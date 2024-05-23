Flowpay 是一家金融科技初创公司，它以大量数据和一个想法开始了它的旅程：为捷克共和国的中小企业 (SME) 提供简单、在线、运营性的融资。在第一个市场取得巨大进步后，Flowpay 已准备瞄准其他国家的客户。当准备进入新市场时，Flowpay 必须收集元数据，对潜在客户的支付服务指令 (PSD2) 交易数据进行分类。从历史上看，这对 Flowpay 来说是一个非常耗时的过程。该团队知道，要实现增长目标，他们需要修改自己的方法。

作为 IBM Fintechx 计划的一部分，Flowpay 开始与 IBM® Client Engineering 合作，并参加了一系列创新研讨会。该公司的目标是通过实施生成式 AI 来完善其流程。合作的成果是创建了两个 AI 辅助流程，在为期四周的试点过程中，七个用户对这两个流程进行了构建和测试。第一个旨在加速和简化元数据创建过程，第二个旨在自动创建承销报告。这两个过程都依赖于 IBM watsonx.ai™，这是一款集成式 AI 工具套件，旨在实现安全、协作的数据管理和流程自动化。