面对零售和酒店行业的竞争压力，华业集团使用 SAP® ERP（由运行在最先进的 IBM® Power® Systems 服务器上的 SAP HANA® 提供支持），便于分析来自其购物中心、办公室和酒店的数据。
华业集团是新加坡领先的房地产公司之一，经营众多购物中心、写字楼和酒店。作为其运营的一部分，华业集团整理和分析与其房地产相关的数据，以提高其绩效并满足客户的需求。
为了提高数据分析的效率和生产率，同时考虑到现有硬件即将更换，该公司开始寻求更新的技术解决方案。
华业集团利用其核心 SAP ERP （链接位于 ibm.com 外部）应用程序管理许多运营职能，例如财务、采购和材料管理。
为了加速 SAP 数据分析，同时考虑到现有硬件即将更换，华业集团决定将其整个 SAP ERP 系统迁移到 SAP HANA 数据库。
为了支持 SAP HANA 数据库，该公司部署了三台最先进的 IBM Power System S824L 服务器，这些服务器使用 IBM PowerVM® 进行虚拟化，并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统。
来自 SAP HANA 和 SAP ERP 解决方案的数据存储在 IBM Storwize V5020 设备上，并自动备份到 IBM TS5100 磁带库中。IBM 基础架构包括灾难恢复设备，IBM Systems Lab Services 已在备份站点之间设置了 SAP HANA 数据的复制。
IBM 业务合作伙伴 Hitachi Consulting Singapore 支持硬件采购，另一家 IBM 业务合作伙伴 Tech Data Advanced Solutions 则担任分销商。Simpliopen 是 IBM 的业务合作伙伴，负责支持部署工作，并在出现疑问或问题时充当单点联系人。
华业集团 IT 部助理总经理 Foo Say Twang 解释说：“SAP HANA 解决方案为我们全球各地的员工提供了一个可靠的平台。 我们认为，IBM 集可靠性、性能和性价比于一身。IBM 团队帮助解决了我们的疑问，我们与他们建立了良好的关系。我们对 IBM 及其合作伙伴提供的解决方案和实施服务感到满意。”
将整个 SAP 系统迁移到部署在 IBM Power Systems 服务器上的 SAP HANA 后，华业集团的数据库性能显著提高。
“自从迁移到 SAP HANA 和 IBM POWER8® 服务器以来，报告的运行速度比以前更快，性能平均提高了 30%，”Foo 说。 “因此，员工的工作效率更高，等待报告的时间也更短。”
IBM 解决方案还通过降低数据中心的能耗，帮助华业集团采用更环保的 IT 方法。
Foo 说：“我们以前的服务器在数据中心使用两个机架，而我们的新 IBM Power 服务器只占用一个机架，从而减少了 50% 的碳足迹。节省的空间为我们提供了额外的发展空间，无需扩建数据中心，从而避免了不必要的资本支出。
“此外，根据我们的企业可持续性发展目标，通过整合更少的实体机器，我们的能耗降低了约 65%。”
未来，华业集团计划为员工配备 SAP Fiori®，使他们能够在移动设备上完成操作任务，进一步提高工作效率。
“酒店经理责任重大，例如确保高入住率、规划重大活动和批准采购等，”Foo 解释道。“所有这些管理任务都会让他们被束缚在办公桌前。
“通过推出 SAP Fiori，我们帮助他们随时随地完成更多任务，这样他们就可以把更多的时间用于会见客人并建立关系，了解客户的意见并找出需要改进的地方。”
Foo 总结道："我们相信，在 IBM Power Systems 上运行 SAP HANA 能够带来优势，因为员工比以前更快收到关键报告。我们期待着未来的发展。”
华业集团（链接位于 ibm.com 外部）是新加坡领先的开发商之一，拥有广泛的开发和投资物业、酒店和服务套房组合。华业集团及其酒店子公司泛太平洋酒店集团有限公司 (PPHG) 拥有两个品牌，即泛太平洋和宾乐雅。PPHG 目前在亚洲、大洋洲和北美洲拥有和/或管理着 30 多家酒店。
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日立咨询是全球技术和社会创新领导者日立株式会的数字化解决方案和管理咨询业务。要了解更多有关日立咨询的信息，请访问： hitachids.com （链接位于 ibm.com 外部）。
Tech Data Advanced Solutions 是全球最大的技术分销商之一，帮助公司将产品推向市场，并提供广泛的技术和业务支持服务。要了解更多有关 Tech Data Advanced Solutions 的信息，请访问： techdata.com（链接位于 ibm.com 外部）。
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