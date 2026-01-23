借助 AI 与创新提高生产力

IBM 依托 AI、混合云、自动化及咨询专长，已实现 35 亿美元的生产力提升，且这一数字仍在持续增长。

宝贵时间遭到浪费

IBM 面临着与众多客户类似的挑战。企业各部门的分析师深陷重复性任务，无法专注于提供更有价值的洞察分析。

在人力资源领域，员工需在覆盖 175 个国家和地区的体系中搜寻差旅及福利政策，累计消耗大量时间；而经理每年要处理数千次员工调动，每次预计耗时 15-20 分钟。采购部门依赖 40 多个不同系统，团队需查阅数十个互不关联的存储库才能回应供应商的咨询。IT 部门的服务台被重置密码等日常工单淹没。

在供应链领域，IBM 需处理超过 1000 万次货运、35 万个库存单位 (SKU)，并依托 200 多家直接生产零部件供应商，满足 170 多个国家和地区的需求，同时面临着波动性加剧、中断频发及数据高度分散的问题。这导致手动决策效率低下、端到端可见性有限，进而错失优化库存、降低成本及提升物流表现的契机。此外，团队在供应链、销售及财务系统中获取准确实时信息存在延迟，导致效率低下、利益相关者协调不畅，且无法及时识别和规避风险。

在销售领域，数字销售人员每年需花费大量时间在五个不同的业务应用程序之间切换，以支持潜在客户开发工作。销售人员为了检索相关内容、撰写开发信息并回应客户咨询，需要应对多个孤立系统（涵盖销售内容平台、产品文档及沟通工具）的复杂操作，这让他们不堪重负。这种碎片化体验降低了销售人员的生产力，延缓了交易进程，还影响了客户互动质量。

IBM 税务部门需花费大量时间手动汇总并协调来自多个源系统的海量细粒度数据，以编制公司每月提交的数千份纳税申报表，且每份申报表均需符合对应司法管辖区的具体法规。

总而言之，员工深陷繁琐任务，用于战略工作的时间大幅减少。

IBM 的目标不止于转型，而是借助 AI、混合云、自动化技术，结合战略合作伙伴的技术及自身咨询专长，制定企业级生产力提升蓝图。
45 亿美元 预计将于 2025 年底实现生产力提升 15,000 个 员工在 2025 年 IBM watsonx® 挑战赛中提出的 AI 智能体方案
在 IBM，我们将自身作为首个客户，以证明企业级转型不仅可行，更能带来显著的可量化价值。
Joanne Wright 转型与运营高级副总裁 IBM
化繁为简，提升生产力

此次转型的核心是一套执行框架，该框架支持 IBM 通过以下方式推动变革在企业范围内规模化落地：

  • 心态：挑战现状
    IBM 致力于消除复杂性、简化工作负载，自动化处理重复性任务，并通过 IBM watsonx® 产品组合将 AI 嵌入工作流。

  • 速度：敏捷冲刺，快速见效
    IBM 采用敏捷交付模式，目标是通过各类工具和计划，每两周左右发布一次最小可行产品，强调持续推进而非追求完美。

  • 衡量：制定标准，超越标准
    每一项举措都以业务成果为衡量标准。

  • 支持：上下联动，全员参与
    由 CEO 带领指导委员会强化问责机制与文化变革，同时赋予员工挑战现有流程、探索 AI 在日常工作中应用场景的权利。

这一过程不仅是一次技术变革，更是一次文化变革，推动了整个企业提升响应速度、落实责任机制并持续改进。
超越试点，落地实效

借助 AI 及其他关键赋能技术，IBM 已实现 35 亿美元的生产力提升，预计到 2025 年底，总效益将达到 45 亿美元。

企业全域的成效

为核心职能设计了超过 155 个 AI 用例，旨在简化工作流程、加快决策速度。

特定领域的成效

  • 财务：
    实施初期 3 个月内，团队观察到：
    • 日记账处理及相关工作流的周期预计缩短约 90%。
    • 实施该自动化解决方案的财务团队每年有望节省 60 万美元成本。
       
  • 供应链与采购：
    • 依托数据、AI 及自动化技术，采购领域每年可节省约 26,000 小时工时。
    • 使采购团队能够专注于供应商战略及战略采购工作。
    • 降低了流程复杂性，优化了支出管理。
    • 自 2022 年以来，在数据、AI 及自动化工具的协同驱动下，IBM 供应链部门实现了显著的物流成本降低，三年内降幅约达 30%。
    • 借助 AI 及自动化技术，供应链硬件成本的生产力节省约达 15.6%。
       
  • IT 支持：
    • 自动化处理日常 IT 任务，2022 年至 2024 年标准支持工单减少 56%。
    • 通过 AI 智能体解决了 86% 的咨询请求。
    • 初期已实现 1,800 万美元成本削减，目前持续产生年度成本节约效益。
    • 自 2023 年 AskIT 推出以来，电话及在线咨询量减少 74%。
    • 将 AskIT 的员工满意度 (CSAT) 提升至 91.6%，较初始推出时提高 11.6 个百分点。
       
  • 人力资源：
    • AI 智能体 AskHR 目前可解决 94% 的常见咨询，使支持工单数量较历史水平减少 75%——这是自 2017 年启动转型以来取得的成果。
    • 通过全面转型举措，过去四年间运营预算减少 40%。

  • 税务：
    • 通过三个用例将此前耗时的手动流程转化为自动化流程，预计每年可节省数万小时工时。
    • 在对 19 种发票格式中的 18 种进行测试时，AI 智能体的首次发票审核准确率超过 95%。
    • EY.ai 税务版由 IBM 与 Ernst & Young, LLP 合作，基于 IBM watsonx® 构建，旨在简化全球税务合规流程，支持 AI 驱动的转型。

  • 销售：
    • 销售助手是 AskSales 套件中使用最广泛的 AI 功能，截至 2025 年已回答超过 25 万条销售人员咨询，节省了大量研究及洞察分析时间。
    • AskSales 凭借其多元化功能，为 IBM 销售团队打造统一的智能体 AI 解决方案奠定了基础。

未来影响

作为我们前瞻性战略的一部分，IBM 还在开发 AskIBM，以整合并编排特定领域的 AI 智能体及助手，使其更易于获取，并无缝集成到员工工作流中。
关于 IBM

IBM 是一家跨国科技公司，其悠久历史可追溯至 1911 年。我们服务于多元化客户群体，提供云计算、AI、数据分析及咨询领域的广泛产品与服务。IBM 以致力创新而广受认可，尤其注重研发投入。我们的人才队伍由专业精英组成，为 IBM 创造了可观的营收，并奠定了其在科技行业的重要影响力。

