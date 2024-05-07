作为电力、水循环管理和供暖服务的提供商，同时也是意大利最大的废物管理和回收公司，Hera 身处减少废物以及尽可能减轻环境破坏这一当前斗争的最前线。该公司在创新方面素有盛誉，并为环境管理注入了前瞻性精神。

Hera 的 IT 架构经理 Andrea Bonetti 解释道：“Hera 已坚定地选择循环经济。”传统的回收实践在再利用循环中可能只是一个弧线，而 Hera 提供的集成解决方案将有助于完成这一循环。以塑料为例，Hera 不仅会回收废物，还会将其融入到本身可回收的高质量新产品的生产中。“如今，在我们的土地上，大部分废物都得到了回收”，Bonetti 说道。“只有一小部分废物最终会被焚烧，但这也是在垃圾焚烧发电厂中完成，从而生成新能源。”

当然，回收流程取决于从大量垃圾中快速分拣并分离出可重复使用的材料。正是在此流程中，Bonetti 和他的同事、Hera 的 IT 创新主管 Alessandro Collina 决定探索由 AI 驱动的自动化如何提高效率，并协助将更多材料用于新用途。

这一挑战包含两部分。其中一部分是评估 AI 在垃圾分类方面的潜力。另一部分则是能灵活地整合这种创新，并将其从实验室扩展到企业层面。