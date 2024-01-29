将整个 SAP 系统迁移到部署在 IBM Power Systems 服务器上的 SAP HANA 后，华业集团的数据库性能显著提高。

“自从迁移到 SAP HANA 和 IBM POWER8® 服务器以来，报告的运行速度比以前更快，性能平均提高了 30%，”Foo 说。 “因此，员工的工作效率更高，等待报告的时间也更短。”

IBM 解决方案还通过降低数据中心的能耗，帮助华业集团采用更环保的 IT 方法。

Foo 说：“我们以前的服务器在数据中心使用两个机架，而我们的新 IBM Power 服务器只占用一个机架，从而减少了 50% 的碳足迹。节省的空间为我们提供了额外的发展空间，无需扩建数据中心，从而避免了不必要的资本支出。

“此外，根据我们的企业可持续性发展目标，通过整合更少的实体机器，我们的能耗降低了约 65%。”

未来，华业集团计划为员工配备 SAP Fiori®，使他们能够在移动设备上完成操作任务，进一步提高工作效率。

“酒店经理责任重大，例如确保高入住率、规划重大活动和批准采购等，”Foo 解释道。“所有这些管理任务都会让他们被束缚在办公桌前。

“通过推出 SAP Fiori，我们帮助他们随时随地完成更多任务，这样他们就可以把更多的时间用于会见客人并建立关系，了解客户的意见并找出需要改进的地方。”

Foo 总结道："我们相信，在 IBM Power Systems 上运行 SAP HANA 能够带来优势，因为员工比以前更快收到关键报告。我们期待着未来的发展。”