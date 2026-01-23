IBM 依托 AI、混合云、自动化及咨询专长，已实现 35 亿美元的生产力提升，且这一数字仍在持续增长。
IBM 面临着与众多客户类似的挑战。企业各部门的分析师深陷重复性任务，无法专注于提供更有价值的洞察分析。
在人力资源领域，员工需在覆盖 175 个国家和地区的体系中搜寻差旅及福利政策，累计消耗大量时间；而经理每年要处理数千次员工调动，每次预计耗时 15-20 分钟。采购部门依赖 40 多个不同系统，团队需查阅数十个互不关联的存储库才能回应供应商的咨询。IT 部门的服务台被重置密码等日常工单淹没。
在供应链领域，IBM 需处理超过 1000 万次货运、35 万个库存单位 (SKU)，并依托 200 多家直接生产零部件供应商，满足 170 多个国家和地区的需求，同时面临着波动性加剧、中断频发及数据高度分散的问题。这导致手动决策效率低下、端到端可见性有限，进而错失优化库存、降低成本及提升物流表现的契机。此外，团队在供应链、销售及财务系统中获取准确实时信息存在延迟，导致效率低下、利益相关者协调不畅，且无法及时识别和规避风险。
在销售领域，数字销售人员每年需花费大量时间在五个不同的业务应用程序之间切换，以支持潜在客户开发工作。销售人员为了检索相关内容、撰写开发信息并回应客户咨询，需要应对多个孤立系统（涵盖销售内容平台、产品文档及沟通工具）的复杂操作，这让他们不堪重负。这种碎片化体验降低了销售人员的生产力，延缓了交易进程，还影响了客户互动质量。
IBM 税务部门需花费大量时间手动汇总并协调来自多个源系统的海量细粒度数据，以编制公司每月提交的数千份纳税申报表，且每份申报表均需符合对应司法管辖区的具体法规。
总而言之，员工深陷繁琐任务，用于战略工作的时间大幅减少。
IBM 的目标不止于转型，而是借助 AI、混合云、自动化技术，结合战略合作伙伴的技术及自身咨询专长，制定企业级生产力提升蓝图。
此次转型的核心是一套执行框架，该框架支持 IBM 通过以下方式推动变革在企业范围内规模化落地：
这一过程不仅是一次技术变革，更是一次文化变革，推动了整个企业提升响应速度、落实责任机制并持续改进。
借助 AI 及其他关键赋能技术，IBM 已实现 35 亿美元的生产力提升，预计到 2025 年底，总效益将达到 45 亿美元。
企业全域的成效
为核心职能设计了超过 155 个 AI 用例，旨在简化工作流程、加快决策速度。
特定领域的成效
未来影响
作为我们前瞻性战略的一部分，IBM 还在开发 AskIBM，以整合并编排特定领域的 AI 智能体及助手，使其更易于获取，并无缝集成到员工工作流中。
IBM 是一家跨国科技公司，其悠久历史可追溯至 1911 年。我们服务于多元化客户群体，提供云计算、AI、数据分析及咨询领域的广泛产品与服务。IBM 以致力创新而广受认可，尤其注重研发投入。我们的人才队伍由专业精英组成，为 IBM 创造了可观的营收，并奠定了其在科技行业的重要影响力。
