Flowpay 是一家金融科技初创公司，它以大量数据和一个想法开始了它的旅程：为捷克共和国的中小企业 (SME) 提供简单、在线、运营性的融资。在第一个市场取得巨大进步后，Flowpay 已准备瞄准其他国家的客户。当准备进入新市场时，Flowpay 必须收集元数据，对潜在客户的支付服务指令 (PSD2) 交易数据进行分类。从历史上看，这对 Flowpay 来说是一个非常耗时的过程。该团队知道，要实现增长目标，他们需要修改自己的方法。
作为 IBM Fintechx 计划的一部分，Flowpay 开始与 IBM® Client Engineering 合作，并参加了一系列创新研讨会。该公司的目标是通过实施生成式 AI 来完善其流程。合作的成果是创建了两个 AI 辅助流程，在为期四周的试点过程中，七个用户对这两个流程进行了构建和测试。第一个旨在加速和简化元数据创建过程，第二个旨在自动创建承销报告。这两个过程都依赖于 IBM watsonx.ai™，这是一款集成式 AI 工具套件，旨在实现安全、协作的数据管理和流程自动化。
第一个解决方案使用大型语言模型 (LLM) 来生成全新的内容，并处理基于互联网的搜索结果。它可以在几分钟内轻松完成配置，以分析 Flowpay 扩展目标的任何国家/地区的公开可用数据。它会自动创建一个初始数据集，使 Flowpay 更容易对 PSD2 交易进行分类和分析，并为第一批本地客户做好准备。
第二种解决方案旨在显著加快 Flowpay 的承销流程。根据贷款申请人银行账户的原始 PSD2 交易和计算的数据点，LLM 将以易于理解的非技术性语言生成申请人财务状况以及与向该人提供贷款相关之风险的高级摘要。
Flowpay（ibm.com 外部链接）是捷克共和国的一家金融科技初创公司，它使用预测性 AI 模型来更精确地评估风险，并真正了解中小企业的潜力。该公司为中小企业提供直接贷款，为中小企业平台提供嵌入式金融基础设施，并为贷款机构提供风险即服务 (RaaS) 解决方案。
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2024 年 4 月在美国制作。
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