化将是此项工作的另一关键方面。”
IBM 是一家总部位于纽约州阿蒙克市的信息技术公司。该公司成立于 1911 年，可提供云计算、AI、商业、数据与分析、IoT（物联网）、移动与网络安全领域的硬件、软件和服务，以及业务弹性、战略和设计解决方案。IBM 的 250,000 名员工可通过 IBM Consulting、IBM Software 和 IBM Infrastructure 为全球客户提供服务。
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美国出品，2021 年 12 月
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