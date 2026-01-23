IBM 面临着与众多客户类似的挑战。企业各部门的分析师深陷重复性任务，无法专注于提供更有价值的洞察分析。

在人力资源领域，员工需在覆盖 175 个国家和地区的体系中搜寻差旅及福利政策，累计消耗大量时间；而经理每年要处理数千次员工调动，每次预计耗时 15-20 分钟。采购部门依赖 40 多个不同系统，团队需查阅数十个互不关联的存储库才能回应供应商的咨询。IT 部门的服务台被重置密码等日常工单淹没。

在供应链领域，IBM 需处理超过 1000 万次货运、35 万个库存单位 (SKU)，并依托 200 多家直接生产零部件供应商，满足 170 多个国家和地区的需求，同时面临着波动性加剧、中断频发及数据高度分散的问题。这导致手动决策效率低下、端到端可见性有限，进而错失优化库存、降低成本及提升物流表现的契机。此外，团队在供应链、销售及财务系统中获取准确实时信息存在延迟，导致效率低下、利益相关者协调不畅，且无法及时识别和规避风险。

在销售领域，数字销售人员每年需花费大量时间在五个不同的业务应用程序之间切换，以支持潜在客户开发工作。销售人员为了检索相关内容、撰写开发信息并回应客户咨询，需要应对多个孤立系统（涵盖销售内容平台、产品文档及沟通工具）的复杂操作，这让他们不堪重负。这种碎片化体验降低了销售人员的生产力，延缓了交易进程，还影响了客户互动质量。

IBM 税务部门需花费大量时间手动汇总并协调来自多个源系统的海量细粒度数据，以编制公司每月提交的数千份纳税申报表，且每份申报表均需符合对应司法管辖区的具体法规。

总而言之，员工深陷繁琐任务，用于战略工作的时间大幅减少。

IBM 的目标不止于转型，而是借助 AI、混合云、自动化技术，结合战略合作伙伴的技术及自身咨询专长，制定企业级生产力提升蓝图。